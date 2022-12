Oglasio se otac dečaka koga su TUKLI U ŠKOLSKOM TOALETU: Da li bilo ko sa ulice može da uđe u školu?

Osmog decembra negde oko 7 sati školski policajac obavestio je da je napadnut učenik šestog razreda D. D. (11) za vreme školskog odmora u OŠ "Despot Stefan Lazarević" na Zvezdari.

U zgradu su ušla dvojica petnaestogodišnjih učenika, V. S. i A. L. Oni su bivši učenici. U hodniku su sreli D. D. i odvukli ga u toalet, gde su ga psihofizički maltretirali. Terali su ga da broji pločice i udarali mu šamare. Odveli su ga u salu za fizičko, nastavili da ga udaraju po glavi. Onda su ova dva nasilnika otišla iz škole, a D. D. je otišao kod direktora i prijavio. Učenik ima povrede i nije želeo medicinsku pomoć.

U stanici Zvezdara obavljen je razgovor sa D. D. u prisustvu roditelja, dostavljen izveštaj lekara. Konstatovane su mu lakše telesne povrede. O svemu ovome obaveštena je školska uprava kao i policija.

Kako se saznaje, škola poseduje video-nadzor.

Konsultovano je i Više javno tužilaštvo za maloletnike koje je naložilo da se ispitaju nasilnici za nasilničko ponašanje, kontaktira sa školom i uzmu snimci sa sigurnosnih kamera.

Otac tvrdi da su dete spasle tetkice

- Momci koji su tukli mog sina završili su školu prošle ili pretprošle godine. Ušli su u školu pod izgovorom da traže svoju bivšu nastavnicu, a zapravo su tražili mog sina - rekao je otac dečaka D. D. (11) koga su dvojica starijih momaka pretukla u OŠ "Despot Stefan Lazarević" na Zvezdari.

Najveći šok mu je, dodaje, kako su oni tek tako mogli da uđu u školu i naprave haos.

- Da li to znači da bilo ko sa ulice može da uđe u školu i napadne bilo kog učenika - pita se zabrinuti otac.

Kako dodaje, protiv počinilaca su podneli krivične prijave, a policija će utvrditi detalje.

- Ne osećamo da su nam deca u školi bezbedna. Ujutru ih tamo ostavimo, a do večeri ne možemo da budemo sigurni da im se ništa loše neće dogoditi. To nije normalno. Ako postoji neki protokol, očigledno je pogrešan i treba da se menja - poručuje on.

Podsetimo, incident se dogodio za vreme velikog odmora kada su učenici koji su završili ovu školu V. S. (15) i A. L. (15) ušli u školu i učenika odveli u toalet, gde su ga udarali rukama po glavi i terali da broji pločice.

