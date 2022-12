Pripadnici Radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova koja se bavi pitanjima ilegalnih migracija, u saradnji sa Policijskom upravom Vranje, Tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim javnim tužilaštvom u Vranju, na teritoriji Vranja, Preševa i Surdulice uhapsili su devet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Uhapšeni su N. N. (1991), D. N. (1967), M. S. (1988), B. M. (1985), A. Đ. (1989), I. S. (1993), N. M. (1973), S. M. (1965) i S. M. (1979), dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćen i tridesetčetvorogodišnji muškarac za kojim se traga.

Sumnja se da su N. N. i D. N., u cilju sticanja materijalne koristi, organizovali ovu kriminalnu grupu čiji su pripadnici, uz novčanu naknadu od 300 do 1.000 evra po osobi, omogućavali iregularnim migrantima nedozvoljen prelaz državne granice između Republike Srbije i Republike Bugarske, prevoz do Prihvatnog centra u Preševu, a potom i do Beograda, Subotice i Sombora, sa namerom daljeg transporta ka zemljama Evropske unije.

Članovi organizovane kriminalne grupe su, kako se sumnja, na ovaj način, od avgusta do oktobra 2022. godine, omogućili ilegalan prelaz državne granice i transport za 90 iregularnih migranata, dok su tako stečen novac međusobno delili u zavisnosti od zadatka koji su imali prilikom izvršenja krivičnog dela.​

Pretresom stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili oduzeto je pet vozila, 13 mobilnih telefona, više SIM kartica, kao i 23.010 evra, 82.300 dinara, 30 kuna i 220 denara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: