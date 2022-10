JEZIVA ISPOVEST LJUBIČINOG SINA: Nije htela da putuje a ja sam joj predlagao da ide! Dugo se dvoumila, pa poginula baš na OVAJ DAN!

Ljubica Mijatović jedna je od dve žene koje su nastradale juče u nesreći koja se dogodila na visećem pešačkom mostu kod Ovčar Banje, a njen sin ispričao je za Kurir da je tragedija zamalo izbegnuta.

Podsetimo, narod iz Republike Srpske krenuo je na pokloničko putovanje u manastri Đunis, a na nesreća se dogodila na pauzi kod manastira Nikolje kada su krenuli do isposnice Svetog Save.

- Sestra moje majke preminula je pre putovanja. Na dan puta trebalo je da joj damo četdeset dana. Ona je htela da otkaže put, jer je želela da ode sestri, koju je puno volela, na pomen - priča sin Radan i dodaje:

- Tada smo razgovarali i ja sam joj predlagao da ona ide, kad je već uplatila put i da ću ja sve organizovati da se ona ne brine. Dugo se dvoumila i na kraju je odlučila da putuje. Možda bi sve bilo drugačije da nije išla.

Radan napominje da u prvi mah nije znao da mu je majka nastradala na putu.

- Ništa nisam znao, a onda me zvala rođaka i pitala "Jesi li se čuo sa tetkom?" i tada mi je rekla da je došlo do nesreće i da ima mrtvih. Majka je zaboravila telefon kući i nikako nisam mogao da stupim u kontakt sa njom - priča on i nastavlja:

- Ubrzo sam saznao da je jedna komšinica otišla tamo i odmah sam ga pozvao. Dečko je jedva smoga snage da mi kaže da je majka preminula, sada joj organizujem sahranu. Preminula je na četresnicu svoje sestre.

Podsetimo, pored Ljubice, u nesreći je poginula i Milena Erić, dok je desetoro ljudi teže i lakše povređeno kada se stari i dotrajali most urušio u ledenu Zapadnu Moravu.

