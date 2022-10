SUMNJA SE DA SU "RADILI" KAO PROSJACI - Otkriveno šta je pored flaša pića nađeno u autu smrti u kome su poginuli brat i sestra!

Goran R., koji je upravljao automobilom "fijat multipla", nastradao je na mestu, kao i njegovo dvoje saputnika, dok se lekari bore za život Tomislava P.

Izgubio kontrolu

- Automobil u kom je bilo četvoro ljudi izgubio je kontrolu i prešao u levu traku, da bi se posle nekoliko trenutaka zakucao direktno u banderu. Od siline udarca na mestu su poginuli vozač Goran Radivojević, kao i brat i sestra koji su sedeli na zadnjem sedištu. Povređeni muškarac bio je suvozač - objašnjava naš izvor i dodaje:

Izvor kaže da je prizor na mestu udesa bio zastrašujući, a da je čak 10 vatrogasaca moralo da seče vozilo kako bi izvukli tela.

Koliko znamo, tata nije pio, bio je majstor

Ćerke nastradalog vozača Gorana R. ne mogu sebi da dođu od šoka i kažu da su jako tužne. - Koliko mi znamo, on nije pio. Bio je bolestan i imao dva stenta. Ove godine ležao je čak mesec i po dana u Batajnici, zbog korone, jedva se izvukao tada. Policija je ujutru došla i samo nam saopštila da je preminuo - ispričale su ćerke i snaja nastradalog vozača. One kažu da automobil koji je vozio njihov otac u trenutku tragedije nije njegov. Dodale su i da je Goran radio kao majstor. - Radio je praktično kao pomoć na putu, nije imao svoju radionicu, ali kada bi ga neki vozač koji je u nevolji pozvao, on bio išao na teren da pomogne - objašnjavaju Goranove ćerke.