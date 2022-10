Specijalni sud u Beogradu odložio pripremno ročište za suđenje hrvatskim pilotima zbog počinjenih zločina u 'Oluji'

U Specijalnom sudu u Beogradu je za 16. novembar odloženo pripremno ročište pred početak suđenja četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, za zločine počinjene u vojno policijskoj akciji "Oluja".

Optuženim hrvatskim pilotima sudi se u odsustvu, jer nisu dostupni pravosudnim organima Srbije.

Pripremno ročište, koje je odloženo za 16. novembar, zatvoreno je za javnost. Na njemu treba da se pročita optužnica i da se predstave dokazi tužilaštva i odbrane.

Nakon pripremnog ročišta, sud će zakazati glavni pretres.

Potvrđenom optužnicom obuhvaćena su četvorica pripadnika hrvatskog ratnog vazduhoplovstva Vladimir Mikac (67) iz Ptuja, Zdenko Radulj (69) iz Osijeka, Željko Jelenić (69) iz Pule i Danijel Borović (64) iz Varaždina.

Na teret im se stavlja da su izvršili krivično delo ratni zločini protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, prenosi Tanjug.

Punomoćnik oštećenih: Nije dostavljen dokaz da je Zagreb primio zamolnicu

Ročište je odloženo, jer sudu nije dostavljen dokaz kada je Ministarstvo pravde Hrvatske primilo zamolnicu za uručenje poziva za pripremno ročište, rekao je za Tanjugu punomoćnik oštećenih Dušan Bratić.

Bratić je pozdravio odluku Srbije da podigne optužnicu protiv pilota Hrvatskog vojnog vazduhoplovstva i otpočne sudski postupak.

"Danas je veliki dan za ideju pravde ne samo za naše društvo, već za čovečanstvo u celini i danas je veliki dan za žrtve jer je počeo postupak za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava protiv visokih dužnosnika zemlje koja je ratna pobednica", rekao je Bratić.

Naveo je da je naša zemlja danas pokazala da ima svoje tužilaštvo i svoj sud, a ne tuđi i dodao da u državnim organima postoje sudije i tužioci koji imaju moralne zakone u sebi, jer su, kako kaže, "mesecima uspešno oduprli pritiscima".

Na pitanje da li je podneo nove krivične prijave za taj slučaj, Bratić kaže da to nije učinio i da ostavlja priliku zvaničnicima u Hrvatskoj da to učine i da procesuiraju one koji su doneli odluku da se izvrši zločin koji je predmet suđenja.

Aleksandar Olenik, branilac optuženog pilota Vladimira Mikca, rekao je novinarima da ne zna tačne razloge zbog kojih nije održano ročište i da je rečeno da ne postoje uslovi da se održi.

"Sudija je konstatovao da nisu stečeni uslovi, ali ne znam na šta se to odnosi, jer je više pitanja sporno", rekao je Olenik.