'ALO,RADI ONO ŠTO TI ADVOKAT KAŽE' Detalji sa suđenja Belivuku i Miljkoviću: Pokušao da 'zbuni' veće izgovorom da ne može da hvata 'beleške'

U nastavku suđenja kriminalnoj grupi veljka belivuka, optuženi nastavili da iznose nove zahteve.

"Alo, radi ono što ti advokat kaže."

Ova rečenica, koju je Vladimir Petrović, branilac prvooptuženih Veljka Belivuka i Marka Miljkovića uputio okrivljenom Aleksandru Vučeljiću tokom iznošenja odbrane, obeležila je jučerašnji nastavak suđenja ovoj kriminalnoj grupi u Specijalnom sudu u Beogradu.

Prethodno je, nekoliko puta bezuspešno,advokat Bojan Miljić pokušavao da zaustavi svog branjenika Vučeljića da odgovara na pitanja tužioca, sudije, ali i zastupnika porodice oštećenih, pa je u jednom trenutku,čak zapretio da će mu otkazati punomoćje.

Optuženi Vučeljić našao se tako u neobranom grožđu da se sa jedne strane brani od navoda iz optužnice, a sa druge da ćuti. Morala je čak da reaguje i predsednica krivičnog veća, sudija Vinka Beraha Nikićević, kako bi unela mir u redovima branilaca.

- Rasulo je među advokatima odbrane, nema nikakvog pravca, niti načina na koji treba da se zastupaju optuženi - naveo je jedan od advokata u hodniku suda tokom pauze.

Pošto je, kako su procenili, "vrag odneo šalu", ulogu svojevrsnih koordinatora odbrane preuzeli su Miljković i Belivuk, koji su insistirali da njihovi "saborci" osim izuzetaka, ne iznose odbranu, pogotovu da se ne izjašnjavaju o "Skaj" komunikaciji, već da samo izgovore da nisu krivi, da je optužnica puna neistina i da nisu počinili krivična dela koja su im stavljena na teret.Takođe, navodili su i da će odbranu izneti u nastavku sudskog postupka.

- Možda vi mislite da mi nemamo mozga, ali ja znam šta je tužilac hteo sa ovim pitanjima o fotografijama - ustao je Belivuk da "pojasni" sudskom veću, od kog je i zatražio zaštitu od Tužilaštva. - Optuženi kažu da neće odgovarati na pitanja vezano za "Skaj" aplikaciju, a tužilac Saša Ivanić postavlja pitanja vezana za to. Možda misli da nismo pametni, jer smo nabildovani, ali se varate.

I Marko Miljković je na momente pokušao da "zbuni" sudsko veće, pa je tražio da bude prebačen u deo sudnice gde su, pored ostalih i trojica onih koji su se izborili za povlašćeni status. Rekao je da hvata "beleške", ali da to ne može na "kolenu".

- Biće vam omogućeno da nekako vodite beleške - kazala je sudija, dodajući da on sedi u boksu za optužene iz razloga bezbednosti.

- Čije bezbednosti? - upitao je Miljković.

- Pa, rečeno mi je da ne bi bilo zgodno da vi budete u ovom delu sudnice - kazala je sudija.

- Ja nikoga neću napasti, a ne plašim se da će i mene neko napasti - uzvratio je Miljković.

Inače, optuženi su se juče iz petnih žila trudili da objasne da restoran na stadionu Partizana nije nikakav bunker, niti baza, već isključivo ugostiteljski objekat na istočnom delu stadiona, koji je stepenicama bio povezan sa manjim kafićem i kancelarijama Sportskog društva i rvačkog kluba. Takođe, govorili su da su im optužbe "napakovali" Tužilaštvo za organizovani kriminal i SBPOK.

Tako je optuženi Milovan Tadić tvrdio da je njihova žrtva i da je zbog Tužilaštva i SBPOK u pritvoru 21 mesec, a da ništa protivzakonito nije uradio. Upitao je na osnovu čega se njegovo ime spominje vezano za drogu, koja je, kako se tvrdi pronađena na stadionu:

- Kad sam priveden, inspektor Božidar Stolić, koji je kasnije uhapšen i osuđen, rekao je da će me zgaziti kao vašku. Većinu optuženih poznajem, sa mnogima se družim. Uhapšen sam samo zato što sam nečiji drug. U pritvor su me stavili samo da bi me slomili, da bih popustio i priznao nešto što nisam uradio, kako bih teretio ostale.

JEDINA ŽENA MEĐU OPTUŽENIMA

Tokom jučerašnjeg glavnog pretresa svoju kratku odbranu iznela je i jedina žena koja se našla na optužnici. Slađana Sekulić (na slici), supruga takođe optuženog Vlade Georgieva, ustvrdila je da nije član nikave kriminalne grupe, niti neke frakcije:

- Sa opojnim drogama u životu nisam imala kontakt, a kamoli da sam se sa nekim udruživala da je prodajem. Svoju kuću u Tršiću nisam ustupala nikome radi pripremanja nekih krivičnih dela. Od mene nije oduzeto nikakvo vatreno oružje. To je moja odbrana, na pitanja neću odgovarati.

Autor: