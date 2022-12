Nakon šest godina posle ubistva pevačice Jelene Marjanović, Viši sud u Beogradu proglasio je krivim njenog supruga Zorana Marjanovića i osudio ga na 40 godina zatvora u slučaju koji je dugo privlačio pažnju medija.

Prema obrazloženju suda, „nesumnjivo je dokazano da je Marjanović iskoristio poverenje supruge i ubio je na svirep i podmukao način“, potvrđujući tvrdnje tužilaštva, preneli su mediji.

Advokat odbrane Nikola Dumnić je izjavio da je presuda Višeg suda u Beogradu „skandalozna".

„Presuda je doneta bez ijednog personalnog dokaza, nije postojao niko da ga je video da je uradio to krivično delo, kao što ni na njemu ni na njoj nije pronađen nikakav trag koji bi upućivao na takav zaključak", rekao je Dumnić.

Kako je tekao sudski proces i šta je odlučio sud?

Od dana kada je Jelena Marjanović ubijena na nasipu u Borči, mediji su detaljno izveštavali o istrazi, razgovarali sa članovima porodice, a u centru pažnje je bio suprug Zoran.

Privođen je više puta, a godinu i po dana posle ubistva i uhapšen.

Svaki put je puštan na slobodu zbog, kako je obrazloženo, nedostatka dokaza. Nestanak Jelene Marjanović prijavljen je u večernjim satima 2. aprila, kako je policiji rekao njen suprug, jer se nije vratila sa trčanja na nasipu u Borči. Sutradan je na nasipu pronađeno njeno telo, a prve informacije su ukazivale na to da je ubijena.

U septembru 2017. Marjanović je prvi put uhapšen zbog sumnje da je ubio suprugu.

I pre toga je bio privođen, ali je posle ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza. Marjanović je u međuvremenu čak učestvovao i u rijaliti programima, a protiv njega su podizane tri optužnice.

Sud mu je ranije vratio puno starateljstvo nad detetom, koje mu je oduzeto posle smrti supruge. On se od 12. juna 2018. branio sa slobode, pošto mu je tada Apelacioni sud ukinuo pritvor, u kojem je bio 10 meseci.

Mediji su šest godina konstantno izveštavali o slučaju ubistva Jelene Marjanović:

„Nisam ubio moju Jelenu, nisam kriv. Ja sam žrtveno jagnje, ovde bi trebalo da bude neko drugi na mom mestu."

„Dok hodam ovom zemljom, želim da pomognem da se pronađe ubica moje supruge i eventualni saučesnici", rekao je Marjanović u novembru 2019. godine kada je počelo suđenje.

Tužilaštvo je, međutim, tvrdilo da je tokom postupka dokazano da je Jelena Marjanović svirepo ubijena, sa umišljajem, i za to okrivilo njenog supruga, tražeći najstrožu kaznu zatvora.

Veštačenjem je dokazano da su „povrede koje su obdukcijom ustanovljene i opisane, a koje su bile uzrok smrti Jelene Marjanović, nanete dok je ona još bila živa", pisalo je u ranijem saopštenju Tužilaštva.

Sutkinja Jelena Škulić je obrazložila da je „nesumnjivo dokazano da je Marjanović ubio suprugu na svirep i podmukao način" i da je „u trenutku izvršenja krivičnog dela bio svestan tog dela".

Olakšavajuće okolnosti za Marjanovića su, naveo je tada sud, da je otac dvoje dece, i da ranije nije osuđivan. Međutim, sud je cenio i otežavajuće okolnosti prilikom izricanja presude - način izvršenja dela, ali i držanje Marjanovića posle ubistva.

HRONOLOGIJA DOGAĐAJA

Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u beogradskom naselju Borča;

Zoran Marjanović je istog dana prijavio da mu je supruga nestala;

U medijima se mesecima pisalo o potencijalno osumnjičenima;

Zoran Marjanović je PRVI PUT uhapšen 15. septembra 2017. godine, godinu i po od ubistva;

I pre toga je bio privođen, ali je posle ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza;

Pre hapšenja je u više navrata u medijima govorio o ubistvu, negirajući vlastitu krivicu, a učestvovao je i u jednom rijaliti programu;

Marjanović je 22. jula 2022. osuđen da je 2. aprila 2016. godine na nasipu presudio Jeleni, nakon čega je uhapšen.

KO JE BILA JELENA Jelena Marjanović bila je relativno poznata pevačica među ljubiteljima folk muzike čije je ubistvo dugo bilo jedna od glavnih tema u medijima, posebno tabloidima u Srbiji. „Žrtva je bila mlada osoba, a pri tom je i poznata, što je doprinelo da se mediji zainteresuju za slučaj", kaže Slađa Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije. Slučaj su, dodaje ona, pratile i mnoge neproverene informacije u medijima, pa je „to doprinelo da ljudi veruju u mnoge stvari koje nisu dokazane i koje se na sudu nisu ni čule".

Za tri godine podignute su čak tri optužnice protiv Zorana Marjanovića.

Iako napominje da ne može da komentariše prvostepenu presudu suda, Goran Ilić, zamenik predsednika Državnog veća tužilaca, kaže da je veliki broj optužnica posledica zakonskog rešenja.

„Tužilac ima pravo da podnosi nebrojeno puta optužnicu, a sud može da je vrati na doradu“.

„Posledica toga je veliki broj optužnica i veliki broj dokaza koji se vraćaju na doradu", objasnio je Ilić.

Optužnice - jedna za drugom

15. septembar 2017 - Uhapšen Zoran Marjanović;

9. februar 2018 - Podignuta prva optužnica protiv Marjanovića;

27. jun 2018 - Podignuta druga optužnica protiv Marjanovića;

19. april 2019 - Više javno tužilaštvo podiglo treću optužnicu;

3. jun 2019 - Viši sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv

Zorana Marjanovića.

ZVANIČNA PRESUDA SUDIJE JELENE ŠKULIĆ

- Sud stoji pri čvrstom uverenju i sa svim činjeničnim dokazima da je Zoran Marjanović kriv i osuđujemo ga na 40 godina. Nesumnjivo je da je Zoran Marjanović na svirep i podmukao način ubio svoju suprugu pevačicu Jelenu Marjanović, pri čemu je bio svestan svog zločina. Optuženi i žrtva su u pratnji svoje maloletne ćerke došli na nasip kobnog dana kako bi Jelena rekreativno trčala na nasipu, a da su on i ćerka otišli da šetaju. Žrtva se popela na nasip i počela da trči, ali je Zoran ubrzo krenuo za njom i sustigao je. Tada joj je naneo brojne povrede u predelu glave tupim predmetom, dok je ona bežala i pokušala da se spasi. Bio je ovo isplaniran zločin jer Jelena nije osećala strah da joj preti opasnost jer je bila sa suprugom i detetom. Treba napomenuti da je Zoran svesno ugasio telefon pre nego što je izvršio krivično delo kako bazne stanice ne bi mogle da ga lociraju u trenutku zločina.

Apsurdno je i to kako je tvrdila odbrana, da je Jelenu napao nepoznato lice, mučilo i ubilo, a da Zoran koji ima dobar vid i još bolji sluh ne čuje svoju suprugu, pa se i ta tvrdnja odbacuje. Da je Zoran odmah nakon što je Jelena otišla da trči krenuo za njom potvrdio je i svedok koji je objasnio šta su kobnog dana imali optuženi i žrtve i gde su se nalazili. Takođe, ustanovljeno je da je Zoran krenuo odmah za Jelenom i da je u vreme ubistva isključio telefon. Sud smatra da je Zoranova reakcija nakon nestanka pevačice i preplašenost, kao i sada prijava policiji i potraga za Jelenom prenaglašena i da je on taj koji je jedini uznemiren. Ono što je značajno jeste i to da potencijalnih ubica ili treća osoba koju su branioci iznosili kao da je ona počinila zločin, nije mogla da zna da su oni prvo krenuli na Labudovo jezero kako bi Jelena trčala, ali da je ona odustala zbog gužve koja je tu bila i otišla na pomenuti nasip. Tako da se logično navodi da niko sem optuženog nije ni znao da oni idu na taj nasip gde se dogodio zločin.

Zločin je prema veštacima počinio neko ko je imao jake emocije prema žrtvi. Računajući intenzitet povreda, lokalizaciju i ove povrede koje su žrtvi nanesene može samo neko ko je emotivan sa njom i da je njihov odnos bio veoma ličan što i jeste optuženog i žrtve. Odbrana je tvrdila da je neki migrant vrebao sa metalnom šipkom i tako ubio zverski Jelenu što je potpuno nerealno i nemoguće. Sam optuženi je naveo da nije video nikog sumnjivog na tom potezu gde se dogodio zločin. Zoran je jedini blatnjav koji je bio nakon zločina, iako je tvrdio da su sa njim u potrazi učestvovali i otac i brat. Takođe, nemoguće je da je blato dospelo na tim delovima pantalona na kojima je on imao tragove a da nije počinio zločin. Sam Zoran je ispričao da je on silazio do kanala kako bi je tražio, ali nije dao objašnjenje odakle mi blato na tim delovima pantalona kao da se trljao od zemlju.

Jelena se grčevito borila sa ubicom, pa je tako ostavila i svoje krvave tragove i na grani, a što se tiče leve patike ona je bačena na drugu stranu kako bi se zavarao trag i kako bi kasnije moglo da se kaže da je ubica pobegao na tu stranu što nije tačno. Nelogična je i teza odbrane da je nepoznati ubica išao iza sebe i kao čistač kupio stvari za sobom - navodi se u obrazloženju presude koju je pročitala sudija Jelena Škulić.

