GORAN DŽONIĆ ZAPOČEO ŠTRAJK GLAĐU! Nakon pretresa ćelije u kojoj je boravio, policija ostala u ŠOKU - EVO I ZAŠTO!

Goran Džonić iz aleksinačkog sela Moravac, optužen da je 27. septembra prošle godine počinio teško ubistvo brata od tetke Gorana Đokića (57), njegova supruge Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (26) iz Aleksinca, započeo je štrajk glađu u niškom KPZ-u, nakon što su stražari u sredu, u njegovoj ćeliji, pronašli nedozvoljene lekove i dva improvizovana noža.

Čuvari su, tokom pretresa sobe, kod Džonića pronašli 40 sedativa, kao i dva noža koja je najverovatnije sam napravio od žileta izvađenih iz brijača. Nakon što su stražari sve to pronašli, Džonić je započeo štrajk glađu.

Podsetimo, on je uhapšen 20. oktobra negirao da je ubio Đokiće, ali je na nekoliko saslušanja priznao da ih je pratio i da je bio svedok njihovog ubistva, a za šta je optužio braću Milošević iz istog sela. On je sve vreme negirao ubistvo, pravdajući se da je to učinio zato što je ucenjen da mu je prećeno likvidacijom sinova. Ipak, istraga je utvrdila da braća Milošević, poznatiji u selu pod nadimkom Jojke nemaju nikakve veze sa zločinom, pa je, posle nekoliko meseci i sam priznao da ih je lažno optužio.

Nekoliko meseci u zatvoru su proveli i Džonićevi sinovi Milan i Stefan, zbog sumnje da su ocu pomogli u nezapamćenom zločinu. Mada su i jedan i drugi imali alibi, budući da je Stefan bio u Kopnenoj zoni bezbednosti na dužnosti profesionalnog vojnika, a Milan u svojoj vatrogasnoj jedinici, tužilaštvo je smatralo da postoji osnovana sumnja da su učestvovali u brutalnom zločinu. Milan Džonić pušten je iz pritvora početkom marta ove godine, dok je Stefan zadržan do 6. novembra. Međutim, iako na slobodi, istraga protiv njih dvojice još nije obustavljena.

Protiv Gorana Džonića podignuta je optužnica, koju Viši sud još nije potvrdio, za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja dok je Stefan terećen za isto krivično delo, ali u pomaganju, odnosno da mu je svoju kuću stavio na raspolaganje radi uklanjanja tragova zločina.

Viši sud je dva puta vraćao optužnicu tužilaštvu na doradu, zadnji put to je bilo radi dopune istrage kada su saslušani svedoci, ali i urađena nova veštačenja.

Vlasnik menjačnice Goran Đokić, njegova supruga Gordana i dvadesetpetogodišnja ćerka Lidija nestali su 26. septembra prošle godine, a njihova spaljena tela u ataru sela Moravac pronađena su 2. oktobra. Sumnja se da je zločin počinio Goranov brat od strica Goran DŽonić te da je motiv bio koristoljublje jer je na imanju njegovog sina Stefana pronađeno više od 40.000 evra za koje se sumnja da su ukradeni od žrtve.

