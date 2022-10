SUĐENJE BELIVUKU I MESARU: ZDRAVKO PRETIO DA ĆE ZBOG DUGOVA NEKOME DA OTKINE GLAVU! Preneo ženi da polomi telefon pa nestao

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za sedam ubistava i druga teška krivična dela.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za sedam ubistava i druga teška krivična dela.

Posle završetka iznošenja odbrane Marka Miljkovića, a nakon pauze, prvi je za sudsku govornicu izašao trećeoptuženi Miloš Budimir. Nakon njega, izjasnili su se i ostali optuženi članovi kriminalnog klana.

13.10 - Optuženi Andrić o ubistvu Ljepoje

Za govornicu je izašao Marko Andrić iz Niša, optužen da je učestvovao u ubistvu Milana Ljepoje.

- Suočen sam sa velikom nepravdom. Hrabro sam prihvatio svoju sudbinu, časno ću da se branim - izjavio je optuženi Andrić tvrdeći da su njegovi telefonski razgovori prezentovani u javnosti "sečeni i montirani".

- Apsurdno, tragično i komično, poput mantre sam se vrteo na televiziji. Ako vi prihvatite te razgovore, ja ću možda da se povučem i zaćutim, a možda ću i da nastavim borbu sa svojom advokaticom, zamolio bih Vas sudija, ako odlučite da prihvatite te razgovore da mi omogućite boravak u pritvoru Specijalnog suda. Bio sam u samici i bilo mi je dobro, sada sam u Centralnom zatvoru i tamo mi je dobro, ali da me prebacite da preslušavam sve te razgovore ovde a da to ne utiče na moj trening i ishranu, a ne da me vozikaju po ceo dan. Ako ne prihvatite, nemojte da me dirate, dobro mi je tamo - govorio je Andrić o boravku u pritvoru.

Sudu se požalio i da od mnogobrojnih prijatelja, za koje je u pola noći bio tu, više nema.

- Moja verenica za koju sam vam tada rekao, više ne važi. Samo je prestala da mi dolazi u posetu, bez reči - dodao je on.

- Gledajte sad ovo, moja bivša žena dete vodi kod psihijatra, umesto da ga dovede kod mene u posetu. Čuo sam u zatovru, silovateljima, pedofilima deca dolaze u posetu, meni ne. Znam ko stoji iza toga, njen otac - pričao je Andrić o porodičnom životu.

13.03 - Optuženi Lakićević pristao da odgovara na pitanja

Nemanja Lakićević je inače prvi koji je pristao da odgovara na pitanja advokata i zamenika tužioca, ali i okrivljenih.

Za reč se javio Marko Miljković i pitao optuženog Lakićevića da li je nekada video da Radojević daje nekome novac i koliko je novca dao.

- Video sam jednom u Durmitoru, ne znam koliko novca, ali je izvadio iz svog džepa. Ne bih mogao da prepoznam muškarca kom je dao novac - odgovorio je Lakićević.

Za sudsku govornicu potom je izašao optuženi Miloš Budimir i potvrdio da su on i pokojni Radojević bili kumovi.

- Po mom izlasku iz zatvora, krstio mi je sina, redovno smo se posećivali, slave, Božić, Uskrs, nikakav problem nismo imali - rekao je optuženi Budimir.

12.19 - Odbranu iznose ostali optuženi

Optuženi Nemanja Lakićević, za govornicu je izašao sa papirima u rukama. Na pitanje sudije da li želi da govori, rekao je da ne poznaje nikoga od optuženih.

- Kao što sam izjavio i ranije, nemam nikakve veze sa ubistvom svog najboljeg druga Zdravka Radojevića. Želim da kažem da ja nisam iz tog sveta, imam svoju porodicu, posao sa menjačnicom, nikada nisam bio navijač, niti sam bio na stadionu Partizana. Nikada u svom životu nisam video Belivuka ili Miljkovića, nikoga od ovih 30 ljudi nisam video, osim Miloša Budimira, kog sam znao kao Zdravkovog kuma, video sam ga na dečijim rođendanima. Nikakav nalog nisam dobio od Belivuka i Miljkovića, nisam zvao Zdravka da dođe kod Laste bez telefona da navodno reši probleme sa navijačima - rekao je on ponavljajući da mu je pokojni Radojević bio najbolji drug, ali da je imao svoje probleme sa kockom ali i da je davao novac na kamatu.

Optuženi Nemanja Đurić, rekao je da nema šta da kaže.

- Sve što je rekao moj pašenog Miloš Budimir, slažem se sa njim - bio je kratak i Đurić.

Dejan Tešić, koji se takođe sumnjiči za učešće u ubistvima, takođe je rekao samo da nije kriv i da ne želi da odgovara na pitanja.

Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, takođe je odlučio da ne govori o krivičnim delima.

- Neću iznositi odbranu, to ću učiniti u toku postupka, neću odgovarati na pitanja - rekao je optuženi Draganić.

Optuženi Nebojša Janković, rekao je takođe kratko da nema veze sa krivičnim delima i da neće da odgovara na pitanja. Dodao je i da će kasnije dopuniti svoju odbranu.

Optuženi Marko Budimir, rođeni brat Miloša Budimira, samo je kratko izjavio da nema nikakve veze sa krivičnim delima i vratio se na optuženičku klupu.

Miloš Budimir do sada nije iznosio odbranu, već je samo kratko izjavio da "nije kriv".

- Prvo bih hteo da razjasnim da nisam član kriminalne grupe, već navijač Partizana, grupe "Iz principa". Prilikom povratka Marka i Belivuka iz Crne Gore, ja, moj brat Marko, i Grek smo uhapšeni. Tokom ispitivanja ja sam rekao da sam njihov drug i prijatelj, rekli su mi "lažeš, ti si obezbeđenje", da se ne bih raspravljao, rekao sam "važi, jesam". Iz razgovora sam shvatio da ne znaju uopšte ko sam ja, moje ime i prezime, uzeli su nam DNK, opet sam išao linijom manjeg otpora, uzeli su mi DNK, a onda su me izbacili kao kera na ulicu. Onda smo, u onoj kako kažu spektakularnoj akciji uhapšeni. Bili su neprijatni, vređali me, govorili da ću ići na doživotnu robiju. Šta se to promenilo za četiri ili pet dana? - rekao je prvi put iznoseći odbranu Miloš Budimir.

On je tvrdio i da su ga policajci terali da potpiše neku izjavu, da je policija vršila pritisak ali da je odbio sve, tvrdeći da su se njihove pretnje potom obistinile i da je kada mu je stilga optužnica video da je "optužen za sve i svašta".

- To je to od mene za sada - rekao je Miloš Budimir, koji je kao i Belivuk i Miljković odbio da odgovara na pitanja.

Pred govornicom je optuženi Marko Miljković koji iznosi svoju odbranu.

11.13 - Miljković čitao delove iskaza svedoka saradnika

Miljković je počeo da čita delove iskaza svedoka saradnika, uz opasku da će "sada da poentira".

- Svedok saradnik Bojan Hrvatin, koji sam kaže da je namestio Gorana Veličkovića, kaže ne može da se seti prezimena, pa sudija toliko je bio u medijima, da mislim da mu i moja deca znaju prezime - smejao se za govornicom Miljković.

Na isti način je čitao i iskaz svedoka saranika Nikole Spasojevića a potom završio izlaganje:

- Ja sam završio, za sada neću odgovarati na pitanja. U stvari, neću nikada odgovarati na pitanja, ako nam se ne dostave obdukcioni zapisnici - aludirao je Miljković ponovo da ne veruje da su nestali mrtvi.

Podsetimo, i tokom uvodnog izlaganja, pre početka javnog suđenja, Miljkvoić je iznosio tezu da "nema tela, nema dela", a poruke slične sadržine navodno su presretnute i u skaj komunikaciji između pripadnika kriminalne grupe.

11.01 - Izlaganje o drugoj optužnici

Marko Miljković, posle duže od sat vremena izlaganja, nakon iznošenja odbrane na prvu optužnicu, prešao je na izglanje o drugoj optužnici, kojom su kriminalnoj grupi na teret stavljena ubistva Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

Na početku je naveo da je neverovatno da su Senad Rešović i Vladimir Grek, koji su bili njegovo obezbeđenje uhapšeni naknadno.

- Imam pravo na obezbeđenje, ako se osećam ugroženo - rekao je on.

Mitić je, podsetimo, otet prema optužnici kod Ambasade SAD.

- Svi znamo gde je američka ambasada, kako to da nema snimka sa kamera, da vidimo gde smo ga oteli, kako smo ga oteli, ko je preterao taj njegov auto "hondu" - rekao je Miljković i ponovo se pozvao na članove zakona, tvrdeći da Mitić nije mrtav.

- Ja nikome ne verujem na reč da je neko mrtav - dodao je.

Kada je u pitanju ubistvo Gorana Mihajlovića, naveo je da ne piše kako je na prevaru otet i dodao da on veruje da je "teleport".

- Kažu nađena mašina za tabletiranje Gorana Mihajlovića, nek nam dostave vlasnički list - ironičan je bio Miljković, i iz osmeh komentarisao navode optužnice i svedočenje svedoka saradnika, da su Mihajlovića "otrovali nepoznatom supstancom".

- Ja za takvu supstancu ne znam, pozvaću se opet na članove zakona - ironično je uz osmeh rekao on.

Miljković se ponovo pozvao na slučaj Marine Andrejić, koja je oslobođena za ubistvo sina Đorđa.

- Ako su mogli da nateraju jednu majku da prizna ubistvo deteta, šta mogu tek ostale - rekao je on aludirajući na iskaze koje su dali svedoci saradnici.

10.50 - Ubistvo Ljepoje i silovanje na stadionu Partizana

Miljković je prešao na izlaganje o ubistvu Milana Ljepoje, kog su navodno likvidirali jer je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini.

Inače, i Miljković je ranije u izlaganju potvrdio da su pred hapšenje boravili u gostima kod Zvicera u Crnoj Gori.

- Čitao sam optužnicu za pokušaj ubistva Zvicera, Ljepoje tu nema, ne znam odakle to tužilaštvu. Vratiću se na snimak iz Ritopeka, na kom se vidi da kao Ljepoja ulazi u kuću, zašto nisu upali? To se nije desilo - rekao je najbliži saradnik Veljka Belivuka, koji je za razliku od njega, odlučio da govori o svim zločinima koji im se optužnicom stavljaju na teret.

Miljković je danas progovorio i o silovanju I.S. na stadionu Partizana. Naveo je na početku izlaganja da je on čovek koji je "zadovoljavao kamiondžije za 1.000 dinara", i da je manipulativan.

- Videćete kako konfuzno priča, ne zna ni ko ga je silovao, ni kada se to desilo. Ja verujem da bi se svako sećao mučenja koje je trajalo tri dana, a on se ne seća. Sramotno je da se izjašnjavam na to da je nas 14 tuklo i silovalo - izjavio je Miljković.

Kada je u pitanju deo optužnice koji se odnosi na prodaju droge na stadionu, Miljković je rekao da je nemoguće da su oni, kao tako organizovana kriminalna grupa, a da se oni bave sa 100 grama trave.

10.20 - Miljković o Ritopeku i ubistvima

U nastavku iznošenja svoje odbrane, Miljković je naveo da oružje u kući u Ritopeku nije njihovo, tvrdeći da im je industrijsku mašinu za mlevenje mesa podmetnula policija, koja je posle hapšenja kriminalne grupe čuvala kuću strave.

- Krenuću sada sa ubistvima, Aleksandar Gligorijević, za njega se ja ne teretim, ali sam tražio da me optuže i za to, za sve za šta su dali novinarima. Jedva sam se izborio sudija da me optuže za ovih šest ubistava. Ja ne kažem da sam krv, želim da dokažem da sam nevin. Piše u optužnici da je hteo da se sveti nekim snajperom, i da smo ga ubili. Kako je došlo do ubistva, ako je došlo. Treba da imamo dokaz, obdukcioni zapisnik, kako da znamo da je mrtav. Ima kao neki DNK trag, evo pitam vas, da li DNK može da dokaže kako je došlo do smrti - rekao je Miljković.

- Prebaciću se sada na mašinu, mora da bude veštačena. Možemo samo da verujemo na reč Bojanu Hrvatinu koji je završio samo osnovnu školu, a vidimo da je u ulozi patologa opasan, pa je i mašinski inženjer. Ja mu ne verujem, a ne možete ni vi. Apelujem na vas, moramo da vidimo, ko je doneo tu mašinu, ko je kupio, za koju namenu, kako je dovezao, da li je radila. Ne može tako, kao što ne može ni sutra da ubace pušku u vaš stan i kažu vaša je - obratio se sudiji Miljković.

Potom je prešao na iznošenje odbrane za ubistvo Gorana Veličkovića Goksija.

9.55 - Veće odbilo predlog advokata, Miljković nastavio sa iznošenjem odbrane

Advokat Vladimir Petrović zatražio je da se svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević udalje iz sudnice, jer to što su sklopili sporazum o svedočenju sa tužilaštvom, kako je naveo, oni sada treba da svedoče.

Sudsko veće izašlo je iz sudnice, kako bi odlučilo o ovom predlogu.

Veće je brzo donelo odluku, kojom je odbilo predlog advokata Marka Miljkovića. Kako je sudija navela, i pored sporazuma o svedočenju, saradnik se udaljava pošto iznese svoju odbranu, do tada će trojica svedoka saradnika sedeti u sudnici.

Miljković se ponovo vratio za sudsku govornicu.

- Zamolio bih moje branioce da me više ne prekidaju. Hvala - rekao je pre nego što je nastavio sa izlaganjem.

- Za mene skaj komunikacija kao dokaz ne postoji. Vidim da papir trpi sve, ne mogu da se izjašnjavam na nešto što ne postoji - rekao je govoreći o optužbi da su on i Belivuk formirali kriminalnu grupu.

- Kada smo bili na slobodi i kada je počelo pisanje o nekim odsečenim glavama i fudbalskom terenu, nisam mislio da se to odnosi na nas. Bili smo tu, nismo pobegli - rekao je on.

Sudija Vinka Beraha, prekinula je izlaganje Miljkovića, jer je kao i Belivuk počeo sa uplitanjem politike u političara u svoju odbranu za sedam teških ubistava.

Sudija: Kakve to veze ima sa predmetom optužbe?

Međutim, na pitanja sudije Miljković nije želeo da izgovara, nastavio je sa svojim izlaganjem.

9.48 - Miljković za govornicom

Sudija je pozvala Marka Miljkovića, drugooptuženog da izađe za sudsku govornicu, pošto je Veljko Belivuk u ponedeljak završio sa iznošenjem svoje odbrane.

Međutim, za reč se javio Belivuk koji je zatražio da dopuni iznošenje svoje odbrane. On je u pratnji zatvorskih stražara izašao za govornicu i rekao da ipak nema šta da dopuni.

- Ne razumemo se preko stakla, dopuniću sigurno u narednom periodu, kada čujem svedoke okrivljene, za sada ništa - rekao je Belivuk.

Za govornicu je potom izašao Marko Miljković, u plavom džemperu, i papirima u rukama, okružen zatvorskim stražarima.

- Ostajem pri svemu što sam rekao. Odmah na početku, mogu da pročitam zapisnik o saslušanju okrivljenog saradnika, Nikole Spasojevića. Poentiraću na kraju. Imam samo beleške, neću čitati - rekao je na početku Miljković pa nastavio:

- Tužilaštvo u tački 1. tvrdi da smo se Veljko i ja udružili i osnovali kriminalnu grupu, nigde u optužnici nisam našao kako smo se udružili - počeo je izlaganje Miljković, ali ga je prekinuo njegov advokat Vladimir Petrović i zatražio da se svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević udalje iz sudnice, jer to što su sklopili sporazum o svedočenju sa tužilaštvom, kako je naveo, oni sada treba da svedoče.

- Lica koja svedoče, ne mogu da prisustvuju iznošenju odbrane okrivljenih i ne mogu da slušaju - rekao je Petrović.

9.39 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće upravo je ušlo u sudnicu i sudija Vinka Beraha počela je sa prozivkom optuženih i njihovih advokata, kako bi utvrdila da li su svi prisutni u sudnici, kako bi ročište moglo da počne. U boksu za optužene javili su se Veljko Belivuk, Marko Miljković a potom i ostali optuženi.

9.34 - Nekoliko mlađih devojaka u publici

U publiku je danas došlo i nekoliko mlađih devojaka, koje su se na ulazu predstavile kao javnost koja želi da prati suđenje.

9.08 - Dolaze i drugi optuženi

U sud je stigao optuženi koji se brani sa slobode, bivši rukometaš Vojislav Đorđević.

Nekoliko minuta nakon njega, sa fasciklom u ruci, stigla i jedina žena koja je na optužnici protiv kriminalnog klana, Slađana Sekulić.

8.53 - Pristižu i advokati

Stigao je i drugi konvoj marica u pratnji Žandarmerije. U sud polako pristižu i prvi advokati.

8.35 - Optuženi stižu u Specijalni sud

U Ustaničku ulicu već je stigao prvi konvoj marica u kom su optuženi koji borave u Centralnom zatvoru.

Pod pratnjom Žandarmerije sa dugim cevima koje su se videle kroz prozore, stigli su Belivukovi vojnici. Belivuk i Miljković inače borave u Specijalnom sudu.

Odbranu bi danas trebalo da iznosi Marko Miljković, potom braća Budimir a onda i svedok saradnik Srđan Lalić čiji iskaz do sada javnost nije videla, ali ni optuženi.

