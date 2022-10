'POMISLILA SAM, GOTOVO JE, A ONDA SU RUKE SAME KRENULE DA PLIVAJU' Potresna svedočenja žena koje su se našle na mostu smrti

Tri pacijenta sa teškim, a njih sedam sa lakšim telesnim povredama hospitalizovano je u Opštoj bolnici u Čačku nakon nesreće u Ovčar Banji kada je viseći most pukao i putnici koji su krenuli iz Zvornika na hodočašće u manastir Đunis, pali u vodu. Zlatokosa Palangetić iz Zvornika tek u bolnici je postala svesna da je smrti gledala u oči. Ona se nalazila na samom početku mosta nad Zapadnom Moravom u trenutku pucanja.

"Jedna grupa je već prešla most, druga je bila na sredini. Ja sam samo videla da se držači mosta odvajaju i da ljudi padaju. Dok sam padala, pomislila sam kako je ovo moj kraj, krenula sam da obiđem manastir i nastradaću. U tom deliću sekunde setila sam se jednog poznanika koji je nastradao mlad iako je bio dobar plivač, jer je na sebi imao zimsku jaknu" priča za RINU Zlatokosa.

Ona je u prvi mah pokušavala samo da skine jaknu, a kad nije uspela od straha je počela da pliva.

"Nisam bila daleko od obale, doplivala sam i normalno otišla do autobusa. Međutim, kad sam se presvukla i sela, odjednom me je nešto preplavilo, počela sam da plačem i nije mi bilo dobro. Kolima Hitne pomoći dovezli su me u bolnicu i moram da se zahvalim sestrama i doktorima koji su brzo reagovali i učinili sve da nas spasu", iskrena je Zlatokosa.

Branku Rakić, takođe jednu od putnica koje su se zatekle na mostu, samo čudo je spasilo jer ona ne zna da pliva.

"Čula sam jake vriske ljudi koji su padali u vodu, zvali su u pomoć. To mi je samo odzvanjao u glavi, dok sam i sama padala u vodu. Ja ne znam da plivam pomislila sam da je gotovo i da umirem. Ali, kao da me je neka sila povukla krenula sam da "plivam" samo rukama, nogama nisam mogla, ugledala sam neki metalni stub u vodi. Ni sama ne znam kako došla sam do njega, kasnije su me izvukli spasioci. Biću im zauvek zahvalna, i njima i divnom osoblju u čačanskoj bolnici. Nemam reči za njihovu ljubaznost i stručnost", kaže za RINU Branka kojoj je voda odnela sva dokumenta.

Za sada je zvanično potvrđeno da su u ovoj nezapamćenoj tragediji dve žene srednjih godina izgubile život, a za trećom osobom se i dalje traga.

