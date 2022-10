UTVRĐUJE SE KO JE ODGOVARAN ZA RUŠENJE MOSTA NA MORAVI: Jedna žena se utopila na metar i po dubine, a druga na dubini od 70 cm

Urušavanje pešačkog mosta u Ovčar Banji koji je odneo dva života pokrenulo je pitanje odgovornosti za ovu nesreću. Prema saznanjima iz istrage, još uvek je rano za bilo kakve kvalifikacije.

- Istražne radnje su u toku i u ovom trenutku je preuranjeno govoriti o pokretanju odgovornosti. Prikupljaju se izjave, utvrđuju okolnosti - kaže naš izvor iz istrage.

Juče oko 11 sati dva autobusa iz Republike Srpske, tačnije iz Zvornika, sa 115 hodočasnika zaustavila su se na proširenju magistralnog puta Užice-Čačak, tik pored stepenica koje vode ka pešačkom mostu. Namera turista bila je da preko mosta pređu Moravu, uštede na vremenu, i pešice odu do obližnjeg manastira Nikolje koji je smešten u dolini uz samu reku. Po povratku do autobusa (dakle ponovo bi se vratili pešačkim mostom) planirali su, takođe da pešice pređu magistralni put i posete manastir Preobraženje, koji se nalazi sa suprotne strane, na uzvišenju, preko puta Nikolja.

Od više desetina ljudi koji su se našli u vodi, jedna žena se utopila na dubini od metar i po, a druga na dubini od 70 centimetara.

- I ako je to neverovatno mala dubina, obe su nastradale jer ih je most poklopio. Prva koja je nastradala na većoj dubini je bila pritisnuta podom same konstrukcije mosta, a druga se upetljala u sajle - kaže Boris Bajić, spasilac lokalnog ronilačkog kluba.

Dan nakon nesreće u Ovčar Banji malobrojni stanovnici Banje su u šoku. Naročito jer znaju koliko je ovog leta ljudi i dece prešlo preko ove nebezbedne konstrukcije. Preko mosta je dnevno prelazilo i više stotina posetilaca ovog turističkog mesta, ali nije se događalo da pešački most na sajlama bude preopterećen.

- Planinari, alpinisti i drugi ljubitelji prirode svakodnevno su prelazili taj most. To je najkraći pešački put za planinare koji u jednom danu penju vrhove Kablara i Ovčara. Sreća u ovoj nesreći je što je vodostaj Morave bio prilično nizak, što u ovo doba godine obično nije slučaj - kaže mestanin Ovčar Banje.

Hodočasnici su juče, doduše u grupama, prelazili most, ali u broju koji sajle mosta nisu izdržale. Pao je 15-ak minuta nakon što je prvi posetilac na njega zakoračio. U trenutku pada na mostu je bilo više desetina ljudi, što su zabeležile i sigurnosne kamere obližnjeg restorana, čiji snimak se juče pojavio u medijima.

Hodočasnici su iz Zvornika krenuli put manastira Đunis kod Kruševca, gde je trebalo da prisustvuju ponoćnom bogosluženju u slavu Pokrova Svete Bogorodice. Nakon jučerašnje nesreće, svi su se vratili svojim kućama u Republiku Srpsku. Dve žene su izgubile život, 10 osoba je povređeno, od tog broja troje je prebačeno u Spinalni centar Instituta Banjica, dvoje je u šok sobi čačanske bolnice, i nisu životno ugroženi. Troje je zadržano na odeljenju ortopedije, a dvoje na hirurgiji.

Prema jučerašnjoj izjavi gradonačelnika Čačka, Miluna Todorovića, mosta je izgrađen šezdesetih godina prošlog veka, nikada nije dobio dozvolu za upotrenu niti je bio ozakonjen. Todorović je istakao da će se utvrditi odgovornost u ovoj nesreći.

Hodočasnici iz Zvornika juče iz Ovčar Banje nisu nastavili put ka Kruševcu, već su se u kasnim popodnevnim satima vratili u Republiku Srpsku.

