PROCENILI DA JE U PORODICI VISOK RIZIK OD NASILJA, A DETE NISU TRETIRALI KAO ŽRTVU! Oslonili se na to što otac nije tukao ćerku

Nadzor koji je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku sproveo nad Centrom za socijalni rad u Vršcu nakon ubistva Petre B. (3) pokazao je da je nesumnjivo u ovom slučaju došlo do propusta, jer dete nije tretirano kao žrtva nasilja, a procenjeno je da su u porodici trajno narušeni odnosi između supružnika i utvrđeno je da postoji veliki rizik od ponavljanja nasilja!

Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar, objasnio je na konferenciji koja je u ponedeljak održana u Novom Sadu da je Petra, iako je otac nije tukao, trebalo da ima status žrtve.

Bezbednost ugrožena

- U ovom slučaju to se nije desilo, iako se takav status deci dodeljuje po Opštem protokolu o postupanju i saradnji ustanova i organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima od 2013. godine, kao i po nalogu Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja od 2019 - naveo je Vuletić i naglasio da Centar za socijalni rad u toku stručnog postupka nije utvrdio da je bezbednost deteta ugrožena.

Izostala je i blagovremena razmena informacija na Grupi za koordinaciju i saradnju o navedenom slučaju, a koju čine policija, tužilaštvo i Centar za socijalni rad, a Centar se nije interesovao ni za tok krivičnog postupka koji se vodio protiv Marka B. i tok psihijatrijskog veštačenja.

- Oslanjajući se na to da dete nije bilo prisutno tokom vršenja nasilja nad majkom, niti je otac bio nasilan prema detetu, dete nije tretirano kao žrtva nasilja niti obuhvaćeno stručnim postupkom. Svakako se mora uzeti u obzir da ukoliko je majka žrtva nasilja u porodici, da su i deca ili dete uvek potencijalne žrtve, i da za to odgovornost preuzimaju sve relevantne institucije - rečeno je na konferenciji na kojoj je prezentovan izveštaj o nadzoru u Centru za socijalni rad Vršac, koji je vršen nakon ubistva deteta od 5. do 7. oktobra.

Majka Suzana upozoravala Rekla je da će joj ubiti dete Suzana B. i njen brat Slavko Isaković tvrde da su upozoravali nadležne i da će u četvrtak pokazati sve dokaze. - Suzana ih je upozoravala, ali nije bilo efekta. Socijalna radnica joj je rekla da Petra mora da bude i sa ocem i da ne postoji opasnost po dete, da mora da daje dete ocu, i da je 95 odsto bezbedna s njim. Kad je moja sestra pitala šta će biti sa ovih pet posto, oni su joj rekli da je to samo statistika - navodi ujak: - Ona im je i tada rekla da će njeno dete biti baš u tih pet odsto, ali joj je radnica rekla da je odluka takva i da mora da je poštuje iako je on nju maltretirao pet godina.

Međutim, u izveštaju nije navedeno ono što Suzana B., majka ubijenog deteta, tvrdi, a to je da je upozoravala nadležne u institucijama da je njen suprug opasan.

Pitanje viđanja nerešeno

- U zapisniku sa sastanka Grupe za koordinaciju i saradnju se navodi da postoji visok rizik od ponavljanja nasilja u porodici s obzirom na to da postoje poremećeni partnerski odnosi i da nasilje, po izjavi žrtve, traje od 2018, a da ostaje nerešeno pitanje viđanja s maloletnim detetom koje će dodatno podići tenziju dok se ne reguliše sudskom odlukom - saopšteno je iz Pokrajinskog sekretarijata uz napomenu da je grupa donela plan zaštite i podrške kojim su određene obaveze svih subjekata:

- Majka je u usmenom razgovoru s radnicom centra rekla da otac viđa dete, da mu ga odvodi njena majka, da je uredno vraća i da devojčica jedva čeka da vidi tatu, te da ona ne želi da mu zabrani da se viđaju.

Odluka do kraja nedelje Prijave protiv nadležnih Pokrajinski sekretarijat najavio je da će protiv nadležnih biti podnete krivične prijave. Juče nam je iz ove institucije rečeno da će do kraja nedelje imati više podataka, te da će tada odlučiti kakve će prijave biti podnete - krivične ili prekršajne.

