JEŠIĆ ĆE POČIVATI PORED ĆERKE: Poginuo na isti način kao njegova mezimica! Tužna životna priča SLAVNOG PARTIZANOVCA

Za sada nije poznato kada će legenda Partizana biti sahranjen, ali je vrlo verovatno da će počivati pored svoje Jelene koja je tragično izgubila život u 19. godini.

U porodičnoj grobnici Ješić na Topčiderskom groblju u Beogradu može se videti da je spomenik u sivom mermeru veliki, i da u sredini stoji fotografija Jelene Ješić. Sa leve strane ostavljeno je mesto za legendu Partizana, dok s druge strane je predviđeno mesto za Jeleninu majku.

S druge strane mermernog spomenika mogu se videti Jelenine tri fotografije na kojima je nasmejana, a njeno ime ispisano je ćirilicom ispod fotografije. Na grobu je jedna veštačka sveća koja gori.

Podsetimo, saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao legendarni fudbaler i trener dogodila se juče oko 10. 30 sati u smeru ka Jarku, a Ješić je ostao mrtav na mestu, u potpuno smrskanom automobilu, dok vozač kamiona nije povređen.

- Vozač kamiona išao je svojom trakom i u jednom trenutku je primetio vozilo kako krivuda magistralnim putem. Kamiondžija je navodno pokušavao da izbegne vozilo, ali nije uspeo, i "sitroen" koji se kretao velikom brzinom i u kom je bio Ješić direktno se zakucao u njega - podseća izvor:

Moja ćerka bi bila živa da je lekar odmah reagovao

Miodrag Ješić imao je težak život. Odrastao je bez oca, uz majku Milenu i brata Milovana. Doživeo je najtežu sudbinu koja može da zadesi jednog roditelja, da izgubi dete. Naime, njegova starija ćerka Jelena takođe je preminula posle saobraćajne nesreče, isto kao i otac u decembru, i to sa svega 19 godina. - Dok sam radio u Tunisu, zatekla me je crna, najcrnja i tragična vest. U jednom trenutku sve se srušilo, izgubio sam sve, smisao života, u trenutku sve besmisleno postaje, bezvredno... Agonija, nema više moje 19-godišnje Jelene. Nisam mogao da podnesem činjenicu da mi je ćerka preminula. Jelena u saobraćajnoj nesreći nije imala ni ogrebotine. Hitna služba je bila na licu mesta i odmah su je odveli na kontrolu u Urgentni centar. Sve je bilo u redu na prvim pregledima, ali lekar zadužen za ultrazvuk tog dana je spavao i niko nije smeo da ga probudi jer je bio nezgodan. Tako su mi govorili. Jelena je imala unutrašnje krvarenje i posle nekoliko dana je preminula. Da je lekar tog dana odmah uradio snimak, ona bi ostala živa, a imala je svega 19 godina - pričao je ranije Miodrag Ješić: - Dugo posle toga nemate reakciju, ravnodušni ste na sve što se dešava oko vas... U život me je vratila najlepša crna žena, moja Irena, i rodila mi novi život - Taru. Vratio sam se, živote!