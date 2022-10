ODBIJA SE! Najpoznatijem osuđeniku u Srbiji, Zoranu Marjanoviću, sud nije odobrio molbu, EVO ŠTA JE TRAŽIO

Zoran Marjanović, koji je osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, pevačice "Granda" Jelene Marjanović, uputio je molbu sudu da mu se odobri da koristi telefonsku govornicu u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu.

Molbu je u njegovo ime podneo advokat, ali je Viši sud u Beogradu nije prihvatio i Marjanoviću nije dozvoljeno da koristi telefonsku govornicu.

Zoran Marjanović je u pritvoru je od 22. jula. Već u prvim danima boravka iza rešetaka obišli su ga brat, snaja i sin, a porodica mu, prema informacijama, redovno i dalje dolazi.

- Kao i svi ostali pritvorenici, Marjanović ima pravo na posete, uz dozvolu suda, kao i na prijem paketa. Međutim, posle mesec dana Zoran Marjanović je podneo molbu i da telefonira - potvrdio je sagovornik.

On nije mogao da kaže da li su advokati u molbi naveli i čiji glas Zoran želi da čuje, ali da je gotovo siguran da je Zoran poželeo da čuje glas svoje devojke, ali i ćerke.

- Telefoniranje s govornica osuđenicima je dozvoljeno, ali je ta mogućnost data i pritvorenicima koji još nisu na odsluženju kazne posle izbijanja koronavirusa. Cilj je bio da im se, zbog smanjenog obima poseta, omogući socijalizacija i održavanje kontakta s porodicom. Ta odluka je i dalje na snazi, međutim, kao i o dozvolama za posete, odluku o tome da li Zoran ili bilo koji drugi pritvorenik može da telefonira donosi sud - objašnjava izvor

Marjanović do sada nije imao neke posebne zahteve, ne odbija hranu, a koristi i dnevne šetnje u zatvorskom krugu, na koje takođe ima pravo po zakonu.

- Ukoliko sud odluči da mu odobri telefoniranje, Marjanović će morati da kupi karticu za govornicu i biće mu ograničeno koliko puta nedeljno i u kom trajanju može da obavlja telefonske razgovore - dodaje sagovornik.

Podsetimo, Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče. Dan kasnije pronađeno je njeno telo, a suprug Zoran je uhapšen. Međutim, posle 48 sati provedenih u pritvoru on je pušten na slobodu. U septembru 2017. ponovo su mu stavljene lisice, ali mu je devet meseci kasnije Apelacioni sud ukinuo pritvor i on se do kraja postupka branio sa slobode.