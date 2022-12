OTAC JEDVA SMOGAO SNAGE DA PROGOVORI O MEZIMICI! Ovo je tragično nastradala tinejdžerka iz Novog Pazara! (FOTO)

Otac nastradale tinejdžerke Esko Zećović jedva je smogao malo snage da nam kaže nešto o mezimici.

Novi Pazar plače za devojčicom koja je juče stradala na pešačkom prelazu. U tom gradu je danas Dan žalosti.

Tinejdžerka Melisa Zećović (15) poginula je juče u Novom Pazaru oko 6.45 na putu do škole, kada je na nju golfom 6 naleteo tinejdžer B. H. (17) dok je prelazila pešački prelaz u naselju Mur.

Nakon udara podletela je pod točkove kombija, koji se kretao suprotnim smerom, za čijim volanom je bio S. Ć. (58). On je prešao preko njenog tela i pobegao, ali je ubrzo uhapšen, kao i maloletni vozač, koji se sam predao policiji.

Sigurnosne kamere zabeležile su tešku nesreću u kojoj se vidi trenutak u kojem golf 6, koji je vozio maloletni B. H. s probnom vozačkom dozvolom, kosi Melisu i njeno telo leti udalj više od 10 metara, a onda pada pod točkove kombija.

PLAČ MAJKE VOZAČA

– Ja sam došao nakon 10 minuta od trenutka nesreće jer se tu nalazi moj kafić. Čuo sam od očevidaca da je golf pretekao kolonu i tako udario devojčicu vozačevom stranom vozila, pa je onda odbacio na kombi, a taj vozač je pobegao. Kažu da je vozač golfa išao prevelikom brzinom i da je jedva uspeo da se zaustavi. On je mirno čekao policiju, koja je ubrzo stigla, kao i Hitna pomoć. Devojčici nije bilo spasa. Jedan policajac pitao je okupljene ljude: “Ko je vozač”, taj momak mu se prijavio, pa su mu stavili lisice. Ubrzo se pojavila uspaničena žena, sva u suzama. Mislio sam da je devojčicina majka po ponašanju, ali je to bila mladićeva. Bila je skroz van sebe i vrištala je. To je tragedija za obe porodice. Nakon sat vremena došao je i devojčicin otac, kojeg je pozvao rođak. Policajci su podigli čaršav da bi identifikovao ćerku. Tuga božja – ispričao je za medije vlasnik obližnjeg kafića “Barsa” Elvir Bihorac.

ODLIČAN ĐAK

– Mi smo s Peštera, pa je Melisa morala da se preseli kod mog sestrića u Mur jer drugačije ne bi mogla da putuje u srednju školu. I tog jutra je krenula u grad na nastavu. Živela je na 100 metara od pešačkog prelaza na kom je pokošena. Čuo sam da je mladić vozio više od 100 km/h. Kod tog prelaza je svako jutro čekala drugaricu i njenu mamu, koja ih je vozila u školu, ali sada je žena zakasnila samo minut po nju. Drugaričina majka je odmah javila mom sestriću šta se desilo i tako sam i saznao od njega. Moja ćerka je lepo živela, uvek je bila srećna, sve je bilo kako treba. Ima i mlađeg brata. Svaki vikend sam dolazio kolima po nju i drugarice i vozio ih na Pešter, pa onda nedeljom uveče vraćao u Novi Pazar. Četiri meseca je išla u Školu za dizajn tekstila i kože i bila je odličan đak. Volela je to što uči. Sahrana će verovatno biti danas – rekao je neutešni otac.

Oba vozača koja su pregazila Melisu zadržana su u pritvoru do 48 sati. Tinejdžer B. H. tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a vozač kombija je uhapšen nakon bekstva za nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći.

Samo dva dana pre tragedije, Melisa je na Tik-toku snimila video na kojem veselo pevuši domaći hit, a juče su se ispod tog snimka ređali tužni komentari njenih drugara, koji su veličali njenu dobrotu i anđeosko lice, uz želje da počiva u miru.

