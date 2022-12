ZGRABIO ME JEDNOM, A UDARAO DRUGOM RUKOM! Prodavačicu ISPREBIJAO kolega sa pijace: Branila sam se, a dobila prijavu!

Jezivo nasilje nad ženom dogodilo se na jednoj beogradskoj pijaci kad je na prodavačicu robe nasrnuo stariji muškarac koji tu takođe radi. Udarao ju je pesnicama po glavi, davio je i gurnuo na tezgu. Ona je ispričala šta se dogodilo i kako je sve to izgledalo.

"Uhvatio me je levom rukom za kragnu, gurnuo na tezgu, a desnom udarao po glavi. Branila sam se rukama, koliko sam mogla. Kad me udario prvi put, onom teškom paorskom šakom, sve sam zvezde videla. Nisam znala šta me snašlo. I naočare mi je polomio", počinje priču Snežana C. (60), žena koju je na maloj pijaci na Karaburmi, napao M. T. (48) iz sela Bukovica kod Valjeva.

Kako kaže, sve se desilo u subotu ujutru oko pola osam. Ona prodaje raznovrsnu robu na prvoj tezgi od ulaza sa desne strane, a M. T. je prodavac pečenja na stolu druga tezga pored, koji dolazi samo subotom, dok nedeljom tu radi njegova majka. "Ujutru svi unosimo na kolicima robu i moja su stajala tu na ulazu pored tezge, kad je on naišao sa pečenjem i vinjakom u ruci i jurnuo svojim kolicima na ona moja i bacio ih na robu komšije za tezgom preko puta mene, a onda ih još malo dalje gurnuo. Priđem i pitam ga, 'šta bi ti da ja tvoja kolica tako odguram', kad on tad skoči na mene i zgrabi me levom rukom kao kleštima", priča Snežana kako je i zašto sve počelo.

"Bazdio je na alkohol. On je inače jedan vulgaran, bezobrazan i nasilan čovek i kad je pijan galami i proziva sve redom ovde. Sklon je incidentima i kako znamo kakav je, mi svi ćutimo i sklanjamo mu se sa puta. Ne znam šta mu tad bi, pa je bio i tako agresivan." Od svih ljudi na pijaci Snežanu je samo jedan muškarac pokušao da odbrani, tako što je zgrabio Timotića za desnu ruku ne davši mu više da je udara i pokušavajući da ga odvoji od nje.

"Napao me ni krivu ni dužnu"

"Kad me pustio, išutirao mi je i robu pored tezge. Napao me ni krivu ni dužnu, ni zbog čega. Rekla bih da je jedino zbog ljubomore. Smeta mu što sam ja na prvoj tezgi. Ranije mi je govorio: 'Šta ćeš ti tu, oteraću ja tebe odatle'. I kad me je napao to mi je rekao", priča Snežana Cvetković. "Nisam tad znala za sebe, on je baš veliki i jak čovek. Držao me jednom rukom, nisam mogla da se otmem, a drugom udarao. Ne mogu da shvatim da postoje takvi ljudi. Mučiš se da zaradiš neki dinar, ne diram nikoga, radim svoj posao i onda me ovo zadesi."

Krivična prijava protiv oboje?!

Snežana je tad pozvala policiju, koja je došla sastavila izveštaj i napisala krivične prijave protiv oboje, jer su se, kako su naveli - oni potukli! "Pitali su me da li da zovu Hitnu pomoć, ja sam tad u šoku rekla da ne treba, međutim, ostala sam još malo na pijaci i glava i vrat su me počeli da me bole. Valjda kako se hladilo. Nisam se osećala dobro, nisam mogla da stojim i strah me uhvatio, pa sam otišla u Urgentni centar. Snimili su mi glavu, poslali na ortopediju i maksilofacijalnu i stavili su mi kragnu oko vrata. Timotić je ostao da radi i nikom ništa. Prijavila sam i upravniku pijace da me napao, ali on nije hteo ni da me sasluša, samo je rekao: "Šta ja tu mogu". Pa je li to normalno?

Tužilaštvo: Policija će dostaviti dokaze

Zbog ovog incidenta Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je nadležnoj policijskoj upravi da uzme izjave od učesnika i očevidaca, da se pribavi video nadzor sa pijace, kao i da se pribavi izveštaj lekara o nastalim povredama. Oni su postupili po prijavi u kojoj se navodi da su nakon verbalne rasprave C. S. i T. M zadali udarce jedno drugom i tom prilikom je C. S. zadobila za sada lake telesne povrede. Kad policija pribavi sve neophodne dokaze tužilaštvo će proveriti da li se u radnjama učesnika stiču obeležja krivičnog dela.

