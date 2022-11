U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je svedočenje Srđana Lalića protiv optuženih Veljka Belivuka, Marka Miljkoviča i ostalih optuženih za pripadnost njihovoj kriminalnoj grupi.

U najveću sudnicu Specijialnog suda ušlo je i sudsko veće i počelo prozivku optuženih. Prvi na listi za koje je konstatovano da su prisutni su Veljko Belivuk i Marko Miljković, koje je tužilaštvo označilo kao organizatore kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava.

Nastavljeno svedočenje, Tužilac postavlja pitanja

Tužilac je upitao Lalića kada je doneo odluku da postane okrivljeni saradnik i šta ga je motivisalo.

- Sigurno ima godinu dana. Više faktora me motivisalo, jednim delom odnos kavačkog klana prema okrivljenima, a kontakt sam ostvario dopisom. Pisao sam molbu koju sam, stavio u kovertu i tu je bila zamolnica Tužilaštvu - rekao je Lalić.

Na pitanje da li je neko vršio uticaj na njega, Lalić je rekao da niko nije.

Na pitanje u čemu se sastojalo opremanje stadiona kaže da su to bili sistemi za obezbeđenje, video nadzor, kontrola nadzora prolaska.

- Bašta je imala dva prolaza kolska, jednu stranu smo zatvorili, zavarili smo kapiju i stavili metalne ploče, kako bi se zaštitili od probijanja kapije, a drugu stranu je ostavljena otvorena sa kolskom kapijom, koja se otvarala na daljinski i bila je pešačka staza, pokrivena kamerama. Režim ulaska onaj ko dolazi kolima svirne pogleda se kamera, a kada neko dolazi peške, zvoni na interfon ili osoba ima tag, elektronski ključ za otvaranje.

Često ste spominjali reči baza i bunker, na šta se to odnosilo, upitao je tužioc.

- Tako smo nazivali restoran, kuhinju i deo ispred restorana, tako smo ga zvali.

Na pitanje da li zna ko je ubio Gligorijevića, Lalić odgovara:

- Belivuk, udarcem sekirom o vrat, to mi ispričao Belivuk, Miljković. Kada sam došao u kuću posle ubistva. Ostalo da se džakovi odnesu na reku. Ispričali su mi sve detalje događaja. Još su bili krvavi - kaže Lalić.

- Što s tiče ubistva Veličkovića u rasparčavanju tela, to sam tada prvi put video. Bili su tu Belivuk, Miloš Budimir, ja sam u poslednjoj fazi došao da pomognem. Oko mašine su bili Spasojević i Draganić. U komadanju su učestvovali Belivuk, Miloš Budimir, Nebojša Janković i ja pomogao, tako što pridržim nešto, zasečem. Ja nisam radio sa sekirom, to je radio Belivuk. Sa kuhinjskim noževima su prvo sekli, a posle su se kupovali pravi mesarski noževi.

Odgovarajući na pitanja Lalić je objasnio u kavim kvarovima je bila mašina.

- Bilo je problema oko povezivanja i ožičavanja, na napon. U skrivenoj prostoriji je bila jedna tabla i tu je bilo nekim problema, da neće da s epokrene, ali se uvek to osposobi i do poslednjeg dana je bila u funkciji. Tu prostoriju nazivam skriveno jer se isprva ne primećuje da postoji prostorija u slučaju da uđe policija, da se ne ne vidi da iza zida ima prostorija. U jednom delu zida ima betonkska ploča, koja kliza na šini i uvlači se zid. Potrebna je velika snaga da se pomeri zid. Police na zidu su maskirale ulaz u prostoriju.

Lalić je i pojasnio kako je mašina uneta u taj skriveni prostor neposredno pre ubistva Zdravka Radojevića.

- Neposredno pre ubistva Zdravka Radojevića, Dragojević je rastavio, veće delove koji nisu mogli da prođu je brusilicom razdvojio, a posle je nakon peskiranja sve sastavio u skrivenoj prostoriji. Janković i Bojan Hrvatin su mu pomagali.

Na pitanje kako su brisali video zapise sa kamera stadiona Lalić kaže da su Belivuk i Miljković organizovali da ode u prostoriju gde se vrši nadzor i da je tako izbrisao sve što je snimano na stadionu i okolini.

Nadimci sa Skaj aplikacije

Tokom ispitivanja Lalić je otkrio koje nadimke su koristili na Skaj aplikacijama.

- Belivuk Soprano, Miljković Kratos, Draganić Boske, Karapandžić Salvatore... Hrvatin je bio Anakin, Spasojević je bio Topalović, Tešić je bi Fleš. Zvicer je bio Nikita, odnosno Nik, Mason. Bilo je slučejeva da dvoje ljudi imaju iste nik nejmove, onda su se oni razlikovali po slici.

Tajna prostorija

Na pitanje da li će dati prikaz tajne prostorije, kako izgleda, šta sledi kad se tajni prostor otvori, Lalić kaže:

- Otvor se nalazio u donjem desnom uglu na zidu kada se uđe u garažu gde su policie. Kada se prođe kroz otvor tu je širina oko metar, tu su metalna vrata, kada se ona prođu ulazi se u skrivenu prostoriju. Ona je šrine 7,8, metara, a dužine 5. Ona je pravljena za uzgoj marihuane. Po sredini postoji kanal gde se slivala voda prilikom uzgoja marihuane, u desnom ćošku je ormar i u njemu je odlagano oružje. Bio je i jedan zeleni sanduk sa policijskim uniformama, člisicama, pancirima... Bila je jedna drvena barska stolica i ve ce šolja. Po zidovima sa leve strane je 15 utičica, a u jednoj niši, bliže zidu koji se graniči sa garažom, bile su elektroinstalacije. Na sredini sobe na plafonu je bilo nekoliko tiplova sa metalnim kukicama, na podu pločice, zidovi okrečeni u belu boju, neonske lampe na plafonu. Uvek je tu bilo i hirurških rukavica, varikine, sone kiseline, alata, traka, konopci... Mašina za mlevenje je bila kod niže sa elektrotablom. Ona je visine oko metar i po, širine 80 tak santimetara i dužine oko 120 santimetaraOpomenut Belivuk

Tokom izlaganja Srđana Lalića, jedan od sudskih stražara je opomenuo Belivuka, koji je dizao ruke i burno protestvovao zbog onoga što je govorio okrivljeni saradnik.

Pauza od pola sata

Nakon što je Lalić ispričao o Skaj aplikaciji usledila je pauza od pola sata.

Skaj aplikaciju koristili i za ubistvo na šinama

Lalić je počeo svedočenje o Skaj aplikaciji te ispričao da je sve dobio od Belivuka.

- Što se tiče Skaj aplikacije, prvi put sam je koristio 2017. od Belivuka sam dobio na poklon, a posle ubistva na šinama sam taj nalog uništio. Od 2018. sam koristio drugi nalog, koji sam imao do hapšenja. Kad sam 2018. postao distributer preneo sam ga u svoju distributersku mrežu - rekao je Lalić.

Lalić je ispričao da je grupa je planirala ubistva Luke Perenčevića i Dejana Savića. Nebojši Jankoviću je kavački klan isplatio 100.000 evra za ubistvo u Crnoj Gori.

- Pošto sam postao distributer za Skaj aplikaciju dobio sam pristup sopstvenom portalu, kojim su pravljeni nalozi. Otvorio sam i veb stranicu, koja je bila prevedena na osam jezika i tako sam privukao određeni broj klijenata. Deo klijenata sam dobio i od skaj menadžmenta - kaže Lalić.

Od škaljaraca dobili 700.000 evra

Za pult za svedočenje je pristupio okrivljeni saradnik Srđan Lalić. Naveo je da je prošli put propustio da govori o otmici I.S. koji je prema optužnici žrtva silovanja. Pojedini advokati su se pobunili zbog ovoga, ali je sudija kazala da bi ona sigurno u nastavku postupka Laliću postavila pitanja vezano za taj deo optužnice. Marko Miljković je tražio reč i rekao da je prošli put Lalić govorio po tezama i da je između ostalog pričao o slučaju I.S, ali da nije pričao o otmici. Međutim, sudija je rekla Laliću da govori o tom događaju.

- Zatekao sam I.S. u separeu unutar restorana na stadionu, ali nije bio vezan. Rečeno da je špijunirao oko stadiona, da su ga mlađi navijači već pretukli i da je na stadionu već neko vreme. Otišao sam da proverim priču. Razgovarao sam sa I.S. on ponavljao kako je plaćen hiljadu dinara da špijunira, ali bio je neuverljiv, nije bio kapacitet za top. Bilo je priče i o nekom seksualnom zlostavljanju, ali nisam baš siguran u to, da li je to bilo ili kao neka šala. Znam da mu je u vodu sipan kokain, da je bio pod dejstvom droga. Sugerisao sam da treba da ga puste, da se dogovori sa njim da ne prijavi policiji. On je posle pušten - ispričao je Lalić.

- Pomenuo bih da sam u leto 2020. sa Bojanom Hrvatinom, Markom Budimirom i još nekima, preuzeo na Novom Beogradu 700.000 evra od pripadnika škaljarskog klana. Taj novac smo odneli u jednu menjačnicu na Dorćolu, a prilikom otmice Mileta Radulovića, rečeno da je taj novac odnet kao avans za njegovo ubistvo - rekao je Lalić.

- Jednom prilikom sam 2020. godine, bio da pogledam neki automobil sa štekom, i tada mi je Belivuk pisao, tražio da jednom kontaktu, prebacim kilogram kokaina. Po tu drogu došao jedan Albanac - navodi Lalić i dodaje:

- Za učešće u "ratu" pripadnicima grupe isplaćivane nagrade, mislim za zasluge u radu između kavača i škaljara. Ja sam jednom dobio pet, drugi put deset hiljada evra.

- Kupio sam sa pojedinima plac kod Pančevačkog mosta, plac se vodio na oca braće Budimir. Dejan Lazarević, advokat, je tokom mog boravka u pritvoru me instruirao da cimera sa kojim sam boravio, da ga nagovorim da lažno svedoči u ovom predmetu, da optuži tužioce Babića i Ivanića da su Spasojeviću pripremali neke papire iz kojih mora da nauči, da su mu pretili i ucenjivali.

Advokati odbrane tražili da Lalić ne priča o Skaj komunikaciji

Jedan od advokata je rekao da Lalić danas ne može da govori o Skaj komunikaciji, kako je to najavio na prethodnom pretresu. Tražio je da se to zabrani, jer nema odluke veća da se ta komunikacija izvodi kao dokaz.

Na to je zamenik tužioca istakao da je Skaj komunikacija očito trn u oku odbrane.

- Skaj komunikacija je korišćena u kominikaciji. Ako okrivljeni saradnik priča o toj komunikaciji, priča o krivičnim delima. Dokazi o tim krivičnoim delima su u toj komunikaciji, kako su izvršena krivična dela, ukljanjanje tela. Zabranjivanje da Lalić priča o komunikaciji je zabranjivanje da priča o tim krivičnim delima. Mi se protivimo zabrani da Lalić priča o skaj komunikaciji - naveo je tužioc.

Počeo pretres, obratili se Miljković i advokat odbrane

Nakon što je konstatovala da su prisutni svi optuženi, njihovi advokati, kao i dvojica zamenika tužioca za organizovani kriminal, sudija Vinka Beraha Nikačević je i zvanično saopštila da su odbijeni predlozi Miljkovićevog branioca, advokata Vladimira Petrovića za izuzeće svih tužilaca u hijerarhiji, od zamenika TOK, do republičkog javnog tužioca.

Za reč se javlja advokat Petrović, koji navodi da se samo nastavlja praksa da se bitno narušavaju prava okrivljenih.

- Ako se nastavi sa kršenjem prava na pravično suđenje, želim da obavestim javnost da će se suditi u praznoj sudnici. Poligraf, koji smo tražili sada niko ne pominje - rekao je Petrović.

Za reč se javio Marko Miljković.

- Vi sudija niste izvršili uvid u teze koje je Srđan Lalić napravio. Sudija vi ste rekli kad je Belivuk davao odbranu da nećete koristiti zapisnik koji je Bojan Hrvatin, sada okrivljeni saradnik, davao kao osumnjičeni. U nekim delovima je rekao da ostaje pri iskazima koje je dao u svojstvu osumnjičenog.

Dovedeni optuženi

U zgradu Specijalnog suda u Beogradu dovedeni su optuženi Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali optuženi za pripadnost njihovoj kriminalnoj grupi, koji se nalaze u pritvoru.

Pred većem, kojim predsedava sudija Vinka Beraha Nikačević trebalo bi da se nađe okrivljeni saradnik Srđan Lalić, kako bi nastavio sa svojim svedočenjem.

Prethodni glavni pretres je odložen jer je Miljkovićev branilac, advokat Vladimir Petrović tražio izuzeće svih tužilaca u hijerarhiji, što je odbijeno.

