(UŽIVO) SVAĐA NA SUĐENJU BELIVUKOVOJ GRUPI, SUDIJA PRETI IZBACIVANJEM ADVOKATA, PALA I KAZNA OD 100.000: 'Cilj je da ga uhvatimo u LAŽI'

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

12.45 - Miljković se javio za reč, nastavljeno svedočenje Lalića

Za reč se javio Marko Miljković koji je izveden za govornicu u pratnji stražara.

Lalić se okrenuo i gledao u njega, ali Miljković nije progovorio ni reč, javio se ponovo Petrović.

- Na insistiranje mog klijenta, povlačim zahtev za izuzeće - rekao je Petrović, posle čega je suđenje ipak nastavljeno.

Lalić: Poštovano veće, pokušavaju da mi nametnu neke odgovore.

Advokat:Koja je cena lokala na Dedinju?

Lalić: 100 i nešto hiljada.

Advokat: Od kojih ste sredstava stekli to?

Lalić: Postoji u banci, porodičnom ušteđevinom. Pribavićemo u banci, Vi biste kolega to trebali da znate, kada se polaže više od 15.000 evra sve mora da se navede.

Advokat: Osnovali ste gejming klub?

Lalić: Jeste, na Partizanovom stadionu, 2020. Ja sam imao ključeve, i ne znam ko još. Mi smo imali prostorije gore kada se pobne uz stepenice, imali smo 70 do 100 kvadrata.

Advokat: Navodite da Vam se Belivuk i Miljković poveravaju oko ubistava Gorana MIhajlovića?

Lalić: Pa da, počeli smo prvo da razgovaramo o ubistvu na šinama.

Advokat: Kod ubistva Kiće Markovića, rekli ste da ste dali svoj automobil Marku Miljkoviću?

Lalić: Tako je, rekao mi je da odem na javno mesto, otišao sam u jednu piceriju na Dedinju. Završio sam večeru i kada sam na portalima video da se desilo ubistvo, otišao sam. Rečeno mi je da budem pod kamerama.

Advokat: Nije Vam rečeno šta da radite za slučaj hapšenja?

Lalić: Za taj konkretan slučaj, nisam siguran, mislim da nije.

Advokat: Kojim su vozilom Belivuk i Marko Budimir otišli do Soluna pa do Atine?

Lalić: Oni su svoje vozilo ostavili u Solunu, od Soluna do Atine smo otišli mojim vozilom.

Advokat: Nakon te tuče likvidatora u Atini, kada su bili uhapšeni Lainović i Brašnjović, mislili ste da je likvidacija otkazana?

Lalić: Ja sam naveo da sam tako mislio. Oni su uhapšeni zbog te tuče, mislio sam da neće biti moći da budu iskorišćeni za to krivično delo jer su uhapšeni sa oružjem sa prigušivačima.

Advokat: Kada kažete likvidacija šta mislite?

Lalić: Otvorite Vujakliju.

Advokat: Lainovića ste doveli u vezu sa tri likvidacije?

Lalić: Nije on izvršio obe u Atini.

Advokat: Što se tiče ubistva Kojića, ko je rekao da je Miljkovićev kum?

Lalić: Pa Miljković.

Advokat: Koliko je stepeni bilo tada kada ste ga čekai na parkingu?

Lalić: Ne nosim toplomer sa sobom. Imao sam zimsku jaknu.

Advokat: Koja je bila Vaša uloga?

Lalić: Da izazovem sudar, ako naiđe policija. Ja bih se pravdao da je slučajno došlo do toga.

Advokat: Tvrdite da se Brašnjović posle ubistva Lainovića vratio u Beograd i da je lažirana njegovu smrt?

Lalić: Tako je.

Advokat: Naveli ste da je u cilju pritiska na vlast dogovoreno da se kače parole? Jesu li kačene?

Lalić: Jesu.

Advokat: Jel na utakmicama?

Lalić: Tada nije bilo utakmica.

Advokat: Rekli ste da se dugo o tome pričalo?

Lalić: Tih dana intenzivno, a slične stvari su bile pominjane i ranije. Pričalo se o tome da ako neko od nas bude uhapšen da se vrše diverzije, puno puta se pričalo o tome.

Advokat: U tu akciju, stvaranje nereda u republici Srbiji je trebalo da bude uključeno više ljudi? Nužno je zar ne?

Lalić: Tako je, najuže članstvo je uključeno u to, prva petorka. To su Veljko, Marko, braća Budimir i ja. Nisam siguran da i neko drugi nije imao ta saznanja. Dogovoreno je i da se na prvim sledećim protestima stvore neredi.

Advokat: Samo toliko ljudi da stvori nerede?

Lalić: Zašto mislite da treba više? Kad zna više, sazna se. Niko nije bio najavio te neke proteste.

Advokat: Da li znate kada je predsednik objavio rat mafiji?

Lalić: To je bio oktobar 2020. godine

Advokat: Kada su Veljko i Marko u januaru 2021. otišli u Crnu Goru?

Lalić: Možda desetak dana pre hapšenja

Advokat: Rekli ste da su dok su boravili dole, a i posle toga sa odušveljenjem pričali kako su bili sprovođeni i kako deo crnogorske službe stoji iza toga? Od tada počinje dogovor za nerede i tako dalje?

Lalić: Neredi su pominjani i ranije.

Advokat: Pominjali ste da ste znali da su članovi bili na određenim merama policije?

Lalić: Nisam tako rekao, stalno mi imputirate.J a sam bio ubeđen, jer sam video vozila koja me opserviraju, dva vozila. Neke ljude sam posle prepoznao prilikom hapšenja, skidali smo pratnju. Baš su delovali kao policajci, nisu se mnogo skrivali, više bi se skrivali pripadnici suprotne kriminalne grupe. Teško je skrivati se tamo gde ja živim.

12.02 - Nastavlja se svedočenje Lalića

Sudsko veće se vratilo u sudnicu i sada će pravo da nastave da postavljaju pitanja imati ostali advokati, branioci okrivljenih. Za govornicu je izašao svedok saradnik Srđan Lalić.

Advokat Nikola Jerkvović, branilac Veljka Belivuka prvi će postavljati pitanja.

Advokat: Na koliko ste razgovora bili sa tužilaštvom?

Lalić: Pet ili šest, ja sam inicirao svaki. Mislim da na prvom razgovoru nisam stigao sve da iznesem, postoji verovatnoća da sam u narednim rekao ostalo. Pisanu izjavu počeo sam da pišem posle nekih razgovora. Ne znam tačno kada mi je tužilac saopštio da postoji mogućnost da dobijem status saradnika.

Advokat: Rekli ste da ste opservirali određena lica još 2016. godine?

Lalić: Ne daju mi se tačni podaci ko je lice, možda samo vozila. Nisam se interesovao koja lica pratim, nisam želeo da znam. Mislio sam da je bilo rizično da ih pratim, učestvovao je sa mnom i lično Veljko Belivuk. Nisam dobijao novac za to, Veljko Belivuk je ostao bez svog najbližeg saradnika i ja sam mu se kao prijatelj našao da zaštitimo njegov život, tako je on to predstavio.

Advokat: Gde ste pratili prvog, rekli ste da su bila dva?

Lalić: Kod pijace, blizu Bulevara kralja Aleksandra, trebalo je da postavimo kameru na banderu.

Advokat: Rekli ste da je grupa osnovana 2019. godine

Lalić: Da, grupa oslonjena na kavački klan. 2016. godine su praćeni ljudi za koje je Belivuk tvrdio da ugrožavaju njegov život.

Advokat: Rekli ste da ste u Barseloni bili 2019?

Lalić: Bili smo desetak dana, kod osobe koja se zove Duško. Oslovljavali smo se sa imenima sa kripte. Oragnizovali smo transport narkotika, učestvovao sam jednom prilikom u transportu za Nemačku, bio sam i u magacinima, video sam robu. U Nemačkoj sam sačekao i vozača i preuzeo robu, na dve lokacije.

Advokat: Rekli ste da je članovima rečeno da će to tek da se dešava?

Lalić: Ne, nemojte da mešate, to je organizovao Luka Živanović. To se radilo za kavački klan, Belivuka i Miljkovića i za druge kriminalne grupe.

Advokat: Rekli ste da ste koristili falsifikovana dokumenta?

Lalić: Ne, originalna dokumenta na drugo ime. Nisam sa njima prelazio granice, nisam pokušao, jednom sam legitimisan u Španiji. Stajalo je ime Marinko Tintor. Pomogao mi je da dođem do dokumenata kontakt sa skaja, zvao se Karlos, ne znam mu ime i prezime, platio sam ih 10.000 evra.

Advokat: Rekli ste da ste prešli nezakonito u Srbiju?

Lalić: Osobe su uslužno radile pečatiranje, odnosno antidatiranje pečata u pasoš. Mislim da se žena zove Jelena.

Advokat: Gde ste živeli po povratku u Srbiju?

Lalić: Na Dedinju, u stanu majke.

Advokat: Imate završen fakultet, jeste li bili zaposleni?

Lalić: Jesam, imam skoro 10 godina radnog staža. Zarađivao sam 500 do 1.000 evra. Ne znam zašto je bitno gde sam bio zaposlen - ljutito je reagovao Lalić na pitanje Belivukovog adokata gde je tačno radio, ali je sudija to pitanje odbila.

Advokat: Kada ste počeli da prodajete narkotike?

Lalić: Sa Veljkom sam počeo da prodajem narkotike 2016. godine, a verovatno sam i pre toga posredovao u prodaji kokaina, spida, marihuane. Ja sam uvek posredovao, retko kada sam lično uzeo drogu i odneo je nekome. Naravno, bilo je takvih prilika, ali sam uglavnom kontaktirao i uzimao proviziju. U zadnjim fazama, poslednja godina pred hapšenje, sam posredovao u većim količinama.

Advokat: Kolike su količine bile u prometu, 2016. godine kada upoznajete Veljka Belivuka?

Lalić: Ja nisam radio u Kola Koli, pričamo o distribuciji droge, neki mesec 50 grama, neki mesec 250 grama. Stvarno nisam vodio evidenciju. Zarada zavisi i od toga kome se proda.

Advokat: Od kada prodajete drogu u evropskim gradovima?

Lalić: Od 2019. godine, u Pragu, Beču.

Advokat: Koliko ste zarađivali od bitkoina?

Lalić: Recimo, u januaru pre hapšenja je možda bila najveća transakcija, na kojoj sam od 50.000 evra uzeo četiri posto.

Advokat: Rekli ste da je svako mogao da prodaje narkotike za sebe?

Lalić: Pa ne baš tako, niste recimo mogli da kupujete kokain od škaljarskog klana ako sarađujete sa Belivukom i Markom Miljkovićem. Onaj ko je prodavao narkotike za sebe, nije davao harač grupi, ulagao je možda taj novac u neke druge stvari. Teško je bez organizatora bilo ko mogao sam da prodaje narkotike, ne mogu da kažem da li su morali da znaju, ali bilo bi gotovo nemoguće da ne znaju.

Advokat: Pominjete da se grupa bavila prodajom narkotika i u klubovima? U kom periodu?

Lalić: Nekoliko puta sam dolazio ispred kluboba, dva puta bio na ručku, to je bilo tokom 2020. godine

Advokat: Koliko ste dobili novca od transporta droge u Nemačku?

Lalić: 100 evra po kilogramu, minus operativni troškovi, par hiljada evra.

Advokat: Rekli ste da ste sarađivali sa Zvicerom?

Lalić: Jeste, bilo je do 10 pošiljki u Prag i Beč. Koliko sam dobijao zavislilo je ko je kupac, koja je cena, od 250 do 1.500 evra po kilogramu. To su bile količine od pet do 15 kilograma.

Advokat: Stekli ste nekretnine?

Lalić: Stan od 40 kvadrata u Milivoja Blagoja Španca, plaćen 50.000 evra, to je uknjiženo na mene. Kupio sam poslovni prostor na Dedinju, to je to u Srbiji. Takođe, stan u Kotoru. Nisam ga platio, dobio sam ga kao odštetu za neki propali posao.

Advokat: Da li ste izvršili krivični delo, taj propali posao?

Lalić: Jesam. Pod jedan, to stoji u mojoj pisanoj izjavi tužilaštvu, a pod dva, nije uknjižena na mene. Na šta ciljate sada?

U sudnici je izbila oštra polemika između branilaca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kao i svedoka saradnika koji je insistirao na tome da je nije sakrio ni jedno krivično delo od tužilaštva, jer mu je to obaveza.

Advokat: Da li vam je oduzet sat?

Lalić: Jeste, "rolex", dobio sam ga na poklon.

U raspravu sa sudijom, koja mu nije dala reč, ušao je Miljkovićev branilac Vladimir Petrović kog je sudija upozorila da ne remeti red u sudnici. Belivuk je potom pozvao advokata da priđe boksu kako bi imali poverljiv razgovor, a za reč se javio Miljković:

- On je u obavezi da priča sve što zna o krivičnim delima, i ovim i drugim - rekao je Miljković, posle čega je vraćen u boks za optužene.

Advokat: Da li ste vlasnik vozila?

Lalić: Ne, korisnik sam "škode oktavije". Na šta ciljate?

Advokat: Radi se o tome, ova pitanja su usmerena na finansijsku korist koju je stekao, ako tvrdi da je dobijao minimalno, odakle tolika korist. Cilj je da ga uhvatimo u laži.

Pošto je ponovo došlo do rasprave između svedoka saradnika i advokata odbrane, sudija je upozorila advokata Marka Miljkovića da može da bude izbačen iz sudnice, jer govori bez odobrenja i mikrofona.

Advokat: Da li ste nepokretnost u Kotoru stekli legalno?

Lalić: Nisam siguran, rekao je uz osmeh.

Vladimir Petrović, branilac Marka Miljkovića ponovo je protestvovao nezadovoljan kako sudija vodi postupak, tvrdeći da svedok saradnik drsko odgovara. Sudija je potom zbog remećenja reda u sudnci kaznila Petrovića sa 100.000 dinara.

- Tražim vaše izuzeće, i izuzeće veća, i predsednika suda. Sumnjam u vašu pristrasnost, zaprećene su kazne doživotnog zatvora, dok kolega pita vi gledate u predmet, svedok drsko odgovara, vi ne reagujete. Ja smatram da je kod Vas došlo do promene u stavu i ponašanju na današnjem pretresu - rekao je Petrović.

10.30 - Advokat Ivan Ninić, punomoćnik porodice ubijenog Gorana Mihajlovića

Advokat: Da li je bio tada okončan postupak protiv Belivuka i Miljkovića za ubistvo Vlastimira Miloševića?

Lalić: Bili su na slobododi, podnosili su tada odštetne zahteve. Prvi put kada sam saznao, Miljković i ja smo bili sami na jednoj klupici kod teretane na Partizanovom stadionu, pokazivao mi je slike i govorio mi da je to ozbiljna kriminalna organizacija, kakve su joj mogućnosti, kako se izvršavaju ubistva. Pokazivao mi je slike sa svog telefona.

Advokat: Čuli ste da su u svojoj odbrani Belivuk i Miljković rekli da su fotografije fotošop?

Lalić: Video sam više fotografija, ostala mi je u glavi slika tela na placu u Surduku dok vatra još tinja, a vidi se i svedok saradnik Nikola Spasojević kako seče neko drvo pored. Video sam sliku kako mu pena ide na usta, tu mi je detaljno opisao kako je ubijen, video sam i sliku njega vezanog. Te slike nisu u predmetu.

Advokat: Šta ste govorili sa ostalima o tom ubistvu?

Lalić: Miljković mi je rekao kako je telo uništeno. Pominjalo se da ga policija traži, da je on na skaju bio NN, znam da je dolazio i Šuntić na stadion i da mi je Miljković rekao da ga je on namamio. Šuntićevo ime ne znam, video sam ga nekoliko puta na stadionu, znam da je vlasnik ili suvlasnik kafića u Maksima Gorkog, da trguje narkoticima. Bio sam u komunikaciji sa njim.

Advokat: Da li je ova grupa koristila usluge renta kar agencija?

Lalić: Uzimala je automobile iz renta kara koji su držali Belivuk i Aleksandar Vučeljić, za druge ne znam.

Advokat: Da li je korišćen smart?

Lalić: Jeste, braća Budimir su koristila smart, kupovalo se više njih, oni su imali dva ili tri smarta. Bili su zgodni jer ima dva mesta i može da se napravi dobra skrivena pregrada u koju staje dosta narkotika, a pogodan je bio i za izvršenje otmica.

Advokat: Da li ste sa Belivukom i Miljkovićem govorili o tome kome pripada Goran Mihajlović?

Lalić: Govorili su da je opasan i da pripada škaljarskom klanu, samo su to pominjali.

Advokat: Sa Belivukom ste išli u Surduk? Zašto?

Lalić: U januar 2021. godine išli smo na ručak, bez povoda, pa smo se uputili tamo. Išli smo belim mercedesom GLE, kada smo prolazili, orjentir su mi bili bazeni, na tom nekom potezu, on je rekao "jel ti poznat ovaj plac", fotografisao ga je i slao Miljkoviću i onda mi je ispričao još detalja o placu i ubistvu.

Advokat: Da li je reklao kome plac pripada?

Lalić: Ne, to sam saznao iz medija.

Podsetimo, plac na kome je spaljeno Mihajlovićevo telo u vlasništvu je bivše supruge Radoja Živkovića, rođaka Radoja Zvicera, koji je uhapšen u Istanbulu zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu vođe škaljaraca Jovana Vukotića.

Advokat: Gde je oružje oduzeto od Mihajlovića?

Lalić: Svo oružje se čuvalo u Ritopeku. Za bilo koju akciju, tu je oružje bilo na lageru, za ubistvo uzme se komad oružja i da se za likvidaciju.

Lalić: Objasniću vam, ne može svaka meta da se namami, Šarac je mora da bude upucan na ulici, nije mogao da se namami bez ostavljanja tragova, i Kića Marković je ubijen isto na ulici, ispred balona na Lekinom brdu. Tako da, taj modalitet ubistava u kući je primenjivan kada je bilo moguće, kada može da se dođe do žrtve. Ako se opservacijom utvrdi da ne može tako, onda se radi na drugi način. U kući u Ritopeku niko nije likvidiran oružjem.

Sudija: Šta je bilo sa telima kada su likvidirana i šta je sa frazom "nema tela nema dela"?

Lalić: Uvek se išlo na to, manji je problem kada čovek samo nestane nego kada čovek bude izrešetan na ulici. Zbog te, kako se kaže "vrućine", pritiska policije i medija je bilo lakše tako, da se ne ostave tragovi.

Advokat: Da li ste sa Belivukom i Miljkovićem razgovarali o motivu ubistvba Gorana Mihajlovića?

Lalić: Koristili su formulaciju "mali je jako opasan, mali je ubica". Mogu da pretpostavim da je to vezano za klanove.

Lalić: Znam da su mu Belivuk i Miljković ubrizgali cijanid bez šprica i na fotografiji sam video Nikolu Spasojevića.

Advokat: Te fotografije koje bekapujete, da li je bilo fotografija Gorana Mihajlovića?

Lalić: Jeste, ja sam ih bekapovao na nalog koji sam napravio, General. Savetovao sam Miljkovića da iz razloga bezbednosti te fotografije ne drži na svom nalogu. Taj nalog sam desetak dana pred hapšenje predao Miljkoviću da ga skloni negde na sigurno, da ga ja ne bih čuvao. Tu je bilo oko 3.500 fotografija, to su baš sve fotografije, raznog sadržaja.

Advokat: Cijanid ste pomenuli dva puta, odakle im cijanid?

Lalić: Ne znam i nisam pitao. Prilikom otmice Kojića, tada je pominjan kao opcija, nisam ga video. Posle, prilikom drugih izvršenja sam video taj špric, čuvan je u ormanu u kući, kao i oružje.

Advokat: Da li je neko osim vas održavao skaj?

Lalić: Ne, samo ja, sve što su znali o skaju ja sam im rekao. Ja sam se informisao o bezbednosti, nemogućnosti praćenja, po mojim uputstvima su se menjale kartice i aparati.

10.23 - Pitanja postavlja advokat oštećenih Aleksandar Šćekić, koji zastupa porodicu Lazara Vukićevića

Advokat: Koji je pištolj imao kod sebe Vukićević?

Lalić: Glok, prva tri četri metka su bila drugačiji tip. Taj pištolj, posle njegove otmice, rasklopili smo ga. Ne znam da li je negde posle odnešen.

Advokat: Da li je fotografisan Vukićević?

Lalić: Jeste, Miloš Budimir je slao slike Veljku i Marku.

Advokat: Da li znate gde je živeo?

Lalić: Znam, jer su njegovo ubistvo planirali Veljko i Marko. Više puta je opservirana njegova porodična kuća na Čuburi.

Advokat: Zašto je planirano ubistvo?

Lalić: Zato što je po nalogu škaljarskog klana aktivno pripremano ubistvo Veljka i Marka. Kada je to otkriveno, čak su on i Veljko komunicirali o tome. Ja posle ubistva nisam dobio novčanu naknadu.

Advokat: Gde je bila mašina kada je ubijen Vukićević?

Lalić: Bila je u garaži, tek kod ubistva Zdravka Radojevića bila je u skrivenoj prostoriji.

Advokat: Kad je odlučeno da se ubije Nikola Mitić?

Lalić: On je odvezen u kuću u Ritopeku, Draganić je gestikulirao da se rešava i tada je ubijen. Veljko i Marko su doneli tu odluku. Mislim da je on mislio do poslednjeg trenutka da neće biti ubijen.

Advokat: Vukićević je dao šifru za skaj. Ko je koristio njegov skaj?

Lalić: Jeste, ne mogu da kažem tačno, ja sam bio u prostoriji, Draganić i Miloš Budimir su izlazili više puta, verovatno oni. To je glavni razlog da se napusti prostorija, nije ni lako da se napusti, mora da se savije, puzi.

10.18 - Zastupnica Slavice Ljepoje ispituje Lalića

Advokat Aracki Sonja, zastupnik porodice ubijenog Milana Ljepoje počinje da ispituje.

Lalić: Nisam ga poznavao, nisam imao razloga da mu se svetim, sve je rađeno po nalogu Belivuka i Miljkovića

Advokat: Ko je fotografisao?

Lalić: Nisam ja, ali na jednoj fotografiji vidim Belivukovu patiku, nosio je naik patike, ne znam da li je slikao on ili Miljković. Kada sam bekapovao sadržaj Miljkovićevog telefona video sam tu sliku, gledali smo ih i ovako. Ja ih lično nisam čuvao. Ta slika je poslata odmah Radoju Zviceru, da se izvesti. Obaveštavan je i tokom akcije, sa njim su analizirali i sadržaj Ljepojinog telefona.

Advokat: Da li je kuća u Ritopeku imala video nadzor?

Lalić: Jeste, imala je. Na spoljnom zidu kuće gledaju u dvorišni deo, nisam siguran da li je neka kamera gledala na kuću.

Advokat: Naveli ste da u kompjuteru imate tabele ljudi kojima ste prodali skaj?

Lalić: Jeste, te tabele sadrže datum kreiranja, broj sim kartice, ko je poručio, ko je platio nalog, koji je nik.

10.03 - Zastupnica Jelene Veličković, advokat Vesna Golubović počinje sa ispitivanjem Lalića.

Advokat: Govorili ste o hijerarhiji, govorite o operativnom radu, logistici koju ste pružali, a onda počinjete sa izvršenjem krivičnih dela. Da li Vi lično odlučujete ili Vam je neko dodelio zadatak?

Lalić: Sve je bilo po zadatku. Ja nisam bio u zavadi sa tim ljudima, sukcesivno su ljudi, ja i drugi, uvlačeni u teža i teža krivična dela. Taj model nasilja je nailazio na odobravanje, tako smo osiguravali i svoju poziciju u grupi, da ne budemo ugroženi. Naloge, i ja i drugi smo dobijali od vođa grupe.

Advokat: Da li ste mogli da odbijete takav zadatak?

Lalić: Sigurno sam razmišljao o tome, ali niko nikada nije negodovao, shvatio sam da ne bi bilo dobro da budem prvi koji će da negoduje, naročito da kažem "ne ja to neću".

Advokat: Rekli ste da niste smeli da pokažete slabost? Da li bi slabost bila odbijanje zadatka?

Lalić: Iskreno da vam kažem, nisam smeo da se usudim na tako nešto, naravno da sam razmišljao o tome. Mislim da su svi razmišljali isto, nikada međusobno nismo razgovarali o tome. U okviru grupe smo naučili da vrlo lako čovek može da izgubi život i da nije pametno da se negoduje zadatak, ohrabrivano je nasilje kao model ponašanja, vođe grupe su ga ohrabrivale.

Advokat: Jeste li se bojali za svoj život?

Lalić: Znao sam da dok funkcionišem tako, nemam velike razloge za strah za život. Imao sam više razloga da se osećam ugroženo

Advokat: Koga ste se bojali?

Lalić: Na primer, da pokrene inicijativu i iz manjeg razloga, za ubistvo, čak i da bi finansijski razlog mogao da bude motiv, mogao je Miljković. Recimo, čak i u slučaju Kojića, mislim da je motiv bio čista finansijska korist, kao i kod nekih drugih ljudi.

Advokat: Poznavalai ste Bojana Hrvatina pre ulaska u grupu?

Lalić: Da, njega je u grupu doveo Miloš Budimir, kog je Budimir upoznao u zatvoru. Ja sam rekao da ga poznajem. Ne mogu da kažem da je njegova ulaznica bila to što je bio u kontaktu sa Goranom Veličkovićem.

Advokat: Rekli ste da je Goran Veličković prošao proceduru ispitivanja, kao i ostale žrtve, a da je Belivuk potom uzeo njegov skaj telefon i proveravao sadržaj. Da li ste potvrdili sumnje da je on iz ličnih razloga ili za račun nekoga imao nameru da povredi bilo kog člana grupe?

Lalić: Nisam stekao takav utisak, poznavao sam ga, Belivuk me upoznao s njim 2016. na stadionu. Mislim da u kriminalnom smislu nije ni bio kapacitet za tako nešto.

9.56 - O ubistvu Mitića

Sudija: Što se tiče ubistva Nikole Mitića, svedok okrivljeni Bojan Hrvatin i vi ste različito govorili ko je gde bio?

Lalić: Tvrdim da sam ja sigurno bio kod blagajne stadiona, potvrdiće i skaj komunikacija, sa mnom je bio i Boris Vojinović.

Sudija: Interesuje me, pominjete u sličaju Nikole Mitića, da ste podelili radio stanice, odnosno motorole? Otkud to za slučaj Mitića da se podele radio stanice?

Lalić: Jednostavno, zbog brže razmene informacija, na skaju mora da se otkuca ili snimi, može da dođe do kašnjenja od pet do 10 sekundi. Ovde je zbog pratnje morala da bude brza razmena informacija, kod pratnje 10 sekundi može da bude ključno.

9.45 - Lalić odgovara na pitanja sudije

Svedok saradnik Srđan Lalić, koji je već tri radna dana svedočio o svim zločinima klana, među kojima su i ubistva koja zvanično još uvek nisu rešena, izašao je za sudsku govornicu. On danas nastavlja da odgovara na pitanja.

Pitanja mu postavljati sudija.

Sudija: Vezano za čišćenje skrivene prostorije u Ritopeku, Vi ste rekli da ste bili prisutni u ubistvu Gorana Veličkovića, a da ste o ubistvu Zdravka Radojevića, vi ste rekli da ste čuli posle ubistva Milana Ljepoje? Bili ste prisutni?

Lalić: Draganić je bio zadužen za mašinu i rasklapanje, ja sam nekoliko puta pomagao, samo polugom jer je potreban veći šrafciger da se rastave neki delovi. Draganić je uglavnom sonom kiselinom ili varikinom posipao, koristilo se i jedno i drugo, zavisi ko ode da kupi, šta se nađe na rafu.

Sudija: Pominjete sonu kiselinu i varikinu, miris je neprijatan, kako se to podnosi u prostoriji bez prozora?

Lalić: Velika je vlaga u toj prostoriji, formira se kao magla, dolazi do iritacije, do kašljanja. Posle ispiranja vodom i tih delova mašine prvo vodom, pa se u kadu pospe kiselina pomešana sa vodom i tu se properu delovi mašine. Po podu se samo pospe kiselina, tu se zadržava minut dva, nema potrebe duže.

Sudija: Kako ste obučeni?

Lalić: Ja recimo nisam nosio radno odelo, prilikom ubistva Aleksandra Gligorijevića sam ih zatekao u radnim odelima, kasnije, kod ubistva Ljepoje su nosili one auto limarski beli kombinezone, i one naočare. Leti smo bili čak samo u vešu. Kupovali smo čizme pred svako krivično delo i uglavnom su bacane, mislim da su posle ubistva Nikole Mitića čizme ostale, pitao sam zašto.

Sudija: Opisali ste komadanje tela sekirom, da li je mašina mogla i kosti da melje?

Lalić: Da, da, tako je. Promer izlazne cevi je 15 do 20 santimetara, a toliki je i ulaz, zato se delovi na tu meru pripremaju, sa sve kostima. Rečeno je da ne treba da budu veliki delovi, da ne dođe do zastoja.

Sudija: Da li je bilo kome pozlilo tokom toga?

Lalić: Nisam video da je bilo kome pozlilo, niko ne bi ni pokazao tu slabost, jer bi moglo da se loše protumači od strane vođa grupe. Tu slabost niko ne bi smeo da pokaže.

Sudija: Šta ste radili sa skalpom?

Lalić: Skalp se uklanjao mesarskim nožem, ja i Miloš Budimir smo više puta išli u nabavku. Za poslednja dva ubistva smo nabavili u Rakovici u radnji, i dva puta na Novi Beograd. Tu smo uzimali noževe, traku, sve što nedostaje. Više puta su i Draganić i Janković išli

9.38 - Sudija proziva optužene

U sudnicu je ušlo i sudsko veće, sudija Vinka Beraha Nikičević počela je sa prozivkom optuženih kako bi utvrdila da li su svi prisutni. Prvi je prozvan Veljko Belivuk, zatim Marko Miljković a potom redom i ostali optuženi.

9.33 - Advokati i optuženi u sudu

Advokati i optuženi koji se brane sa slobode, stigli su u sud. U sudnicu će svakog trenutka biti uvedeni i svedoci saradnici Srđan Lalić, Bojan Hrvatin kao i Nikola Spasojević.

9.00 - Optuženi stigli u sud

Prvi konvoj sa maricama u kojima su optuženi, stigao je u pratnji Žandarmerije u sud.

