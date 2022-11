KRISTIJAN OTKRIO ŠOK DETALJE O KNELETU: Kasapio sam ga nožem po telu da ne ode u vojsku! ZNAM ŠTA ZNAČI BROJ 1 NAPISAN NJEGOVOM KRVLJU!

Nekadašnji kriminalac i učesnik rijalitija Kristijan Golubović tvrdi da je pokojnog Aleksandra Kneževića Kneleta sekao nožem po telu da ne bi bio sposoban da ode u vojsku.

- I danas kruže priče da je pokojni Knele meni bio idol, ali moram da kažem da to nema veze sa životom. Kako može meni da bude idol Knele koji mi je nosio torbu na fer tuče i koji mi je čuvao levu gumu od blinde? On je bio po hijerarhiji ispod mene. Isto kao i Legija - rekao je Kristijan u emisji "Amidži šou".

Golubović je opisao da je Kneleta sekao da ne bi išao u vojsku.

- Jednom prilikom sam isekao celog Kneleta jer nije želeo da ide u vojsku, a tada je dobio alergiju na penicilin koji mu je moja sestra naprskala. Tada je nastala halabuka s njegovim roditeljima, koji su mene za sve krivili, tvrdili su da sam sekao namerno i da sam ga terao da ga se bije. A sve je sam želeo. Gledao me je kao idola. Obožavao me je i gledao kao oca - rekao je Golubović.

Kristijan kaže da zna i šta se dešavalo u trenutku ubistva Kneževića

- Znam odavno detalje o tome šta se dešavalo dok je Knele mrtav ležao na podu. Jedini znam istinu o tom čuvenom broju jedan. Taj broj ne znači da je to bilo prvo ubistvo. Knele nije dugovao pare niti bilo šta slično. Zbog tog broja jedan je posle poginuo još jedan dečko u Nemačkoj. O svemu ću tek da progovorim. To su krivična dela koja nikada ne zastarevaju. Znam šta taj broj znači zato hoću da pričam detaljnije kada budem imao više vremena. Kad se bude povezalo da je broj jedan Knele, a drugi onaj koji je kucao njemu na vrata, mnogo će biti šokirani. Posle ćete da vidite šta se dešavalo i kako mu je pucano i kako je pao. Ta tuga je meni uvek u glavi. Kad je pao na pod u Hajatu rekao je: "Recite mom ocu..." - priča Golubović.

Upozoravaju me da pazim šta pričam

Golubović tvrdi da bi završio u zatvoru u samici kad bi progovorio o raznim delima koje je počinio iz prošlosti.

- Postoje ljudi koji me ne priznaju ni kao kriminalca ni kao rijaliti-zvezdu, ali nemam ništa protiv. Sad ja treba zbog njih da odem u policiju da priznam sve što sam uradio u životu i da me zatvore u samicu. To bi se desilo. Kad bi moja duša rekla sve, kad bi moje reči bile napisane, izbio bi treći svetski rat zbog toga šta sve znam i šta sam prošao. Upozoravali su me da pazim šta pričam jer mogu da zaglavim i do 40 godina robije - rekao je Kristijan.

Nijedna likvidacija devedesetih, podsetimo, nije izazvala toliko pažnje i pitanja i nijedna nije obavijena velom misterije kao ubistvo Aleksandra Kneževića Kneleta.

Dokazi o ovome zvanično su spaljeni pre četiri godine, ali na njegovom izmeštenom grobu neko redovno ostavlja sveže cveće iako je prošlo skoro tri decenije od ubistva jednog od najpoznatijih žestokih momaka s beogradskog asfalta.

