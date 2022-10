SRCE DA PREPUKNE! 'UBEDIO SAM MAJKU DA IDE NA PUT, NISAM SLUTIO DA JE BEZ POVRATKA' Ljubičin sin otkrio kako je ostao bez najvažnije žene u životu!

Zbog smrti dveju Zvorničanki, Ljubice Mijatović i Milene Erić, koje su nastradale u jezivoj nesreći koja se u četvrtak dogodila kod Ovčar Banje, juče je u ovom gradu u Republici Srpskoj bio Dan žalosti.

Čitav grad tuguje za dvema ženama, za koje imaju samo reči hvale, a Radan Mijatović, sin poginule Ljubice, smogao je snage i za Kurir ispričao da je upravo on ubedio majku da pođe na taj put, ne sluteći da će joj to biti put bez povratka.

Bila veliki vrenik

- Majka je htela da otkaže put zbog pomena njenoj sestri. Naime, sestra moje majke preminula je pre 40 dana. Na dan puta trebalo je da joj damo pomen. Majka je htela da otkaže put, jer je želela da sestri, koju je puno volela, ode na grob - priča sin Radan:

- Razgovarali smo o tome i ja sam joj predložio da ipak ide, jer je bila veliki vernik i dosta ranije je uplatila taj aranžman i da ću ja sve organizovati oko pomena da se ona ne brine. Dugo se dvoumila i na kraju je prelomila da putuje. Možda bi sve bilo drugačije da nije išla, da je ja nisam ubeđivao.

Nebezbedno

Most dnevno prelazilo na stotine ljudi i dece

Dan nakon nesreće u Ovčar Banji, meštani su u šoku, naročito kada se sete koliko je ovog leta ljudi i dece prešlo preko ove nebezbedne konstrukcije. Oni kažu da je most dnevno prelazilo i više stotina turista.

- Decenijama gledamo kako se most urušava. Bilo je molbi, peticija, ali konkretnog posla na obnovi ovog i još tri pešačka mosta, nema. Ovaj most godinama meštani sami popravljaju. Menjamo trule daske da neko ne bi slomio nogu ili propao. Jednom nam je inspektor rekao da to ne smemo da radimo, jer možemo platiti ogromnu kaznu - pričaju žitelji.

- Pre 20 i više godina na mostu je nastradao čovek iz Dućalovića, za doček Nove godine. Vraćao se pripit s posla, okliznuo i upao u Moravu.

Radan napominje da u prvi mah nije znao da mu je majka nastradala.

- Ništa nisam znao, a onda me je pozvala rođaka i pitala: "Jesi li se čuo sa tetkom?", i tada mi je rekla da je došlo do nesreće i da ima mrtvih. Majka je zaboravila telefon kod kuće i nikako nisam mogao da stupim u kontakt sa njom - priča on i nastavlja:

- Ubrzo sam saznao da je i jedan komšija otišao tamo i odmah sam ga pozvao. Dečko je jedva smogao snage da mi kaže da mi je majka preminula. Sada joj organizujem sahranu. Preminula je tačno na 40 dana od smrti svoje sestre. Kako saznajemo, i Ljubica i Milena Erić imale su tešku sudbinu.

Prema rečima njihovih poznanika, obe su za vreme rata izbegle, a pre nekoliko meseci, gotovo u isto vreme, ostale su bez muževa. Milena je pre šest godina izgubila i sina, a za vreme rata su joj nastradala dva brata.

Propali u vodu

Podsetimo, tragedija se dogodila prekjuče oko 10 sati kod Ovčar Banje, kada su poklonici iz Republike Srpske krenuli na put u manastri Đunis, ge je trebalo da prisustvuju ponoćnoj liturgiji. Napravili su pauzu kod manastria Nikolje na obali Zapadne Morave.

Pošto se on nalazi s druge strane reke, a najbliži put vodi preko pešačkog, visećeg mosta, krenuli su preko njega. Usled opterećenja most je propao i svi koji su bili na njemu završili su u vodi.

- Most je bio u jako lošem stanju. Među meštanima se znalo da ne bi smelo njime da se prelazi. Daske su popucale, mreža je oštećena, star je skoro 60 godina. Uvek su prelazile grupe od po pet ljudi, a sada ih je bilo mnogo više i desila se nesreća - kaže izvor.

Utrđivanje odgovornosti za nesreću

Neko mora da odgovara za tragediju!

Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naveo je da mora da se utvrdi kako je došlo do nesreće i da će neko snositi odgovornost.

- Nadležni građevinski inspektor lokalne samouprave doneo je rešenje kojim zabranjuje korišćenje tog mosta i daje nalog tačno kako da se rehabilituje i rekonstruiše da bi bio ponovo u funkciji - rekao je Momirović na RTS i izjavio saučešće porodicama nastradalih.

- Znamo da stanje mosta nije bilo nepoznato za nadležne organe. Mora se sprovesti istraga koja će utvrditi čija je ovo odgovornost - rekao je on.

Juče smo nadležnima uputili više pitanja: ko zapravo gazduje ovom konstrukcijom, da li Grad Čačak, Turistička organizacija i JP imaju ingerencije nad ovom građevinom, ko je bio u obavezi da sprovede rešenje o zabrani upotrebe mosta. Odgovore nismo dobili, rečeno nam je da će oni stići u ponedeljak.

- Sa Vladom ćemo raditi na rasvetljavanju slučaja, utvrdićemo ko je odgovoran za to što most nije bio stabilan više decenija. Grad je insistirao da se on ozakoni i da se da na upravljanje Čačku. Nikada nije izdata dozvola za izgradnju tog mosta, iako postoji još od šezdesetih godina, on je praktično potpuno "na divlje" napravljen. Utvrdićemo odgovornost za tragediju - rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović, koji je u ime Grada obezbedio prevoz povređenih, koji su otpušteni iz bolnice, do svojih domova.

