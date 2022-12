'Pijanice, opet si u kafani? Idi kući, ne brukaj se više': Ljubodrag ubio Milanku posle bizarne svađe, komšinica očevidac doživela infarkt!

Dok je čekao pečenje, Ljubodrag je otišao u kafanu i zaseo, a Milanka upala i vikala na njega.

Ljubodrag N. ubio je svoju suprugu Milanku (65) u selu Markovac, nadomak Velike Plane 17. decembra. On je u porodičnoj kući u Moravskoj 5, pucao iz lovačkog karabina u svoju suprugu, a Milanka je preminula je na licu mesta.

Ubistvu je, navodno, prethodila kraća rasprava supružnika, koji su do nedavno bili na privremenom radu u Francuskoj. Pronađeno je oružje na licu mesta, a Ljubodrag se predao policijskoj patroli.

Budući da ni policiji ni nadležnima iz socijalnih službi ranije nije bilo prijava za nasilje u ovoj porodici, mnogi su se pitali šta je dovelo do krvavog pira. Posle mnogobrojnih nagađanja, istražitelji su došli do toga šta je prethodilo zločinu.

Kobnog dana supružnici su pošli do grada, a plan je bio da on uzme pečenje iz lokalnog restorana, kako bi kasnije uz svečani ručak sa prijateljima proslavili 40 godina braka. Međutim, dok je čekao pečenje, Ljubodrag je otišao u kafanu i zaseo. Kad je žena završila sa kupovinom i frizerom, navodno se naljutila kad je shvatila da je Ljubodrag ostao u kafani umesto da pečenje donese kući. Upala je u kafanu i počela da viče na njega i to pred svim gostima.

Ljubodrag se, kako su ispričali očevici drame, šokirao kad je video Milanku na vratima kafane. On je tada navodno, poludeo, ali se iskontrolisao i ostao je smiren, iako mu je žena govorila: 'Pijanice, opet si u kafani? Idi kući, ne brukaj se više, samo piješ'. Posle njenih reči nastao je tajac i niko nije ništa rekao, a on joj je samo rekao: 'Ajde idi kući'.

Osumnjičeni je, prema rečima gostiju kafane, bukvalno pozeleneo od muke. Nije ništa rekao kada je žena otišla iz objekta i pokušavao je da se pravi kao da se ništa nije dogodilo.

Ljubodrag je ubrzo potom došao u porodičnu kući i napao Milanku zašto je dolazila u kafanu da ga bruka. Počela je žestoka svađa među supružnicima i to naočigled komšinice. U jednom trenutku suprug je ljutito izašao iz prostorije, a žena je mislila da je otišao da ohladi glavu, kao i svaki put kad se posvađaju.

Branio se ćutanjem

On se, međutim, vratio sa starim karabinom i s vrata pucao u ženu, koju je jedan hitac pogodio u stomak. Pala je kao pokošena, dok je komšinica zanamela od jezivog prizora. Žena je, kako kažu meštani, posle svega doživela infarkt.

- Doživela je stres i ne može da se oporavi od šoka koji je doživela. Gledala je kako joj dojučerašnji prijatelj ubija ženu dok ona sedi i pije kafu. Od subote je deca vode kod lekara, a onda je ustanovljeno da je doživela infarkt i sad je pod terapijama - kaže jedan od meštana Markovca..

Osumnjičeni se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu branio ćutanjem, a posle hapšenja izmerena su mu čak dva promila alkohola u krvi.