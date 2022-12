MOJ ŽIVOT JE PAKAO: Muž me umalo nije ubio, a onda me je rođeni brat silovao! Jadna sam ja sa ovakvom sudbinom...

Žena (31) iz Beograda, koju je u avgustu brutalno pretukao muž, a samo dva meseca kasnije je seksualno zlostavljao rođeni brat, u bolnoj ispovesti za Kurir opisala golgotu kroz koju je prošla

Stidim se i pomisli da me je rođeni brat silovao! A samo dva meseca pre toga je gledao kako me muž zverski tuče i nije mi pomogao. Nije zaslužio da živi.

Ovim rečima počinje ispovest za Kurir žena (31) iz Beograda, koju je, kako tvrdi, 8. oktobra seksualno zlostavljao brat (22) u jednom beogradskom naselju, nedaleko od njihove kuće. Ona je bila žrtva brutalnog nasilja i 19. avgusta, kada je jedva preživela batine koje je dobila od nevenčanog supruga, protiv koga je nedavno podignuta i optužnica.

Živi kao invalid

Nesrećna žena je za Kurir opisala golgotu kroz koju je prošla i navela da sada živi kao invalid, s obzirom na brojne povrede koje je zadobila.

- Jadna sam ja sa ovakvom sudbinom! Šta sam bogu zgrešila kada sam dočekala ovako nešto. Prvo sam preživela pakao s mužem, koji me u avgustu umalo nije ubio, a moj brat me tada nije zaštitio. Muž je tog dana došao kolima po mene ispred kuće i otišli smo da prodamo robu - priča ova žena kroz suze:

- Posvađali smo se u kolima i počeo je da me šamara i udara pesnicama. Onda me je izbacio, vukao po podu, šutirao i davio golim rukama. Unakazio mi je lice, a nisam mogla ni da dišem.

Suprug zver

Ova nesrećna žena kaže da je suprug bio kao zver, kao i da ga je molila da prestane.

- Stavio je džakove preko mene i ostavio me da ležim pored puta. Još gore od toga bilo je to što je moj rođeni brat sve vreme bio tu, gledao je i ništa nije uradio da me zaštiti. Na kraju su me svu krvavu našli neki ljudi i pozvali su policiju - prepričava ona. Posle teških batina, lekari su morali da joj izvade bubreg, žučnu kesu, a operisali su joj i lice nekoliko puta. Takođe su joj bila polomljena i rebra.

Ona navodi da je dugo bila u bolnici, ali je uspela da preživi.

- Počela sam da se oporavljam, ali sam onda doživela još gori horor. Ni u najcrnjim mislima nisam slutila da će me brat silovati - plačući priča:

- Porodično smo išli na zadušnice i u jednom trenutku brat mi je rekao da dođem sa strane kako bi mi nešto rekao. Rekla sam mu da nema potrebe da idemo bilo gde, nego da mi tu kaže šta ima, ali je on insistirao da se izdvojimo. Odvukao me je do putića u blizini naše kuće i bacio me na travu.

Udarala i grebala

Ona kaže da tada kreće njen pakao od kog i dalje ne može da se oporavi.

- Pocepao mi je jaknu, skinuo odeću i počeo da me dodiruje. Bio je nasilan, nisam mogla da se otrgnem. Dozivala sam pomoć, udarila sam ga nekoliko puta, grebala sam ga, ali bezuspešno. Silovao me je - kaže nesrećna žena i tvrdi da je tada brat otišao kući i legao da spava.

- Ležala sam na travi i plakala, a onda sam došla kući i ispričala mojima šta se dogodilo. Potom sam ga prijavila policiji. Volela bih da ga više nikad ne vidim - završava svoju bolnu ispovest naša sagovornica.



U udesu joj poginuli otac i braća

Meštani ovog dela Beograda kažu da je ova porodica pre nekoliko godina doživela tragediju.

- Tada su u blizini kuće poginuli otac i dva brata žene koja je kasnije pretrpela nasilje. Pokosio ih je auto. Čuli smo da je brat silovao sestru i to je užasno, zadnje je vreme došlo - kažu oni i dodaje da je uhapšeni mladić često bio pod dejstvom lekova, dok za supruga nesrećne žene kažu da je za njih bio korektan.

Nasilnici su u pritvoru!

Brat naše sagovornice je pod istragom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je silovao sestru i određen mu je pritvor. Takođe, i vanbračni suprug se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, a Drugo osnovno javno tužilaštvo je nedavno protiv njega podiglo optužnicu.

