Vozač koji je izazvao saobraćajnu nezgodu Goran Radivojević je u dosijeu imao 19 krivičnih dela.

7 - krađa,

10 - teških krađa,

1 - nasilje u porodici i

1 - falsifikovanje isprave.

Učestvovao je u 12 saobraćajnih nezgoda, od kojih je izazvao 6 (za 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom podneta mu je prekršajna prijava).

Po sudskim presudama doneta mu je zabrana upravljanja u periodu od 21.01.2017. do 21.09.2017. godine u trajanju od 8 meseci, u periodu od 31.03.2021. do 30.09.2021. godine u trajanju od 6 meseci i u periodu od 10.08.2022. do 10.04.2023. godine u trajanju od 8 meseci (ŠTO UKAZUJE DA JE BIO POD ZABRANOM U VREME SAOBRAĆAJNE NEZGODE).

U trenutku nesreće imao je upisanih 16 kaznenih poena (ranije je imao 14 kaznenih poena za koje je nastupila zastara).

Goranu Radivojeviću podneto je 29 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za otkrivenih 36 prekršaja (5 prekršaja za saobraćajne nezgode i 31 prekršaj otkriven u kontroli saobraćaja)

6 – odbijanje da se podvrgne utvrđivanju prisustva na alkohol,

1 – isključen iz saobraćaja, zatečen da upravlja za vreme isključenja,

17 – vožnja pod dejstvom alkohola,

1 – nepropisno preticanje,

3 – vozilo nije upisano u jedinstveni registar vozila,

1 – nepropisno uključivanje u saobraćaj,

1 – kretanje vozilom brzinom većom od dozvoljene,

1- istek roka registracione nalepnice,

1- nepropisno obeleženo vozilo zbog kvara,

1 – kretanje jednosmernom ulicom u zabranjenom smeru,

3 – nedržanje odstojanja.

Takođe je podnet 31 obrazac za:

4 - vožnja pod dejstvom alkohola,

14 – nepropisno parkiranje,

3 – zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa,

2 - kretanje vozilom brzinom većom od dozvoljene,

3 – kretanje površinom koja nije namenjena za tu vrstu vozila,

1 – nepropisno postavljena registraciona nalepnica,

1 – nepostupanje po saobraćajnoj signalizaciji,

2 - ne uključivanje svetala danju,

1 – nepropisne radnje prilikom upravljanja biciklom.

