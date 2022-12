UDAVIO ROĐENOG BRATA, PA REKAO DA JE UMRO PRIRODNOM SMRĆU: Veštak na suđenju Milanu Grujiću potvrdio OVO

Saslušanjem veštaka Zavoda za sudsku medicine Aleksandre Antović, pred Višim sudom u Nišu nastavljeno je suđenje Milanu Grujiću (45).

On je uhapšen zbog sumnje da je u toku noći 6. maja, na Đurđevdan, krvnički pretukao pa udavio svog starijeg brata Sašu Grujića (52) u porodičnoj kući u Požarevačkoj ulici u Nišu.

Veštak je rekla da su hemijsko toksikološkom analizom u krvi i urinu Saše pronađeni lekovi dijazepam i antipsihotik olanzapin, u terapijskim dozama.

Osim terapijskih postoje i toksične i letalne doze koje mogu da dovedu do neželjenih efekata i smrti, rekla je ona. U konkretnom slučaju se ne radi o smrti nasilnog porekla uzrokovanog lekovima već ugušenja kao posledica stezanja vrata šakama.

Nastavak suđenja zakazan je za 9. februar naredne godine.

Podsetimo, Milan je pokušao da prikrije zločin ispričavši da je brat umro prirodnom smrću i da ga je zatekao bez znakova života u krevetu. On je naveo da je Saša oko 22 časa pao kada je pošao u toalet, a da je pokušao da mu pomogne te da su povrede na vratu nastale kada je kasnije pokušao da ga probudi. Do dolaska mrtvozornika on je skinuo Saši odeću u kojoj je spavao, obukavši ga odmah za sahranu pa mu je čak i vilicu vezao maramom kako se ne bi otvarala. Žurbu u pripremama za sahranu brata je opravdao opravdao je time "da se telo lakše obluče dok se ne ohladi", ali je mrtvozornik video modricu ispod oka preminulog Saše pa je obavestio policiju.

