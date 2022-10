OGLASIO SE OTAC ŽRTVE MALČANSKOG BERBERINA: Evo šta se dešava sa devojčicom koju je pre tri godine oteo Jovanović

Žrtva Ninoslava Jovanovića poznatijeg kao Malčanski berberin, petnaestogodišnja devojčica iz Niša, trebalo bi da se do zime napokon useli u svoju sobu.

Devojčica (15) koja je bila dve nedelje oteta u zimu 2019. godine u Nišu, ove godine je upisala prvi razred jedne srednje škole, a kako se stvari razvijaju, pred zimu će se useliti u toliko željenu i očekivanu svoju sobu!

Ovoj porodici, njoj, tati i mami se užurbano ovih dana gradi kuća u naselju Suvi do, a troškovi su izdvojeni iz budžeta Niša.

Devojčicin otac Robert kaže da su dobro i da ih očekuje jedan nov period u životu. Ima malo problema oko raznih troškova jer je samo majka Aleksandra zaposlena dok je on u procesu traženja posla.

- Do kraja gradnje kuće nije ostalo mnogo, još oko mesec dana tako da će ćera tada da se useli u svoju sobu gde će moći da uči, radi, da raste. To je kuća kolika je mogla da se napravi na ovom placu, oko 35 kvadrata, ali nama je dovoljna. Za sada odolevamo raznim finansijskim tepškoćama, ali uz pomoć dobronamernih ljudi, sve je lakše. Evo, na primer, sada smo uspeli preko Centra za socijalno da obezbedimo nove knjige za prvi razred srednje škole. Kada se budemo useljavali u novo hteli bi, istina, da unesemo i neke nove stvari. Porodici, normalno, sve treba. Sada se grejemo na drva i šporet, a idealno bi bilo da kupimo napokon taj kotao, ali videćemo, polako. Bitno je da smo dobro, da ćerka ima jaku volju da uči, da radi - kaže Robert.

U kući koja im se gradi, biće izgrađene dve sobe sa manjim kupatilom i kuhinjom.

On dodaje da mu je supruga trenutno na ugovor zaposlena kao higijeničarka u jednoj školi. On je obilazio i slao radne biografije u fabrikama koje su danas u Nišu aktuelne za zaposlenje, ali da do danas nije našao posao.

- To što pitate za ćerkinu knjigu koju je počela da piše je stalo. Nekako, imala je obaveze oko škole i da li će da se nastavi, ne znam. Sada smo svi zaokupljeni time da ona napokon dobije svoju sobu, da se nekako opremimo - rekao nam je otac ove devojčice koja je preživela golgotu pre tri godine.

Njen otmičar nedavno je umro u zatvoru.

Autor: