Mihajlo, Melisa, Tamara, Borka...ovo četvoro ljudi nastradalo je poslednjih dana u stravičnim nesrećama koje su se dogodile na srpskim putevima.

Zastrašujući podaci Uprave saobraćajne policije ukazuju da je pored njih u poslednjih 40 dana, odnosno od 1. novembra do 11. decembra poginulo još 45 osoba, čime je crni balans za novembar i početak decembra porastao na 51 žrtvu nesreća. Teške i lake telesne povrede zadobilo je 1.600 ljudi.

Bahati vozači tokom čitavog meseca gazili su ljude i decu na pešačkim prelazima, sudarali se, gubili kontrolu nad vozilom i upadali u suprotne trake. Od 48 nesreća koje su se dogodile na putevima, a u kojima je nastradala 51 osoba svaka druga bila je upravo zbog neprilagođene brzine.

To potvrđuje i Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije, koji je izvukao ovu crnu statistiku. On navodi da se u periodu od 1. novembra do 11. decembra dogodilo skoro 4.000 nezgoda, a da je u 48 nesreća poginula 51 osoba.

- Najčešći uticajni faktor saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile u novembru mesecu ove godine bila je neprilagođena brzina uslovima saobraćaja i stanju puta. Gotovo svaka druga saobraćajna nezgoda sa poginulim licima, odnosno 47 odsto nezgoda, bila je posledica neprilagođene brzine - objašnjava Lakićević.

Prema njegovim rečima, kao drugi uticajni faktori javljali su se nepropisno preticanje i vožnja pod dejstvom alkohola.

Da je alkohol jedan od većih problema na srpskim putevima ukazuju i podaci koje je sa nama podelio Lakićević koji je ukazao da je policija za samo sedam dana otkrila 64 vozača u stanju potpune alkoholisanosti.

On je dodao da je u tom periodu isključeno čak 2.108 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 99 koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola.

- Za vreme trajanja akcije koja je sprovedena u 30 evropskih zemalja članica organizacije ROUDPOL, odnosno mreža saobraćajnih policije Evrope, u službenim prostorijama, u službenim prostorijama je zadržano 375 vozača koji su upravljali vozilom sa više od 1.20 promila alkohola u organizmu. od kojih su 64 zatečena da upravljaju u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od 2.00 promila, što predstavlja nasilničku vožnju - objašnjava Lakićević.

On objašnjava i da su pored navedenih prekršaja, otkriveno još 15.803 druga prekršaja.

Kako su pred nama novogodišnji i božićni praznici, kao i slave, kada se u Srbiji očekuje pojačana frekvencija u saobraćaju, Lakićević je naveo da Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

- Odgovornim ponašanjem treba da doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima - rekao je on.

Lakićević je potom dodao da će Saobraćajna policija sprovoditi mere pojačane kontrole saobraćaja, a akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

- Akcenat će takođe biti i na sankcionisanju prekršaja kao što su prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnostnog pojasa kao i nekorišćenje propisane zimske opreme - rekao je on.

Užasna nesreća u Novom Pazaru

Tinejdžerka Melisa Z. (15) poginula je juče u Novom Pazaru oko 6.45 na putu do škole, kada je na nju golfom 6 naleteo tinejdžer B. H. (17) dok je prelazila pešački prelaz u naselju Mur. Nakon udara podletela je pod točkove kombija, koji se kretao suprotnim smerom, za čijim volanom je bio S. Ć. (58).

On je prešao preko njenog tela i pobegao, ali je ubrzo uhapšen, kao i maloletni vozač, koji se sam predao policiji.

Devojka ga držala za ruku

Teška saobraćajna dogodila se 7. decembra u Bulevaru kralja Aleksandra kada je "audi A3" kojim je upravljao Matija N. (23), na pešačkom prelazu udario Viktoriju L. (24) i Mihajla L. (26) koji je na licu mesta izgubio život.

Viktorija je srećom izbegla smrt jer je za razliku od Mihajla uočila automobil i sklonila se sa ulice.

Ješić zaspao za volanom?

Miodrag Ješić, bivši proslavljeni fudbaler i trener Partizana, koji je poginuo 8. decembra u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Jarak navodno je vozio neprilagođenom brzinom, a sumnja se i da čak zaspao za volanom.

- Sumnja se da je do nesreće došlo navodno jer je Ješić zaspao za volanom "sitroena". Pošto je verovatno brže vozio već je bilo kasno da se zaustavi i direktno je podleteo pod kamion - rekao je izvor.

Stradali dete (6) i policajac

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 5. novembra u 6.20 sati dogodila na teritoriji Čajetine u mestu Sušica, na magistralnom putu Užice-Zlatibor, poginulo je dete starosti 6 godina i policajac M. P. (36).

Do tragedije je došlo kada su se na mostu preko rečice Krivaje sudarile dve "opel astre", jedna užičkih registarskih oznaka u kojoj se nalazio M. P. a druga beogradskih u kojoj su putovali vozač i dete.

Teška nesreća kod Užica

U mestu Ljubanje kod Užica 12. novembra se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula. Do nesreće je došlo kada je vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom nakon čega je auto sleteo sa kolovoza u šumu i tom prilikom se prevrnuo.

Dve osobe nastradale u udesu na putu Zrenjanin - Melenci

Na putu Zrenjanin-Melenci dogodila se saobraćajna nezgoda 13. novembra u kojoj su učestvovali tri vozila, a nakon koje je smrt konstatovana vozaču "opel astre" Dragu Đ. (54) i Jeleni Đ. (51), koja je bila sa njim u vozilu.

Do saobraćajne nezgode došlo je nakon što se putničko vozilo "reno" kretalo iz pravca Zrenjanina prema Melincima i usled neprilagođena brzine vozač je izgubio kontrolu, prešao na levu stranu kada j došlo do direktnog sudara sa "opel astrom".

