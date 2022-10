NIŠLIJE NEMA VEĆ DVE GODINE - Misterija nađenog tela u njivi kod lokalnog groblja MOŽDA BUDE RAZREŠENA: Čekaju se forenzičari i DNK analiza!

Misterija nađenog skeleta u okolini Pasi Poljane, kod lokalnog groblja, možda se uskoro i reši, a možda ostane tajna.

Za sada, kako nezvanično saznajemo, postoje tri osobe u niškom regionu koje su istih godina i pola, a koje su nestale bez traga. Sve tri osobe su muškarci stari oko 60 godina.

Jedna od mogućnosti je da je skelet iz njive, koji je našao poljoprivrednik dok je orao, zapravo raspadnuto telo Slaviše Milića iz okolnog doljevačkog sela Ćurlina. Forenzičari su uzeli DNK materijal njegovog brata od strica Nebojše Milića.

Skelet je inače pronađen 19. oktobra. Bio je odvojen od lobanje, a nije imao šaku i jedno stopalo. Postoji mogućnost da je u pitanju Slaviša, monter grejnih tela iz mesta Ćurlina između Doljevca i Niša, a koga porodica traži već dve godine.

Njegov brat Nebojša iz Ćurline sleže ramenima. Ne zna da li su mu bratovljevi ostaci nađeni, ali nam priča tužnu sudbinu nestalog Slaviše.

- On je zdrav. Nije demantan ili bolestan. Voleo je malo da popije, ali ko to ovde u selu ne voli? Grdio sam ga bratski, ali nisam uspeo da ga dozovem pameti. Zato se pitam, šta je radio na toj njivi, ako je to on. Slaviša ne može da se izgubi. Svi mi dobro znamo ovaj kraj. U Doljevcu su mi rekli da je zaključao tu svoju prostoriju, ostavio ključ na sto i da ga više nije bilo - počinje priču Nebojša.

- Bio je 14. mart 2020. godine. Tri dana pred zatvaranje svega u vreme korone. Tog dana ga je sve pogodilo. Krenuo je za Niš biciklom i imao je udes jer ga je neko udario kolima niz put. Bio je ugruvan, ogreban, ali svestan. Onda mu se dogodi da se vratimo u Ćurlinu, a njemu se zapali kuća. Potpuno je bio u šoku. Tada su iz Centra za socijalni rad u Doljevcu došli i odveli ga u neke njihove prostorije. Samo su nam rekli da je to kao neka sigurna kuća ili prihvatilište. Tako nešto - priča njegov brat Nebojša.

Kaže da je tada nastupio lok daun zbog kovida, a on je mislio da je Slaviša na sigurnom.

- Kada je sve prošlo, otišao sam da ga obiđem, a kažu mi da ga nema. Nestao. Kako bre čovek da nestane? Što niste javili? Nisam dobio odgovor. Zato sam otišao u policiju i prijavio njegov nestanak. Ne znam tačan datum kada je nestao, niko mi nije javio, a ni obavestio o nestanku. Ništa o njemu nismo čuli sve dok se nije pojavila ta priča o skeletu. Došli su ljudi iz policije, svakako da sam dao DNK za analizu, hoću da se zna šta mi je sa bratom. Sada bi trebalo da čekamo tri nedelje pa će da nam jave da li se poklapaju biološki materijali - priča nam Nebojša.

Kaže da mu je rečeno da je jednom nađen na železničkoj stanici, ali da na nogama nije imao cipele nego obmotane kese.

U svakom slučaju za tri nedelje će se znati da li je to telo Slaviše Milića.

