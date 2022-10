Nekadašnji zamenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal govorio je sve o jakim vezama zemunskog klana sa svim moćnim struktura

Kriminalna organizacija kakva nije viđena, bar to tada! Rađanje zemunskog klana počelo je sporadično, isprepletano vezama moćnih struktura upravo smenjene vlasti Slobodana Miloševića, i novim takozvanim "herojima 5. oktobra".

Manje od godinu i po dana trebalo je da ova podzemna grupa, predvođena nekadašnjim sitnim kriminalcem Dušanom Spasojevičem Šiptarom, postane strah i trepet u regionu. Nekadašnji zamenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal advokat Aleksandar Milosavljević, je nedavno govorio o moći nekadašnjeg zemunskog klana, vezama vođa te kriminalne bande Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma s političarima i ljudima iz bezbednosnih i drugih struktura države, te o tome zašto je nemoguće porediti "zemunce" s klanom Veljka Belivuka.

- Da li je i koliko bila čvrsta veza "zemunaca" i političara? To ostaje potpuna misterija. Nažalost, ne postoji način da se to do kraja istraži. O tome bi mogli da pričaju političari - koji to, naravno, neće - kao i ona dvojica Šiptar i Kum koji više nisu živi. A i svi da pričaju, opet ne bismo, bojim se, znali pravu istinu, motive... Činjenica je da je zemunski klan imao svoje ljude svuda, ne samo u politici. Sećamo se, recimo, inspektora Slobodana Pažina u MUP, Milorada Bracanovića u BIA, dr Miroslava Risovića u Urgentnom centru, pa i general Aco Tomić iz vojske je imao simpatije prema njima - naglasio je Milosavljević.

Objašnjava na koji način je zemunski klan osvojio toliku moć?

- Moć je vezana za dve vrlo važne stvari - za vlast i za novac. Zemunski klan je ovo drugo imao u ogromnim količinama. Pitanje je da li su došli do novca zahvaljujući moći ili su prvo stekli novac, pa su kupili moć. Činjenica je da njihov prodor u određene državne strukture svakako tu moć multiplikuje. Količina novca koju su imali omogućavala im je da - uz pomoć raznih ljudi iz politike, policije i kriminala - mnoge stvari rade bez sankcija. Otuda njima tolika moć. Oni su uzleteli toliko da su se usuđivali da sprovode svoju pravdu, da eliminišu druge kriminalce... Imam utisak da su neki ljudi za koje je utvrđeno da ih je ubio zemunski klan ubijeni iz puke potrebe da se pokaže da oni to mogu, da su mnogo moćni, da su glavne dase u kraju - rekao je on.

Na pitanje da li je klan Veljka Belivuka opasniji i jači od nekadašnjeg zemunskog klana, nekadašnji tužilac navodi?

- Nije moguće porediti, niti utvrditi ko je bio suroviji, gori, luđi... Okolnosti u vreme zemunskog klana i okolnosti u vreme Belivukovog klana su bitno drugačije... Društvene okolnosti prosto nisu iste. Evo, govori se da je Belivukov klan suroviji, ali za "zemunce" je utvrđeno da su izvršili oko 20 ubistava, dok se za Belivuka vezuje između pet i sedam ubistava".

