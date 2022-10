'Ne mogu vam opisati prazninu koju osećam' OGLASILA SE MAJKA UBIJENE PETRE (2): Njene reči KIDAJU DUŠU!

Suzana Budimirović, majka dvoipogodišnje Petre, koju je otac Marko Budirimović 4. oktobra mučki udavio u kofi vode, pa se obesio, danas je trebalo da u svojoj porodičnoj kući u Vršcu održi konferenciju za medije, kako bi iznela svoju stranu priče i detaljno objasnila sve ono što je prethodilo ovom nezapamćenom zločinu.

Sinoć je, ipak, odlučila da otkaže susret sa novinarima, jer je od tragične smrti njene ćerke prošlo tek deset dana, te još nema dovoljno snage da javno priča o tome.

- Prolazim kroz najteže dane u životu, sa svojom porodicom. Ne mogu vam opisati prazninu koju osećam. Tuga i tišina koja je zavladala našim domom je užasna i teško je zamisliti ovu tamu, koju osećamo zbog našeg anđela Petre – napisala je Suzana na svom „Fejsbuk“ profilu.

Ona se izvinila novinarima zbog otkazivanja konferencije, a potom se zahvalila Pokrajinskom sekretaru za socijalnu zaštitu Predragu Vuletiću.

- Sve propuste i loše razmene informacija između službi, koje sam želela da iznesem, saopštim i pokažem, saopštio je Pokrajinski sekretarijat. Zahvaljujem se gospodinu Vuletiću za profesionalno sproveden nadzor – objavila je ova neutešna mlada žena, uz snimak konferencije koju je navedeni sekretarijat održao ovog ponedeljka.

Podsetimo, stravičan zločin dogodio se 4. oktobra oko 13 časova u iznajmljenom stanu na Vojničkom trgu u Vršcu. Marko Budimirović, koji je 27. septembra prvostepeno bio osuđen za porodično nasilje nad suprugom, Suzani je kobnog dana slao SMS poruke i video snimak, u kojima je najavio da će ubiti ćerku i sebe. Nesrećna žena je to odmah prijavila policiji, koja je na licu mesta zatekla već izvršen zločin.

Zbog ove nezapamćene porodične tragedije, koja je potresla celu Srbiju, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu zaštitu već sutradan je pokrenuo vanredni nadzor nad radom vršačkog Centra za socijalni rad. Nakon tri dana detaljne istrage, utvrđeno je da je, pre svega, bilo propusta u komunikaciji svih nadležnih službi – centra, policije i tužilaštva.

Kao najveći propust ocenjeno je to što Petra nije tretirana kao žrtva nasilja, iako je procenjeno da su u porodici Budimirović trajno narušeni odnosi između supružnika, kao i da postoji veliki rizik od ponavljanja nasilja. Uz sve to, sud je ubici, zbog mešovitog poremećaja ličnosti i anksiozno depresivnog stanja, bio naložio obavezno psihijatrijsko lečenje, na koje on nije išao.

Sekretarijat će, s toga, zatražiti od Grada Vršca da smeni direktorku Centra za socijalni rad Mirjanu Knežević, dok će protiv odgovornih u ovom slučaju, kako je rečeno, biti podnete prekršajne ili krivične prijave.

