PSU STAVIO NANOGICU, PA SE SLOBODNO ŠETKAO GRADOM?! Evo šta sledi osuđenom za PREBIJANJE SINA ZORANA LILIĆA!

Policija na Novom Beogradu uhapsila Dejana Vuksanovića koji je osuđen na godinu dana kućnog zatvora, jer je bio van kuće u vreme kada je trebalo da bude kod kuće

Dejan Vuksanović (29), koji je osuđen na godinu dana kućnog zatvora sa nanogicom zbog prebijanja Darka Lilića (39), sina bivšeg predsednika SR Jugoslavije Zorana Lilića, skinuo je nanogicu, stavio je na svog psa i otišao u grad!

Kako saznajemo, on je uhapšen u utorak na Novom Beogradu dok se šetao bez nanogice, a u vreme kada je trebalo da bude kod kuće i sumnjiči se za krivična dela ometanje pravde i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Određeno zadržavanje

- U konsultaciji sa zamenikom Trećeg osnovnog javnog tužilaštva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Policajci su na Novom Beogradu zaustavili Vuksanovića i proverom kroz sistem su videli da je Dejan Vuksanović za vreme dok je bio u gradu, trebalo da bude u svojoj kući u kojoj izdržava zatvorsku kaznu. Istragom je utvrđeno da je on zapravo skinuo nanogicu i stavio je na svog psa, koji je bio njegovom stanu u kom on robija, dok se on šetao po gradu.

Vuksanović će danas biti saslušan u nadležnom tužilaštvu. - Uhapšeni će se za ova dva nova krivična dela izjasniti pred tužiocem. Sudija za prethodni postupak i poverenik iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija odlučiće da li će mera kućnog zatvora biti preinačena u regularan zatvor - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Inače, uhapšeni mladić je odranije poznat policiji, a poslednje krivično delo za koje je osuđen je nanošenje teških telesnih povreda Darku Liliću, kog je 21. oktobra pretukao na Novom Beogradu. S njim u društvu tada je bio i Aleksandar Relić, koji je pobegao i za kojim policija traga.

- Ja sam udario Darka Lilića i naneo mu povrede - rekao je Vuksanović kratko na saslušanju u tužilaštvu, ali o pozadini sukoba nije želeo da govori. Vuksanović je na osnovu sklopljenog sporazuma o priznanju krivice sa Trećim osnovnim tužilaštvom u Beogradu osuđen na 12 meseci kućnog zatvora uz elektronski nadzor.

Prebijanje sina nekadašnjeg predsednika države, zabeležile su kamere, a snimak je procurio na društvene mreže.

- Darko Lilić je tada došao u Urgentni centar s polomljenim nosem i ispričao da su ga kod kule Vest, dok se nalazio u taksiju koji je uhvatio na Senjaku, iz vozila izvukli njemu nepoznati muškarci i počeli da ga udaraju i šutiraju - podseća sagovornik Kurira. Međutim, ubrzo se ispostavilo da se napadač i Lilić poznaju, ali ni jedan ni drugi nisu pred nadležnim organima otkrili oko čega su se sukobili.

Kada je dolazio na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo, Lilić je na lice stavio hirušku masku, a imao je i sunčane naočare ispod kojih je krio modrice ispod oka.

Vuksanović je i ranije osuđivan zbog učestvovanja u tuči 2019. godine ispred jednog splava na Novom Beogradu.

Sin bivšeg predsednika

Poznat policiji od ranije

Darko Lilić, sin nekadašnjeg predsednika Jugoslavije, javnosti je poznat po brojnim incidentima. Njegovo ime se 2003. godine pominjalo u vezi s pucnjavom ispred kafića "Majdan", ali je pred sudom oslobođen za učešće u tom incidentu. Takođe, u žiži javnosti našao se i kada je osuđen za napad na policajca, ali mu je ta kazna zastarela. Lilićevo ime dovodilo se u vezu i sa iznudama, a poslednji put se na stupcima crne hronike našao kad je uhvaćen kako vozi pijan.

Raspisana poternica Drugi učesnik bio u kućnom pritvoru

Aleksandar Relić, koji je, kako se sumnja, bio sa Dejanom Vuksanovićem kada je pretučen Darko Lilić, nakon napada je pobegao i za njim je raspisana poternica. On je nedavno osuđen na osam godina i 10 meseci zatvora zbog ubistva Miloša Stojanovića na Adi Huji, posle dočeka Nove godine, 1. januara 2019. godine. Relić je u vreme napada na Lilića imao nanogicu, jer se nalazio u kućnom pritvoru posle izricanja presude za ubistvo.

- Sve bih dao da vratim vreme i izbegnem tu tragediju. Prihvatam krivicu, ali ne za ono što se nije dogodilo. Svestan sam težine krivičnog dela, bola njegove porodice i spreman sam da snosim posledice - naveo je ranije Relić.

