UHAPŠEN MLADIĆ KOJI JE NOŽEM IZBO VOZAČA GRADSKOG AUTOBUSA: Sečivo sevnulo nakon rasprave u saobraćaju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S.P. (28) zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je mladić jutros oko 6.45 sati u Višnjičkoj ulici nakon verbalnog konflikta izašao iz automobila i potom nožem povredio vozača gradskog autobusa koji je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Urgentnom centru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Vozač autobusa Vladan Kurčubić (47), podsetimo, rekao je za Kurir da je umalo izgubio glavu zbog svađe u saobraćaju.

Kurčubić objašnjava da je vozio autobus u desnoj traci te da se odjednom pojavio mladić koji je automobilom na silu pokušavao da se prestroji.

- Čim sam izašao nasrnuo je na mene i počeli smo da se gurkamo. Tada je iz njegovih kola izašla žena koja je bila s njim. Tada me je mladić udario pesnicom u glavu iz sve snage i krenuo da me tuče po celom telu, a ta žena me je uhvatila otpozadi i vukla me. U tom trenutku je mladić izvadio nož - rekao je Kurčubić i dodao da u prvom trenutku nije ni shvatio da je ranjen.

