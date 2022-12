(UŽIVO) NASTAVAK SUĐENJA GRUPI BELIVUKA! Lalić: Zdravko Radojević na Skaju rekao da se deci vade oči i da se mlatretiraju žene

U Specijalnom sudu u Beogradu u toku je suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za sedam ubistava i druga teška krivična dela. Svedok saradnik Srđan Lalić je za govornicom i odgovara na pitanja Marka Miljkovića.

15.25 - Radojević pripremao ubistvo Belivuka i Miljkovića

Lalić je ispričao da je Zdravko Radojević pripremao ubistvo Miljkovića i Belivuka, kao i da je tada preko "skaja" spominjao da treba deci da se vade oči i da se maltretitaju žene.

Lalić: Nije tada znao da se dopisuje sa tobom, pa si mu napisao da pusti decu i žene i da se fokusira na neprijatelje. Kalašnjikov, ostalo oružje kao što su zastave M-70, odneseneno je u Ritopek

Ispala je svađa oko toga što je Lalić istakao da Miljković i Belivuk malo po malo priznaju dela kroz ispitivanje. Na to mu je Miljković rekao "Držiš se ti o koncu".

Miljković: Ko je pozvao policiju na uviđaj kada je pucano na kuću braće Budimir?

Lalić: Nagovorili ste njihovog oca. Ti si rekao tada da su braća Budimir "glupi kao k*rac", da prosti ovo veće

Miljković: Da li je Radojevićev DNK pronađen na pištolju kojim je pucano na braću Budimir?

Lalić: Nisam siguran

Miljković: Pričao si o nekoj punjavi na Vladimira Kovačevića?

Lalić: Ponovi molim te, ne mogu da razumem kad pričaš tim drhtavim glasom

Miljković: Ko je pucao na Kovačevića?

Lalić: Ne znam, to je bilo na Voždovcu. Ti si hteo da to bude sve brzo izvršeno posle pucnjave na Marka Budimira, da sve tako ispadne. To je bila lažna pucnjava

Miljković je predložio da Vladimira Kovačevića za svedoka

15.00 - O Miletu Kapetanu

Miljković: Da li je Mile Kapetan bio spojen sa tobom na skaju?

Lalić: Mislim da jeste?

Miljković: Koga si spojio sa Miletom?

Lalić: Mislim da je to bilo dok si ti koristio njegov telefon. Kad je Mile Radulović izgubio život i kada je bio otet, ispao je problem sa distributerom koji je imao saradnju sa škaljarcima, izvesni Saša. Kavčani su uhvatili neke od poruka gde on pljuje mene i gde je rekao da ja neprijateljima prodajem skaj. Ti si me onda nagovorio da ga ocinkarim i da mu oduzmu licencu. Ja sam to uradio, a prvi je problem nastao oko Kapetanovog telefona za koji je Jovan Vukotić tražio prženje. Miljković je onda tražio da se taj nalog vrati, ali samo je nekoliko kontakata ostalo, a Kapetan je već bio mrtav.

Miljković: Gde i kada smo ilegalno prešli granicu Janković, Belivuk i ja?

Lalić: Prelazili ste više granica ilegalno

Miljković: Pričam o navodnom ubistvu i otmici Mileta Kapetana

Lalić: Tebe i Veljka smo pokupili Boris Vojinović i ja

Miljković: Pitam te kako smo prošli?

Lalić: Ne znam, znam da ste mi rekli da ćete preći

Miljković: Ko je nabavio vikendicu gde smo navodno držali Kapetana i gde je?

Lalić: Ne znam, negde blizu Spuža

Miljković: Kako znaš?

Lalić: Iz priče

Miljković: Ili iz novina?

Lalić: Rekao sam iz priče

Miljković: Da li poznajes Miloša Radonjića i kako znaš da je on Cezar?

Lalić: Lično ne, ali vi ste mi pokazivali slike, gledali smo Put osvete i tad ste mi objašnjavali ko je ko. Rekao si mi da su oni dobri momci, ali da nisu bolji od vas i da zato morate vi da idete umesto njih

Miljković: Možda si to sam gledao, mi nismo sigurno. Odakle ti saznanja da smo imali pancire za navodno ubistvo Hodžića i Spahića?

Lalić: Ti si mi rekao, kao i da se Janković odlično snašao i da je ispalio najmanje tri hica u Hodžića

Miljković: Pazi šta ti pričaš, a šta piše u optužnici. Od kada je i gde Mile Kapetan držan u životu?

Lalić: Bilo je na više lokacija, nekih dva, dva i po meseca od 10. oktobra

Miljković: Odakle ti da je likvidiran produžnim kablom?

Lalić: Ti si mi rekao i pokazao mi slike, ti ga držiš zadavljenog, rekao si mi "Ode Mile, šteta"

Miljković: Ko ga je zadavio i gde bi ga stavio u škaljarskom klanu po hijerarhiji?

Lalić: Ni za jedno nisam siguran

Miljković: Rekao si da je snimljeno kako priznaje krivična dela Mile, a mi ga snimamo. Gde je taj snimak i šta je na njemu?

Lalić: Ti si mi rekao da je bio jako smršao, ali da ste ga dobro hranili, da vam je dao višesatnu izjavu o priznanju krivičnih dela i da je rekao kako ga škaljarci pritiskaju i da hoće da pobegne

Miljković: Kako su preko Miletovog telefona namamljeni Šarac i Vukićević?

Lalić: Ti si mi rekao da si pisao preko njegovog telefona, da si znao tačno koliko uzvučnika stavlja i hvalio si se kako si naučio kako on piše

Miljković: Rekao si da ste Lazara polivali crevom kako bi ga povratili, šta to znači?

Lalić: On je tada bio svestan, koprcao se i pokušavao je da se zaštiti od mlaza. Ležao je, odbacio se leđima i zagrizao crevo

Miljković: Dali si ti ubio Vukićevića ili je umro od hipotermije?

Lalić: On je izgubio život jer je iskrvario

Miljković: Kada smo Leon nalog spojili sa navodnim nalogom koji je Radojević koristio, Kaniđa?

Lalić: U Turskoj, a mislim da se kasnije Mile Kapetan spojio sa Barakudom

Miljković: Ti si mali miš i tako ćeš i da se ponašaš

Ova Miljkovićava rekcija je usledila kad mu je Lalić rekao da njegovo mišljenje ništa ne znači.

Miljković: Kako Leon saznaje ko je Barakuda?

Lalić: Ne znam ko je Barakuda, zaboravio sam, rekao si mi samo da je gojazan i da je iz Bara

14.47 - O ubistvu Mitića

Miljković: Stali smo kod Mitića. Ti si pretresao Mitića?

Lalić: Jesam u kombiju na putu do Ritopeka, da vidim da nema oružje

Miljković: Sa kim si bio?

Lalić: Kod mene u garaži sam se našao sa Milošem Budimirom i Hrvatinom, a kasnije je došao i Spasojević

Miljković: Kada?

Lalić: Znam samo da nije bilo rano, oko podneva

Miljković: Gde smo Veljko i ja tada?

Lalić: Nisam siguran

Miljković: Ko je išao da prospete navodne ostatke Mitića?

Lalić: Hrvatin, Draganić, Miloš Budimir i ja

Miljković: Gde ste ostavili vozilo kojim ste išli?

Advokat Marka MIljkovića, Vladimir Petrović je prekinuo ispitivanje jer Lalić sve vreme traži da mu se pitanja pojasne.

Miljković: Ko je vozio Draganićevu "astru" i gde su ostaci?

Lalić: Draganić je vozio, ostatke smo uvek stavljali u gepek. Vozilo smo ostavili na krivini i nismo se pojavili

Mijlković: Koje su boje flaše varikine i sone kiseline i ko je kupovao to?

Lalić: Uglavnom Draganić, a neke flaše su bele, neke narandžaste

Miljković: Rekao si da je Pištu neko nagradio sa milion evra, kako to znaš i ko mu je dao?

Lalić: Ti si mi rekao, Živković mu je dao, od tih para je 700.000 trebalo da bude tvoje, to je ono što ti Živković duguje, kad smo od Kapetana uzeli 700.000

Miljković: Ko je preuzeo taj novac i od koga?

Lalić: Bojan Hrvatin, ali ja nisam video preuzimanje. Bio je jedan pun ranac i sve po 50 evra, ali ne znam koliko tačno novca, a Živković nam je rekao da tu ima 600.000, a Kapetan ti je rekao da je bilo 700.000. Ti si onda Živkovića pitao za to, a Živković ti je rekao "Ubi pseto, sve lažunja"

Miljković: Jesu bile prave pare?

Lalić: Mislim da jesu

14.40 - Miljković ispituje Lalića

Nakon što je predsednica sudskog veća u Specijalnom sudu u Beogradu konstatovala da su svi prisutni, unakrsno ispitivanje i danas nastavlja Marko Miljković prema okrivljenom svedoku Srđanu Laliću.

Sudija je Miljkovića odmah na početku upozorila da bude pristojan i da ne ponavlja pitanja.

Miljković: Biću pristojan dok je i on, a ako ga vi ne upozorite, to ću uraditi ja.

Svedok-saradnik Srđan Lalić je za govornicom odgovarao na pitanja Marka Miljkovića, a danas bi trebalo da nastavi svedočenje.

Ispred zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici prisutan je veliki broj pripadnika policije i Žandarmerije sa dugim cevima. Oni su raspoređeni ispred zgrade suda, kao i u ulici koja je već neko vreme pod blokadom.

Stigli su i konvoji marica u kom su optuženi koji borave u Centralnom zatvoru. Belivuk i Miljković inače borave u Specijalnom sudu.