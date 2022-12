SVEŠTENIKA PRETUKAO NA SVETOG NIKOLU PA ZAVRŠIO U ZATVORU - Udario ga besomučno pesnicama u glavu, a potom i nogama po telu!

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu večeras je nakon saslušanja predložilo određivanje pritvora do 30 dana za V.S. (29), koji se tereti za nanošenje teških telesnih povreda, a što je rešenjem suda i određeno.

Osumnjičeni je prema nalogu Tužilaštva uhapšen za Svetog Nikolu jer je prema prvim informacijama iz istrage na auto-putu Miloš Veliki u pravcu Dobanovaca pretukao svešteno lice P.A. (48).

Do sukoba je došlo nakon svađe u saobraćaju kad je V.S. izašao iz svog vozila i nasrnuo fizički na P.A. koji je inače jeromonah u manastiru u Srbiji.

Do napada je došlo, navodno, kad je V.S. svojim vozilom marke "volvo" presekao put P.A. koji je bio za volanom "dačije". Jeromonah se zaustavio, a nakon toga prigovorio na nepažnji V.S. da bi ga ovaj potom, više puta, rukama udario u glavu, a potom i nogama po telu.

Istragu vodi Treće osnovno tužilaštvo, a u nastavku bi trebalo da budu saslušani oštećeni i svedoci nemilog događaja.

