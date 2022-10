IZVAĐEN MOST SMRTI IZ MORAVE NA KOM SU STRADALI HODOČASNICI! Meštani Ovčar Banje u šoku: Ljudi su VEĆ PROPADALI kroz trule daske!

Dan nakon nesreće u Ovčar Banji tokom koje su dve žene izgubile život kada je u Zapadnu Moravu pao pešački most i sa sobom u hladnu reku poneo više desetina ljudi, malobrojni stanovnici Banje su u šoku, naročito kada se sete koliko je ovog leta ljudi i dece prešlo preko ove nebezbedne konstrukcije. Oni kažu da je most dnevno prelazilo i više stotina posetilaca ovog turističkog mesta, ali nije se događalo da pešački most na sajlama bude preopterećen.

Viseći most koji se juče srušio u Zapadnu Moravu i sa kog su hodočanici iz Zvornika upali u vodu, izvađen je tokom popodneva iz reke.

- Decenijama unazad gledamo kako se most urušava. Bilo je molbi, peticija, čega sve ne, ali konkretnog posla na obnovi ovog i još tri pešačka mosta, nema ništa. Konkretno ovaj most godinama meštani Banje sami popravljaju. Menjamo trule daske da neko ne bi slomio nogu ili propao u vodu. Jednom prilikom nam je jedan inspektor rekao da to ne smemo da radimo, jer možemo platiti ogromnu kaznu - pričaju meštani Banje i dodaju da mostovi samo pukom srećom odolevaju posetiocima kojih je u Ovčar Banji iz dana u dan sve više.

- Pre 20 i više godina na mostu je nastradao čovek iz Dučalovića, za doček Nove godine. Vraćao se pripit s posla, okliznuo i upao u ledenu Moravu. Ta nesreća nema veze sa bezbednošću konstrukcije mosta, ali ima sa svim onim ostalim slučajevima gde su ljudi propadali kroz trule daske i prolazili sa ogrebotinama, posekotinama a bio je i manji broj lomova kostiju. Ni tada nije utvrđeno ko gazduje mostom, niti ko je u obavezi da ih održava - kažu ogorčeni meštani.

Oni dodaju da pored ovog u Ovčar Banji postoje još tri slična viseća, pešačka mosta koji su u sličnom stanju. Svi oni se podjednako često koriste kao i ovaj koji je pao, a reč je o mostovima u Pakovraću koji vodi do manastirske vodenice, most u Riđagama i u samoj Banji pešački most ka auto-kampu.

Juče smo nadležnima uputili više pitanja koja se tiču prvenstveo ko zapravo gazduje ovom rečnom konstrukcijom. Da li grad Čačak, Turistička organizacija i JP imaju ingerencije nad ovom građevinom, kao i to ko je bio u obavezi da sprovede rešenjeo zabrani upotrebe korišćenja mosta, za koje ministar Momirović tvrdi da je izdato. Odgovore nismo dobili, rečeno nam je da će oni stići u ponedeljak.

Međutim, Milun Todorović, je juče rekao novinarima da se ova stvar mora isterati na čistac.

- Zajedno sa Vladom Srbije radićemo na rasvetljavanju ovog slučaja, utvrdićemo pre svega ko je odgovoran za to što most nije bio stabilan već više decenija unazad. Grad je insistirao da se on ozakoni i da se da na upravljanje gradu Čačku. Nikada nije izdata dozvola za izgradnju tog mosta, iako on postoji još od šezdesetih godina prošlog veka, on je praktično potpuno “na divlje“ napravljen.

Moje saznanje je da je postojala tabla sa upozorenjem da preko mosta može da se prelazi samo u grupama od maksimalno četvoro ljudi. Naravno, niko ne beži od odgovornosti. Čitav dan smo bili u komunikaciji sa Vladom Srbije i, ponavljam, utvrdićemo sve okolnosti koje su dovele do nesreće, ali ove žene niko ne može da vrati. To je velika tragedija. Utvrdićemo odgovornost za ovu tragediju, bez dileme – rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović, koji je, inače, u ime Grada obezbedio prevoz povređenih, koji su otpušteni iz bolnice, do svojih domova.

Da podsetimo Ljubica Mijatović i Milena Erić, obe iz okoline Zvornika u Republici Srpskoj, nastradale su u jezivoj nesreći koja se dogodila juče kod Ovčar Banje, kada je pao pešački viseći most, a deset ljudi je povređeno tada.

