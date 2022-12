U Specijalnom sudu u Beogradu optuženi Marko Miljković danas po podne nastavio je da ispituje okrivljenog-saradnika Srđana Lalića, na suđenju organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Miljkovića.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je održano još jedno ročište u slučaju protiv Veljka Belivuka i ostalih optuženih za sedam ubistava i druga teška krivična dela. Srđan Lalić je bio za govornicom i odgovarao na pitanja Marka Miljkovića.

18.23 - Nastavak sutra

Glavni pretres za danas je završen, nastavlja se sutra. Miljković je po izlasku iz sudnice doviknuo "Vidimo se sutra"!

18.21 - O ubistvu Mitića

Miljković: Ubistvo Mitića. Da li je bio vezan kada si došao?

Lalić: Nije

Miljković: Da li si ga ti udarao?

Lalić: U kancelariji sam, ubeđen da nisam

Miljković: Gde je bila četvrta motorola? Kod mene, Veljka ili obezbeđenja?

Lalić: Ne znam

Miljković: Kojim autom je išlo naše obezbeđenje?

Lalić: Crna "škoda"

Miljković: Šta je radio Boris Vojinović prilikom navodnog ubistva Mitića? Šta si mu ti rekao?

Lalić: Rekao sam da radimo pratnju, nisam to ni fizički mogao da sakrijem od njega

Miljković: Šta vidite kada stižete do Lisičijeg potoka?

Lalić: Kolonu vaših vozila, parkiranih

Miljković: I ništa više niste videli?

Lalić: To je bio prvi kontakt

Miljković: Da li ste videli da neko tuče Mitića?

Lalić: Više ljudi ga je tuklo, ali je bio već dobro isprebijan kad sam ja došao, bio je krvav

Miljković: Ko ga je tukao i kako?

Lalić: Hrvatin, to sam sigurno video

18.11 - Miljković i dalje ispituje

Miljković: Sa Zemom ste pominjali izvesnog Pištu, ko je to, šta je to?

Lalić: To je nadimak, Miloš Budimir ga je znao lično

Miljković: Kako se on infiltritao u škaljarski klan?

Ovo pitanje je odbijeno, a Miljković je tu napravio lapsus, pa ga je Lalić podrugljivo ispravio.

Miljković: Jasi bio u kontaktu sa Pištom?

Lalić: Moguće, ne znam da li sam direktno komunicirao sa njim ili Živkovićem. Znam da mu je odneto 2 aparata po Živkovićevom nalogu

17.42 - O Veličkoviću

17.29 - O Gligorijeviću

Miljković: Zašto smo namerno ostavili snajper na stadionu koji je navodno doneo Gligorijević?

Lalić: Jer ste imali informacije od Lazarevića da će biti policije i sve ste skonili

Miljković je onda rekao da će on da spominje sve koga hoće jer on stalno spomnjinje Lazarevića. Na šta je Lalić rekao "Pa on je bolji kriminalac nego advokat"

U sudnici je nastao metež, svi advokati su reagovali, a čuli su se povici od okrivljenih koji su iza stakla.

Miljković: Ispričaj detalje o snajperu

Lalić: Plan je bio da se Gligorijevićev DNK nađe na tom snajperu, pa da ga policije pronađe, a da nađe samo to

Miljković: Ko je sve išao da baci navodno Gligorijevićevo telo?

Lalić: Bilo nas je 6, svi smo bili u škodi, a ja sam bio u gepeku

Miljković: Da li je kasnije korišćen isti smart kao i za likvidaciju Veličkovića?

Lalić: Nisam siguran, imali smo više smartova, ali u različitim periodima

Miljković: Kojim smartom je Budimir prevezao Gligorijevića posle?

Lalić: Crni

Miljković: Koji mnogi ljudi su tražili Gligorijevića na stadionu?

Lalić: Navijači. Bio je jedan momak iz Sremske Mitrovice, njemu je ostao dužan oko 20.000 evra

17.04 - Lalić nastavlja da odgovara na pitanja

Nakon pauze, najpre se javio Boris Karapandžić koji je imao da prijavi da je promenio adresu.

Miljković: Stigli smo do Kojića. Rekao si da se 20. januara desila otmica Kojića, kada smo se pre toga okupili na stadionu?

Lalić: Danima pre izvršenja, ne znam sad

Miljković: Zašto si rekao da je zbog učešća u ubistvu na šinama opasan po mene?

Lalić: Ti si mi to rekao, kao i da opasan i da je učestvovovao u više ubistava

Miljković: Kako znaš da sam bio u komunikaciji sa Kojićem?

Lalić: Ti si mi rekao, a njega si zvao svinja u kodnoj komunikaciji. Rekao si mi da si sve pripremio za njegovo ubistvo i da je reš pečen

Miljković: Kako znaš da su Kojić i Janković bili u kontaktu i kojom pričom je namamnjen Kojić?

Lalić: Ti si mi rekao da ćeš mu reći da te specijalna grupa policije privela da on ne posumnja da je stvarno policija kad vidi nas

Miljković: Da li sam nesto sugerisao za ovo ubistvo?

Lalić: Ne mogu da se setim

Miljković: Znači sećaš se svega što sam ja rekao, a tvojeg se ne sećaš nigde. Dobro...

Na ovu Miljkovićevu konstataciju se javio tužilac, a sada i Vlada Petrović, Miljkovićev advokat koji se raspravljaju o tome kako funkcioniše unakrsno ispitivanje.

Miljković: Ko je odabrao parking u Radničkoj?

Lalić: Marko Budimir i ti, ja mislim, znam da nisam ja. Vas dvojica ste unapred dovezli vozilo, ne znam samo tačno kada

Miljković: Ko je komšija koji je izlazio da vidi što stojite tu parkirani, a ko žena koju ste sreli?

Lalić: Otkud ja znam

Miljković: Marko Budimir ti je rekao da će stvari uništiti tj. baciti s mosta. Kog mosta?

Lalić: Ne mogu da se setim

Miljković: Gde si imao značku to veče?

Lalić: Na grudima preko jakne. Dejan Lazarević mi je tada rekao da ste ispali debili, jer vam je javio da će biti hapšenje, a vi ste mu rekli da imate druge informacije

Miljković: Polako Laliću, doći ćemo do političara. Šta se desilo sa autom iz kojeg si navodno vadio Kojića?

Lalić: Ne znam, ali sam imao rukavice i pazio na DNK tragove

Miljković: Pa može i kosa da otpadne, nisu ti rekli tvoji tužioci

Javio se potom tužilac koji je rekao da tužilaštvo zastupa državu i da se Miuljković tako ruga državi. Na to je reagovao Vlada Petrović, a onda je tužilac opomenuo i sudsko veće jer ne sprečava Miljkovića da komentariše.

Miljković: Video si špric koji sam ja navodno nosio, da li je to špric iz skrivene prostorije?

Lalić: Nisam siguran

Miljković: Kako znaš da sam imao špric, a kamoli cijanid?

Lalić: Ti si mi rekao

Miljković: Aha, znači samo moja reč. Da li si svojim očima video ugovor iz renta kara, koja je agencija i koji datum?

Lalić: Video sam, ali ne znam agenciju i datum, datum ni je rekao Marko Budimir

16.15 - Pauza

15.52 - O Dedoviću i Stamatoviću

Miljković: Objasni kako su praćene porodice Dedovića i Stamatovića?

Lalić: Zvicer ih je pratio preko ljudi iz službe, tako ih je locirao, mi smo dobili imena restorana koje smo obilazili da ih nađemo. Veljko je onda rekao "ma nisu tu 100 posto", imali smo poluinformacije. Zvicer je koristio nalog Mason na skaju samo za likvidaciju u Atini, i on mi je tada dao lokacije teretane, restorane, a Lainović je trebalo biciklom da pobegne sa lica mesta, kada se likvidiraju škaljarci

Miljković: Da li znaš ko je likvidator?

Lalić: Brašnjević i Lainović, a druga dvojica su bila iz Zvicerove ekipe

Miljković: Porodice su bile sa Dedovićem i Stamatovićem, to sam pročitao u medijima. Zašto onda niste njih pratili, nego ste ih tražili po gradu?

Lalić: To pitaj Zvicera

Miljković: Šta je korišćeno?

Lalić: Ne znam za oružje, a vozilo je "smart"

Miljković: Rekao si da je Lainović imao dve drske likvidacije, kako znaš da su samo dve, da nije ubio i Dedovića i Stamatovića?

Lalić: Lainović je ubio Stamatovića koji je i skočio na pištolj, a Brašnjević Dedovića koji je odmah dobio metak u čelo i glava mu je pala u tanjir

Miljković: Kad je Lainović prešao na KiM?

Lalić: Iz Makedonije je ilegalno prešao tamo, a mislim da je sa lažnim pasošem prešao, koji su mu napravili Makedonci

Miljković: Ko je dočekao Lainovića?

Lalić: Zemo, kavčanin

Miljković: Ko ga je ubio?

Lalić: Ne znam tačno ko, ali kavački klan

Miljković: Čime su ga tukli i, a čime ubili?

Lalić: Ti si mi rekao da je pretučen, a onda overen jednim hicem

15.16 - Ubistvo Gorana Mihajlovića

Miljković: Rekao si da smo ga ubili cijanidom, kako izgleda taj špric?

Lalić: Ti si mi rekao da se gušio 10 sekundi, bio je stari špric, a u njemu nešto nalik vodi. Dužina šprica je bila oko 7 centimetara

Miljković: Gde si bio 1. aprila 2019. godine?

Lalić: U inostranstvu, ali se sećam tačno kad si mi pokazao te slike. Ti mi pokazuješ sliku ugljenisanog tela koje je bilo na klupi ipred kapije između juga i istoka, na stadionu

Miljković: Išao si sa Veljkom ka restoranu Maligan, tako kažeš, sa desne strane ti je pokazao kuću kod bazena t6.

Lalić: Jeste bilo je tamo

Miljković: Dobro, bitno mi je da su bazeni t6. Ko je sve bio na utakmici Partizan-Čukarički?

Lalić: Belivuk, Marko Budimir i ja, za tebe nisam siguran

Miljković: Kako si znao da su hteli da nas napadnu posle te utakmice?

Polemika je u sudnica oko Lalićevog "sećaš se" dok govori, jer Miljković negira krivična dela i to nije dozvoljeno.

Lalić: Mislim da je Veljko to saznao od nekoga

Miljković: Koji dan je bio kad je bila ta utakmica? Koliko dana pre ubistva Kiće?

Lalić: Manje od 10 sigurno

Miljković: Mogu da zaključim sedam?

Lalić: Ti za sebe radi šta hoćeš

Miljković: Znači ti ne znaš. Da li si bio u zavadi sa nekim iz kićine grupe?

Lalić: Ne

Miljković: Da li je Šarac bio tu i sa kim je pričao?

Lalić: Sa Markom Budimirom

Miljković: Da li si imao problem sa Šarcem?

Lalić: Mislim da nisam

Miljokvić: Kada si nam pozajmio "škodu" za navodno izvršenje krivičnog dela?

Lalić: Tih dana tokom utakmice

Tužilac ponovo prekida i sugeriše da Miljković konstatuje i sam donosi zaključke.

Miljković: Kome sam rekao da treba da se likvidira Marković?

Lalić: Rekao si da je velika štetočina i da treba da se ubije

Miljković: Zašto nisi pokušao to da sprečiš?

Lalić: Zato što sam bio deo kriminalne grupe, čoveče

Miljković: Ko je tražio da nam pozajmiš vozilo?

Lalić: Ti

Miljković: Da li si nekada bio sa nama kad smo ručali sa Dejanom Lazarevićem?

Lalić: Jesam, nisu bile neobavezne teme, više su bili sastanci

Miljković: Da li sam ti rekao da budeš kod kamera u 8 sati?

Lalić: Jesi, ali nisi rekao zašto, nisam znao da je zbog ubistva

Miljković: Zašto, ako ti već toliko verujem, ti nisam rekao da je zbog ubistva?

Lalić: To bolje ti znaš

Miljković: Ko ti je rekao da Lainović mora da nosi kaput kako ne bi mogli kasnije da mu rade antropološko veštačenje?

Lalić: Ti si mi rekao da si to smislio jer je Lainović imao stomak veći i čudno je hodao

Miljković: Koje oružje je koristio?

Lalić: Najverovatnije smo koristili 9mm, ti si nam govorio "Ko god mora da se ubije na ulici treba da bude tim kalibrom"

Miljković: Gde je Lainović otišao posle?

Lalić: Mislim u stan koji si oteo porodici pokojnog Vlastimira Miloševića

Miljković: Kako ti to znaš?

Lalić: Hvalio si mi se da si izbacio tu Vlastinu ženu iz stana u kojem je boravila

Milković: Šta je bilo sa vozilom koje smo koristili i oružjem?

Lalić: Braća Budimir su prodali auto momku sa stadiona, a oružje je verovatno kao i sve uništeno

Miljković: Kad sam našao Lainoviću stan i koliko je bio tamo?

Lalić: U novembru 2019. godine, a ostao je oko dva meseca

Miljković: Da li si se družio sa njim?

Lalić: Nisam, a ti si mi rekao da ne kupujem drogu od Lainovića

Miljković: Zašto bi ti ja to rekao?

Lalić: Tada si već krenuo da mu spremaš zamku

Miljković: Zašto sam ja to radio Lainoviću?

Lalić: Zbog droge

Miljković: Da li nekada kupio nešto Lainoviću?

Lalić: Voleo sam da kupujem poklone, tebi sam jednom i ručak doneo

Na to je sudija prekinula ispitivanje jer su se nasmejali skoro svi u boksu.

Miljković: Laliću, rekao si da si Budimir i Budimir svojim autom prešli granicu kad su išli navodno da izvrše ubistva u Atini?

Lalić: Da

Miljković: Rekao si da su ih tamo čekali 20 pripadnika kvačkog klana, kako znaš?

Lalić: Rekao mi je Veljko

15.00 - O "skaj" nalogu

Miljković: Ajde sad o Leonu i tom nalogu

Lalić: Ja sam ti kreirao taj nalog u Turskoj, oko 25.10.2020. godine. Tad smo spavali u istom apartmanu koji nam je obezbedio Živković, u Istanbulu, apartmani Laos

Miljković: Ko je bio sa nama?

Lalić: Ti, ja i braća Budimir

Miljković: Jesu oni videli kad si to kreirao?

Lalić: Nisu

Miljković: Kome si sve kreirao taj dan naloge?

Lalić: Jedan je išao Zviceru, jedan tebi, ostalo se ne sećam

Miljković: Kako si upoznao Dragana Mitrovića?

Lalić: Na stadioni partizana 2020. godine

Miljković: Šta ti je Mirović pričao o Zdravku Radojeviću?

Lalić: Nisam bio toliko dobar sa njim, bili smo na zdravo, zdravo

Miljković: Jesi znao i njegovo ime pre hapšenja?

Lalić: Ti sam možeš da zaključiš šta hoćeš, kao što pričaš da su svi živi. Ti si mi Miljkoviću dao da nosim neka dokumenta za Brašnjevića Draganu Mitroviću, belim "puntom"

Miljković: Koliko si puta pročitao optužnicu?

Lalić: Pa čitao sam i slušao

Miljković: Da li si pročitao Hrvatinoviu izjavu?

Lalić: Jesam delove

Miljković: Šta si pročitao, a šta nisi? Da li si video da smo bili u šteku kod tebe za vreme izvršenja ubistva Mitića? I zašto je on to rekao?

Lalić: Ja stvarno ne znam

Lalić je onda rekao da mu nikada nije dao ključeve od tog stana, kao što ih je Miljković imao od kuće Dejana Lazarevića i Slavka Ćuruvije.

Lalić: Tamo si Miljkoviću i račune plaćao

Miljković: Nemojte sudija da mi Lalić odgovara na pitanja ovako, svađaćemo se

Lalić: Ne, sudija, nikada im nisam dao ključeve od stana, ali da je bilo potrebno pustio bi ih da prenoće

Vlada Petrović, Miljkovićev advokat, se javio za reč i zamolio Lalića da konkretno odgovara na pitanja koja mu Miljković postavlja i da nema potrebe da obrazlaže svaku tvrdnju.

Miljković: Rekao si Laliću da ste iz garaže tvoje zgrade krenuli da se rešite Mitićevog tela, po mom nalogu, kako sam vam izdao nalog?

Lalić: Putem skaja

Miljković: Da li smo tada bili kod tebe mi?

Lalić: Niste

Miljković: Ajde sad dalje. Rekao si da su u Humskoj postavljane limene ploče na bunkeru, koje su debljine?

Lalić: Nekoliko milimetara

Miljković: Što bi postavili nešto što je nebezbedno? To ne sprečava metak

Lalić: To je nekoliko milimetara metala, sigurno bi skrenule metak, a treća lice ne vidi gde puca

Miljković: Šta ako je veći kalibar?

Lalić: Rekao sam da pretpostavljam

Miljković: Tako i treba da pretpostavljaš

14.47 - Lalić pristupio za govornicu

Okrivljeni svedok Srđan Lalić staje za govornicu, a i danas sa pitanjima za njega počinje Marko Miljković.

Miljković: Pričali smo prošli put o Riletu i Joki. Rekli ste da ne znate kako je ubijen Joka?

Lalić: Znam da se koristio čekić i da mu je vrat bio slomljen, to smo vi i ja zaljučili

Miljković: Kako znaš da smo zajedno komentarisali?

Lalić: Bili smo tada zajedno u kući Slavka Ćuruvije, to je bilo sredinom decembra

Miljković: Šta se još dešavalo?

Lalić: Ti si sugerisao Radoju Živkoviću

Miljković: Ko su trojica koja su ubila Joku?

Lalić: Ne znam imena

Miljković: Šta su uradili sa Jokom kad su ga ubili?

Lalić: Nisam se interesovao, znam samo da smo mi komentarisali kako nisu nikome uspeli da otključaju skaj

Miljković: Kako vratiš nalog na skaju kad ga nekome spržiš?

Lalić: Isto kao kad praviš novi

Miljković: Da li kada daš parametre može da se napravi nalog isti, u drugoj zemlji?

Lalić: Ako neko zna da napravi skaj aparat, a ja mu obezbedim parametre, onda može

Miljković: Precizirao si da Ilija Kovačević nije član naše grupe jer nije prodavao drogu, samo se bavio telefonima?

Lalić: Nije primao naloge od tebe i Veljka

Miljković: Nije se nikada čuo sa nama?

Lalić: To ne znam, možda ste se dogovarali da kupite cveće jedan drugom

Miljković: Jesi imao veze sa ubistvima Rileta i Joke?

Lalić: Nisam

Miljković: Kako onda pričaš o tome i tvrdiš da je na slici Joka, a nikada ga nisi video?

Lalić: Pričali ste mi o tome, Belivuk, Miljković i Radoje Živković. On ga zove Joko, sećaš se?

Miljković: Ja ne znam o čemu pričaš. Sa kim si tačno pričao o tome?

Lalić: Sa tobom, a Živković je mesec dana sigurno pričao o tome

Miljković: Odakle ti da je to Joko, kako znaš da je to njegovo ime i prezime? Jesi saznao iz novina?

Lalić: Prvo sam ga video mrtvog na slici, a tek onda u novinama.

Miljković: Kako si znao da je Joko Jovan Jovanović?

Lalić: Ne sećam se

14.42 - Sudija proziva prisutne

Miljković je Lalića pitao i ko su trojica muškaraca koji su Joku sačekali i ubili u Barseloni, na šta je on odgovorio da ne zna, ali da je zajedno sa Miljkovićem gledao slike ubijenog.

Dalje je Miljković ispitivao Lalića o Iliji Kovačeviću i Draganu Mitroviću.