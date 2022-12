DUŽAN SI MI ZA UBISTVO! Lalić otkrio nove detalje ubistva Radojevića, a onda odbrusio Miljkoviću, nastao TOTALNI HAOS u sudnici

Svedok saradnik Srđan Lalić otkrio je danas na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću nove detalje ubistva Zdravka Radojevića.

Lalić je ispričao da su Miljković i Belivuk koristili Skaj nalog otetog Mileta Radulovića i da su tako navodno saznali da Radojević priprema njihovo ubistvo.

- Radojević je tada preko Skaja spominjao da treba deci da se vade oči i da se maltretiraju žene. Nije tada znao da se dopisuje sa tobom pa si mu napisao da pusti decu i žene i da se fokusira na neprijatelje - rekao je Lalić odgovarajući na pitanja optuženog Miljkovića.

Optuženi je osporavao tvrdnje da su pripadnici kriminalne grupe Zdravku Radojeviću podmetnuli pucnjavu na kuću braće Budimir i Vladimira Kovačevića na Banjici tako što su ostavili čaure na kojima se nalazio njegov otisak prsta.

- Ko je pozvao policiju na uviđaj kada je pucano na kuću braće Budimir - upitao je Miljković.

- Nagovorili ste njihovog oca. Ti si rekao tada da su braća Budimir "glupi kao kurac" da prosti sudsko veće - rekao je Lalić.

- Da li je Radojevićev DNK pronađen na pištolju kojim je pucano na braću Budimir - nastavio je Miljković.

- Nisam siguran.

- Pričao si o nekoj pucnjavi na Vladimira Kovačevića - pitao je dalje Miljković..

- Ponovi, molim te, ne mogu da razumem kad pričaš tim drhtavim glasom - odgovorio je Lalić.

- Ko je pucao na Kovačevića?

- Ne znam. To je bilo na Voždovcu. Ti si hteo da to bude sve brzo izvršeno posle pucnjave na Marka Budimira ida se sve tako ispadne. To je bila lažna pucnjava - rekao je svedok.

Miljković je zatražio da se Kovačević pozove za svedoka. Lalić je potom naglasio da mu je Miljković ostao dužan za ubistvo Radojevića.

- Ostao si mi dužan novac za ubistvo Radojevića. Sad sam se setio.

- Koliko - upitao je Miljković.

- Trebalo je sve da podelimo na ravne časti, ali se to nije desilo - rekao je Lalić.

- Što ti ne dugujem za ostale onda?

- To sam možeš da zaključiš.

- A što ne možeš ti? Možda si malo tupav - iznervirao se Miljković.

- Ma možeš da mi ga zaključiš. Svi iza stakla znaju kakav si - rekao je Lalić.

- Znaju i za tebe. Juče su ti aplaudirali - rekao je Miljković.

Zdravko Radojević, podsetimo, otet je i ubijen u ritopečkoj klanici u periodu od 30. oktobra do 10. novembra 2020. godine.

Miljković se na Skaju predstavljao kao prodavac oružja i tako namamio Radojevića da dođe do parking mesta poznatog beogradskog prevoznika u pravcu za Niš.

Nakon toga su ga oteli i odvezli u Ritopek.

Počeli su da ga tuku i da mu traže šifru sa njegovog Skaja kako bi videli sa kim je u kontaktu. Potom su ga slikali, a pre toga mu dali pištolj da napuni kako bi ostavio tragove na njemu. Kasnije su tim istim pištoljem ispalili nekoliko metaka na kuću Marka Budimira.

Belivuk ga je potom ubio sekirom i odsekao mu glavu nakon čega su ga isekli na komade, samleli, a ostatke su bacili u Dunav.

