ZA LIKVIDACIJU LJEPOJE OD ZVICERA PO KILOGRAM KOKAINA KAO NAGRADU! Lalić: Opisao kako je otet i likvidiran!

Pred Specijalnim sudom u Beogradu, u postupku protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih optuženih za pripadnost njihovoj kriminalnoj grupi, Srđan Lalić nastavio je da iznosi detalje zločina ovog klana.

Sudija se obratila Laliću: "Rekli ste da je Zvicer poslao po kilogram kokaina posle ubistva Milana Ljepoje?"

Lalić je odgovorio:

- Miloš Budimir je tada imao koronu, ušao je na kratko u bunker, učestvovao je u pratnji i Zviceru ga nisu ni pomenuli jer je imao manju ulogu. Zvicer je pitao ko je učestvovao, znam da je Zvicer rekao meni i Marku Budimiru po kilogram.

Lalić tvrdi da do otmice, Ljepoju nije video.

- Postupao sam u otmici po nalozima Miljkovića i Belivuka, ja nisam imao protiv njega ništa lično.

Na pitanje ko je slikao Ljepojino telo u Ritopeku, Lalić kaže:

- Ne mogu da se setim. Na jednoj slici vidim Belivukovu patiku. Mislim da je ili Belivuk slikao ili Miljković. Tu sliku sam video kad sam gledao Miljkovićev telefon.

Slike su, kako Lalić kaže, slate Zviceru.

- Njemu su slate slike i poruke i tokom akcije.

Podsetimo, Lalić je na prethodnim suđenjima, govorio o likvidaciji Milana Ljepoje. On je u svom svedočenju opisao kako je Ljepoja namamljen u Ritopek i na koji način je likvidiran.

- Nalog lažni Leon sa kog se Miljković kucao sa škaljarcima između ostalih i sa Veljkom Banovićem Votkom. Banović je spojio Miljkovića sa osobom pod nadimkom Zvonce. Pretpostavljamo da je iz Niša i Miljković pokušava da mu razotrkije identitet, obećava mu blindirano vozilo, da mora da se čuva, LJepoja je poverovao. Miljković da bi utvrdio njegov identitet traži mi foto svoje lične karte i tu faktički Ljepoja otkriva svoj identitet - priča Lalić.

Lalić dodaje da Miljković slao ovlašćenje Ljepoji, pokušavši da ga namami, zakazuje sastanak za 9.12.2020. kod stanice Lasta da dođe Ljepoja i uzme to vozilo.

- U ranim jutarnjin satima dolazimo Veljko, Marko, Draganić, ja. Veče pre toga smo odvezli blindirano vozilo "bmv" u Ritopek, taj snimak se može videti u spisima. U skrivenoj prostoriji Janković i Draganić pripremali su hekler i koh sa prigušivačem za sutrašnju otmicu. Miljković isprobao tako što je pucao u neku kesu sa peskom. Tog 9. decembra smo došli u Ritopek u ranim jutarnjim časovima. Tu su bili Veljko, Marko, Draganić i Janković. Janković je držao taj hekler i koh u slučaju da LJepoa potegne oružje. Za pratnju su bili zaduženi Hrvatin i još jedan.

Lalić je rekao da je Ljepoju je parkingu kod Laste pokupio Tešić oko devet ujutro. Krenuli su ka Ritopeku.

- Trebalo je ja da dočekam LJepoju. Bio sam kod blinde, ostavio sam otvorena vrata. Ostavili smo upaljen usisivač, kao da se priprema blinda ali je to trebalo da zamaskira da se ne čuje ništa ako dođe do nekih problema. Izašao je LJepoja, rukovali smo se. Okrenuo se ka meni, trebao da pogleda blindu. Sećam se šta je LJepoja nosio, džudo tehnikom tepiha sam ga oborio na zemlji. LJepoja je trebao da bude likvidiran kao osveta za pokušaj ubistva Zvicera. Veljko je nekoliko puta zgazio LJepoja po licu. Tako ga je onesposobio. Vezao sam mu ruke lisicama pozadi,uneli smo ga u skrivenu prostoriju. Priliko udaranja LJepoje, Veljko se povredio. Skinuli smo LJepoji garderobu, ostao je u donjem vešu, krenuli su da ga ispituju. Shvatio je u kojoj je situaciji, tukli su ga, oko mu je bilo zatvoreno, naduvena usta, u garaži gde je i nađem njegov DNK bilo je tragova njegove krvi. Uneli smo ga u skirvenu prostoriju, stavili na stolicu. Brzo je dao šifru od skaja. Veljko i Marko su otišli na sprat kako bi mogli da kucaju sa njegovog telefona i vide sadržaj. Dolazili su drugi članovi, pokazivali su mu neke slike. Priznao je svoje učešće svoju ulogu u pokušaju ubistva Zvicera u Ukrajini, da je to uradio zbog novca, jer više nema mnogo novca iz pljački - rekao je Lalić.

Lalić je rekao da je Ljepoja dao dosta informacija i da su se spremale neke nove likvidacije.

- Marko Budimir i ja smo razgovarali sa njim. Na ruci je imao sat šafhauzen i to limitiranu seriju, taj sat je Miljković dao Draganiću i praksa je bila da se sav novac od žrtava da Draganiću, Ljepoja je imao oko pet-šest hiljada dinara. Imao je neki zlatan lančić koji je bačen, kao i garderoba i dokumenta. U jednom momentu su u skrivenu prostoriju ušli Veljko, Hrvatin. Ja sam sa Draganićem skidao DNK i konzervirao hekler. U jednom momentu sa čuo krkljanje. Video sam Belivuka i da ga dave. Omotali smo mu zatim žicu oko vrata, lice mu je poplavelo, prestao je da se otima i onda je Veljko podmetnuo kadicu ispod njegove glave i velikim nožem mu preprezao vrat. Izletelo je dosta krvi i sa sigurnošću mogu da kažem da od tog momemta nije bio živ. Kad sam sa Draganićem završio odlaganje oružja, otišao gore u kuću. Veljko, Hrvatin i Marko Budimir su odlagali telo. Hrvatin i Veljko su izašli, a ja sam sa Draganićem ostao da očistim prostoriju. Posle sam otišao sa još nekima koji su do reke otišli da prospu ostatke - završio je Lalić u svom svedočenju.

