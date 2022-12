DAVID (24) JE PRE GODINU DANA IZMASAKRIRAO BABU I TO NA NJEN ROĐENDAN: Mučio je i zverski joj iskopao oči šrafcigerom - OSUĐEN JE NA LEČENJE

David Dudić (24) iz Beograda, koji je u Višem sudu u Beogradu osuđen na psihijatrijsko lečenje, jer je pre godinu dana brutalno ubio svoju babu Desanku Dudić (70) na njen rođendan, mučio je, a zatim joj zverski iskopao oči.

Podsetimo, David je 15. decembra prošle godine došao da poseti baku i svog nepokretnog brata u beogradsko naselje Kotež. Naime, on je u junu u Viši sud u Beogradu osuđen na meru bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Zločin je šokirao kako porodicu, tako i sve žitelje ovog kraja, a David je u sudu ispričao šta se desilo kobnog dana kada je izmasakrirao babu.

- Išao sam ka zgradi i na jednoj od zgrada video sam grafit "gas". Kada sam došao do zgrade, vrata su bila zaključana i sačekao sam da mi baba otvori vrata. U svojoj glavi sam umislio da je svuda gas i da će neko da me otruje. Hteo sam da otvorim prozor u stanu ali je baba vikala i od tada se ne sećam šta sam uradio - rekao je on ranije u sudnici.

Nesrećna Desanka je do smrti brutalno mučena, davljena, ubadana šrafcigerom i nožem po glavi i grudima, a iskravarila je i umrla u najtežim mukama.

- Prva situacija u kojoj se nečeg sećam jeste da sedim na stoličici dok baka leži mrtva ispred mene, sva od zemlje i krvi, dok su oko nje razbijene flaše, saksije, tegle i jedan polomljen nož - rekao je osuđeni i dodao:

Čuo sam da neko lupa na vrata, uzeo sam psa i krenuo ka policiji. Nisam bio svestan šta sam uradio, dok nisam pročitao izjavu brata, na osnovu čijeg iskaza sam i priznao pred sudom izvršenje dela, jer se ja ne sećam.

