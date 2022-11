OVAKO JE OTKRIVENA POLICAJKA PROSTITUTKA: Dečko čuo za njene orgije, krišom proverio telefon, a onda rešio da joj VRATI ZA SVE

Mlada policajka, koja je osumnjičena da se bavi prostitucijom, raskrinkana je kad je njen dečko objavio njene eksplicitne snimke na društvenim mrežama, nezvanično saznaju mediji.

Mlada službenica MUP zaprepastila je javnost kada su letos isplivali njeni snimci na kojima u policijskom uniformi simulira oralni seks na banani, ali i drugi eksplicitni video zapis sa kolegom.

Kada su nadležni u policijskoj stanici u kojoj je raspoređena otkrili samo skandalozni snimak sa bananom, navodno su je kaznili smanjenjem plate od 20 odsto na nekoliko mesec i suspenzijom, ali nakon toga je vraćena na posao.

Policajka, koja je rodom sa juga Srbije, sada je privedena zbog prostitucije, a čekaju je i kazna za narušavanje ugleda MUP i otkaz.

Dobro obavešteni izvor na vodi da je sve počelo dok je bila na policijskoj obuci u Sremskoj Kamenici:

- Tada je bila u ljubavnoj vezi sa momkom iz Beograda koju je nastavila i kada je otišla u Kamenicu na obuku. Tamo je imala seks sa nekim komandirom, ali i sa kolegom iz klase. Sve je to snimila "ajfonom" 13, koji joj je kupio dečko, a koji ju je verno čekao. Međutim, kako je njeno orgijanje tamo izmaklo kontroli, jezive priče su stigle i do njega pa je u neverici ušao u podatke njenog telefona jer je kao kupac tog uređaja imao sve njene šifre. Kada se uverio da je sve istina u besu je objavio te snimke, među kojima je i onaj popularni u kojima oralno zadovoljava mladog kolegu i to u policijskoj uniformi polaznika obuke - opisuje izvor iz istrage.

Osumnjičena je za bavljenje prostitucijom, a prema nezvaničnim informacijama za usluge je uzimala i do 1.000 evra.

