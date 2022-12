NASTAVLJENO SUĐENJE VELJKU BELIVUKU I OSTALIM OPTUŽENIMA ZA SEDAM UBISTVA! Lalić otkrio šokantne podatke: 'Za to je trebalo da angažujemo migrante'

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku i ostalim optuženima za sedam ubistava i druga teška krivična dela.

Svedok saradnik Srđan Lalić danas je najpre odgovarao na pitanja dojučerašnjeg druga i saradnika Marka Miljkovića, a potom su počeli da ga ispituju i ostali.

18.21 - Budimir će ispitivanje nastaviti na sledćem ročištu

Procesni predlozi: Prvi predlaže advokat Dalibor Katančević koji predlaže ukidanje pritvora za Lakićević Nemanju.

Isto je zatražio advokat Nikola Jerković za Milovana Tadića i Vladimira Greka.

On je kao razloge naveo da nema opasnosti od bekstva jer su im porodice i ceo život u Beogradu.

17.44 - Ostali postavljaju pitanja Laliću

Za reč se javio Petronijević, Hrvatinov branilac

Petronijević: Da li znate išta o ubistvu advokata Miše Ognjanovića?

Lalić: Znam ulične priče, da ga je likvidrao Strahinja Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još, ako se ne varam brat od pokojnog Velibora Dunjića

Potom se javio i Miloš Budimir.

Miloš Budimir: Koliko imate fakulteta?

Lalić: Jedan završen fakultet bezbednosti, a jedan nezavršen

Budimir: Da li imate pravni, ako nemate zašto naše branioce nazivate kolegama?

Lalić: Sa univerziteta

Budimir: U kojim gradovima je trebalo da budu vršene diverzije, osim u Beogradu?

Lalić: U Beogradu sigurno, to znaš i ti

Budimir: Juče si rekao da sam kao muški polni organ

Lalić: To je rekao Miljković, ja to ne mislim

Budimir: Nisi mi precizirao odgovor

Lalić: Joj Miloše, Miljković je ipak u pravu

Budimir: Ajmo o skaju, ti si mi Laliću o njoj pričao.

Sudija: On vam je o tome pričao? Jeste vi imali tu aplikaciju?

Budimir: Ne ne, ja nisam. Mnogo smo vremena provodili sa Lalićem, pa nam je on pričao o tome

Lalić: Miloše, tebi su posle ubistva Mitića spržili skaj jer je neko javio da si uhapšen i onda smo ti mi posle 2-3 sata vratili nalog. Ja sam vraćanje naloga radio samo svojim prijateljima

Budimir: Da li ste prijavili nekog distributera skaja? Recimo da se rešite konkurencije, izvesnog Fantazmu

Lalić: Ne

Budimir: Meni si rekao da jesi, da si slao mejlove

Lalić: Nisam ti to rekao, nema razloga da lažem

Budimir: Rekao si da sam ja sa vama i Hrvatinom učestvovao u preuzimanju 700.000 evra

Lalić: Lapsus, Marko je bio

Budimir: Mnogo grešite Laliću

Budimir: Vi ste na Medaku preuzeli neku s klasu, jesi ga ti vozio? Kakav je menjač?

Lalić: Automatik mislim, vozio sam od Medaka do Lisičijeg potoka

Budimir: Juče si rekao da je Veljko na tom autu menjao brzine?

Lalić: Pa sigurno nismo išli u prvoj brzini na Kosovo

Budimir: Zašto mog oca uplićeš u ovo, a tvoju majku štitiš da je skonila pare iz sefa?

Lalić: To se nije desilo, a tvoja supruga je imala skaj

Budimir: Da li si ti ili neko od tvojih vozio smarta?

Lalić: Moja devojka

Budimir: Da li je tim vozilom izvršeno neko krivično delo

Lalić: Da imam saznanja da je učestvovala u nekim ostavio bih je odmah. Miljkovićeva žena, otac i Budimirova žena, svi su imali skaj i sad ih boli što sam ja svoju porodicu držao dalje od kriminala

Budimir: U kojoj šumi smo slikal kuću Veljka Banovića i koliko smo ostali?

Lalić: Oko Gornjeg Milanovca negde preko puta Banovićeve kuće, mogu da opišem fotografije, senikom belim verovatno ste išli, a ne znam koliko ste ostali 5,6,7

Budimir: Koje količine droge si mesečno prodavao?

Lalić: Par kila marihuane u Beogradu, a kokaina simbolično

Budimir ga je pitao za drugog distributera, izvesnog Juniora koji je Albanac.

Lalić: Poslovali smo oko skaja, ali sa drogom ne

Budimir: S kim si radio travu preko Albanije?

Lalić: Preko tebe

Budimir: S kim si radio kad ti je palo 100 kg marihuane u Mađarskoj?

Lalić: Meni se to nikada nije desilo

Budimir: Pokazivao si mi slike u mađarskim novinama, gde čoveku vire noge iz bureta

Lalić: Šta pričaš ti, kakvo bure, kako je pao, na glavu? Ovo je gore nego sa Miljkovićem

Lalić se sve vreme smeje, i odmahuje glavom, na svako Budimirovo pitanje.

Budimir: Odakle ti pare za renoviranje stana?

Lalić: Kakav je taj stan?

Budimir: Pa ja nikada nisam bio ali znam da si dao za to 30.000 evra

Lalić: Čovek nikada nije bio

Budimir: Odakle ti roleks i da li si to radio sa Ilijom Petrovićem?

Budimir je pitao Lalića ko mu je lažno overio ugovor o poklonu roleksa od 15.000 evra, a Lalić je rekao da ugovor nije lažan i da mu je poklon od prijatelja iz detinjstva.

Lalić: Ovde su se mleli ljudi, a ne orasi, a ti pričaš o overi ugovora o roleksu

Budimir: Gde je restoran Maligan? Je l u Vojvodini?

Lalić: To je u Surduku

Budimir: Pa šta je to?

Lalić: Srbija, brale, Srbija

17.29 - Nastavlja se ispitivanje Lalića

Nastavlja se ispitivanje Srđana Lalića, pita advokat Nenad Aleksić.

Aleksić: Da li vam je I.S. izgledao kao oteto lice?

Lalić: Da, bio je namučen, crvene glave, sa modricama, kada sam ga ja bio na stadionu nije bio vezan

Aleksić: Da li je on imao kapacitet da treba da bude otet?

Lalić: Moje mišljenje je da nije

Aleksić: Da li je moglo da dođe do te otmice?

Lalić: Sigurno

Aleksić: Bili se u bliskom kontaktu sa Belivukom i Miljkovićem, da li ste ikada videli ili čuli da su oni izdali nalog Vojislavu Đorđeviću?

Lalić: Ne mogu da se setim

Aleksić: Da li je onda on član organizovane kriminalne grupe, ako nije primio narađenja od njih?

Odbijeno pitanje.

Aleksić: Koliko ste puta bili u Ritopeku?

Lalić: 12-13

Aleksić: Kojim putem ste išli?

Lalić: Imali smo dva puta

Aleksić: Da li ste prolazili neko mesto posle Vrčina?

Lalić: Posle toga ima sve uzbrdo, 10-15 minuta vožnje, orjentir mi je bila tabla Bećarevo brdo

Aleksić: Sa Miljkovićem ste rekli da ste prilikom jedne otmice otišli do prodavnice, gde?

Lalić: Na putu levo, minut ili dva vožnje, bila je piljara

Aleksić: Za zatvorena soba u Ritopeku ima samo jedan mali ulaz i ništa drugo?

Lalić: Kad prođete kroz prolaz ima stepenik, i ona je nekih 60 cm ispod nivoa garaže

Aleksić: Ima samo jedan ventilacioni otvor?

Lalić: Jeftin vam je trik. Ima još dva, zbog uzgoja marihuane

Sudija je prekinula advokata i rekla da smo u fazi kad optuženi postavljaju pitanja

16.30 - O Zviceru i atentatu na predsednika Vučića

Nakon Marka Miljkovića za reč se javio njegov advokat Vlada Petrović koji je nastavio da ispituje Lalića.

Petrović: Juče ste rekli da je Zvicer obezbedio njima 5 miliona evra u prvoj tranši, šta to znači i šta je bilo sa tim milonima?

Lalić: Ne znam detalje, samo ono što mi je Miljković rekao

Petrović: Da li je taj novac fizički stigao u Srbiju?

Lalić: Ja znam, taj novac je obezbežen i to u prvoj tranši

Lalić ističe da su Belivuk i Miljković na stadionu Partizana po Zvicerovom nalogu kačili parole od 30 metara koje su bili namenje isključivo u političke svrhe, u cilju svrgavanja sa vlasti.

Lalić: Postoji i instagram profil "southside", koji je napravljen u svrhu navodnog raskrinkavanja političara

Petrović: Ko je trebalo da učestvuje u "prvim sledećim nemirima u Beogradu" kako ste rekli

Lalić: Navijači, samo njih 300 je dovoljno da se naprave ozbiljni problemi

Petrović: U prvom izlaganju se govorili konkretno o likvidaciji predsednika, objasnite sve

Lalić: Detalji su se krili i od mene. Moje sumnje su da je snajper namenjen za to, jer smo sve druge žrtve rešavali na druge načine

Sudija: Što bi se krilo od vas?

Lalić: Pa da ne procuri

Sudija: Pa vi ste im bili jako bliski

Lalić: Ovo je bila mnogo ozbiljnija stvar od svega drugog

Petrović: Govorite o strahu od Miljkovića i Belivuka, da li je samo to bilo presudno da vrši krivična dela ili i novac, da je za materijalnu korist ubijao?

Lalić: Ne, ubistva su bila u svrhu pobede rata i jer smo znali da ti neki ljudi planiraju ubistva Veljka i Marka

16.06 - Miljković završio ispitivanje Lalića

Sudija pita Lalića za Vuka Vučinića kako je izgledao, kao i kakav mu je kontakt bio sa Goksijem, pokojnim Goranom Veličkovićem.

Lalić: Crn, imao je bradu. On je bio dobar sa Goksijem, ja sam ga poznavao i ranije, pre bilo kakve priče. Nije imao nikakve veze sa tim ubistvom Veličkovića. Miljković me upozoravo na njega da nam je neprijatelj

Vlada Petrović, Miljkovićev advokat: Koga podrazumevaš kao aktivne članove navodne grupe?

Lalić: Oni koji su imali skaj su bili aktivniji, ali bilo je i oni koji nisu ima

Sudija: Ko nije imao?

Lalić: Šejić, Lukić-Selak, Dunjić

Sudija: Jesi oni bili aktivni članovi?

Lalić: Jesu, ali sad u kojoj meri ne znam, ja ih tako doživljavam

Petrović: Koja je bila Lalićeva uloga u organizovanoj kriminalnoj grupi?

Tužilac: Mi ovde 6 dana slušamo o tome, odgovor je suvišan

Odbijeno je pitanje.

Lalić: Nismo mi bili sindikat nismo imali ugovor o radu pobogu. Ja kao kažem, e neću drogu, pa bi malo ovo, pa sad malo štrajkujem...

Petrović insistira na odgovoru.

Lalić: Svi moraju da rade sve što im vođe kažu, eto. Ja sigurno nisam išao sa namerom da učestvujem u ubistvima, ali kad oni kažu treba da pomogneš, ideš

Petrović: Rekao si da si sa Zvicerom sarađivao tako što mu je Zvicer slao u kontigentima 5-15 kg kokaina u različite evropske gradove, koji su to gradovi?

Tužilac kaže da je to suvišno.

Lalić: Već sam sve to nabrajao i rekao?

Petrović: Koja su lica primala tu robu u tim gradovima?

Sudija odbija se pitanje i opominje se branilac Petrović.

Sudija je odbila svako Petrovićevo pitanje kao neprecizno.

Advokat je tražio izuzeće veća, ali Belivuk i Miljković su se pobunili.

Miljković: Dogovorio sam se sa svojim advokatom da povuče predlog. Hvala

Petrović je pitao Lalića kako je dogovorio isporuku kokaina sa Zvicerom.

Lalić: Putem skaja

Petrović: Kako ste Zviceru dostavljali novac komionima i drugim vidovima transporta?

Lalić: Lepo, dođe čovek, preuzme robu, da, dobije novac, ne znam šta da me pitate

Petrović: Da li je taj neko onda član organizovane kriminalne grupe?

Lalić: Nije dobijao nalog od Veljka i Marka, znači ne

Petrović: Da li neko od momaka iza stakla nosio te torbe?

Lalić: Nije

15.56 - Lalić zamolio Miljkovića da se ponaša normalno

Miljković je pitao da li je Lalić kokain dao nekome iz njihove organizovane kriminalne grupe.

Lalić: Ne znam šta hoćeš da me pitaš, jer su braća Budimir imali sradnike koji nisu primali naređenja od vas dvojice

Miljković: Kako onda nije Ilija Kokačević naš pripadnik ako je komunicirao sa mnom?

Lalić: Pa onda je i tvoja čistačica iz zgrade članica jer komuniciraš sa njom, ali ona ne izvršava tvoja naređenja i kriminalna dela

Lalić je onda zamolio Miljkovića da se otrezni, da se ponaša normalno ako je to moguće.

Miljković: Da li je Aleksa Šejić ostavljao neke skaj telefone koje je preuzeo Aleksandar Papić?

Lalić: Ne znam stvarno ko je platio

Miljković: Rekao si da ste nas ti i Boris Vojinović pokupili kod restorana Soko, kad je to bilo?

Lalić: Oko 20. oktobra

Miljković: Kad si prvi put ubio čoveka i koga?

Lalić: Ovo je obmanjujuće

Miljković: Potpisao si da si ubio šestoro ljudi

Lalić: Ja sam učestvovao, prvi put sam bio uključen u ubistvo Nikole Mitića

Miljković: Koga si ti ubio? Nikolu Mitića?

Lalić: Nisam ga ubio, učestvovao sam

Miljković: Da li ti je bilo žao?

Lalić: Pa možda mi je i bilo žao

Miljković: Zašto?

Lalić: Jer je čovek 28 dana ranije izašao iz zatvora

Miljković: Samo zato?

Lalić: Nije ni zano u šta se upleo

Miljković: A ti si znao?

Lalić: Ja jesam

Miljković: Znači sve si ovo svesno radio. Hvala sudija što ste mi dali ovoliko vremena, ja sam završio

15.05 - Miljković nastavlja sa ispitivanjem Lalića

Predsednica sudskog veća u Specijalnom sudu u Beogradu donela je odluku da se danas nastavi dokazni postupak u slučaju protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Današnje ročište ispitivanjem svedoka saradnika Srđana Lalića će započeti optuženi Miljkovć, koji je još juče najavio da mu je potrebno još sat vremena kako bi Lalića pitao sve vezano za izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret.

Miljković je ispitivanje počeo tako što se osvrnuo na ubistvo i otmicu Mitića.

Miljković: Kako je nas navodno opservirao škaljarski klan i iz kog stana?

Lalić: Iz stana u Humskoj, na poslednjem spratu. Mi smo bili na stadionu i pokušavali smo odatle da vidimo da li nekoga ima u tom stanu

Miljković: Što im je trebao stan ako su nas već opservirali kolima oko stadiona?

Lalić: Mi smo imali informacije da su oni tu, aktivno smo gledali naš video nadzor, fotografisali smo njihova vozila, "mercedes" i "hjundaji". U prepiskama smo videli da spominju Titov grob, pa smo zaključili da su tu negde oko 25. maja. Satima smo pregledali snimke da vidimo da li neko vozilo prolazi, na pola sata, recimo.

Moljković: Ti si išao da brišeš snimke sa video nadzora na stadionu, kako si se predstavio, šta si rekao kad si išao da brišeš?

Lalić: Bio je tu portir, ja sam kamere brisao dva puta. On je negodovao, ali ti i Veljko ste išli gore i kasnije portirima govorili da su tako rekli ovi iz fudbala

Miljković: Na koga smo se pozivali?

Lalić: Može biti Vazura, može biti Vučelić, ne mogu da se setim

Miljković ih je predložio za svedoke. Lalić je prepričao da je jednom kad je brisao snimke sa kamera bila pucnjava kod stadiona

Lalić: Kad sam brisao snimke te pucnjave bila su tri portira, ti si ulazio u tu prostoriju

Miljković: Koja je bila pristupna šifra?

Lalić: Ne znam, portir je kucao

Miljković: A drugi dan, kad je bila navodna otmica Mitića? Kad si brisao?

Lalić: Mislim sledeći dan, a bila je ista scena, bili su potiri i ti si dolazio

Sudija: Kako je moguće da nije snimljena Mitićeva otmica?

Lalić: To je bilo na luksuznom delu Dedinja, u blizinu Lazarevićeve kuće. Snimile si kamere na kućama, ali je Lazarević to rešio pošto je njegov komšiluk. Vi ste mi rekli advokat je to rešio

Miljković: Nije

Lalić: Ja nemam ništa protiv Lazarevića, čovek je imao skaj bio je Venge na skaju i to je tako. Nemam zlu nameru

Miljković: Jesi zlonameran, ali to ide tebi na čast. Jesi ti video otmicu?

Lalić: Nsam, video sam parkiran automovil i čuo sa baznih stanica da je sve završeno

Miljković: Koja je bila uloga škaljaraca oko stadiona? Jesu bili likvidatori?

Lalić: Ne, zaključilo smo da su bili samo opservatori koji odgovaraju Miletu Raduloviču, mislim da su bili Vukićević i Šarac, a možda su dobijali naređenja i od Vukotića

Lalić je pomenuo da je Miljković sa ekipom išao u Krnjaču i tukao "neke nesretnike" kako bi došao do Radojevića

Lalić: Sećam se da si rekao da si se vratio u detinjstvo kad si ih tukao motkama i rukama

Miljković: Čije detinjstvo? Tvoje?

Lalić: Patetičan si Miljkoviću

Miljković: Koliko sam imao skaj naloga?

Lalić: Jednom ili dva puta sam ti zamenio baš nalog, koristio si Kratosa. A ostalo si koristio za obmane, Leon, BULET, Goku. Sa Buleta si pisao sa Stefanom Mandićem, jednim od atentatora na Zvicera. Ti si me zamolio da se ja kucam sa njim jer si ti otišao u akciju za Mileta Radulovića

Miljković: Gde se Mandić tada nalazio?

Lalić: U zatvoru u Ukrajini?

Miljković: Šta je Mandić mislio, sa kim se dopisuje?

Lalić: Sa svojima, konsultovao sam se sa tobom oko svega što sam mu pisao, ali bile su samo 2-3 poruke dnevno. Počeo je da sumnja jer mu se nismo par dana javljali

Miljković: Kako ti znaš to? Ko je iskazao svoje sumnje?

Lalić: Posumnjali smo ti, ja i Hrvatin

Miljković: Za šta je koristio Goku?

Lalić: Ne mogu da se setim, ali si sve koristio za škaljarce

Miljković: Da li si učestvovao u odlukama za ubistva i savetovao grupu?

Lalić: Može biti, svi su to radili

Miljković: Da li se sećaš nekog predloga

Lalić: Za Vukićevića sam predočio da če doći sa skaj telefonom, tj. ostavića trag na baznim stanicama, pa sam ti rekao da mu telefon stavimo u posebnu futrolu koja onemogućava domet

Miljković: Što sam to nisi rekao za ostala ubistva?

Lalić: Nisam bio siguran koliko može da ostane domet na stanicama

Miljković: Kako smo bili sigurni za Vukićevića?

Lalić: Pa to je bilo pre nego što sam razgovarao sa distributerima, koji su rekli da ne mogu ništa da garantuju, posle toga smo često i menjali SIM kartice

Miljković: Da li sam komunicirao sa Nikolom Spasojevićem u policijskoj jedinici?

Lalić: Da

Miljković: Jesi čuo šta je bilo?

Lalić: Čuo sam da si mu pretio, ti kad kreneš da vičeš u ćeliji čuvari odmah reaguju

Miljković: Jesi bio ti negde blizu Spasojevića?

Lalić: U jednom periodu jesam

Miljković: Jesi mu dobacivao pogrdne reči?

Lalić: Nisam

Miljković: Ko je meni dojavio da je Spasojević u sobi iznad moje?

Lalić: Možda ja, ali mislim da su drugi pritvorenici

Miljković: Jeste za ubistvo Ljepoje uzeli dve kile kokaina u robi ili novcu?

Lalić: Kaže se dva kilograma, u robi. Uzeo sam, 100, 200 grama, a ostalo je ostalo kod braće Budimir na stadionu

Ispred zgrade Specijalnog suda u Beogradu raspoređen je veliki broj pripadnika policije i Žandarmerije sa punom opremom, a ulica je neko vreme bila i potpuno blokirana.

Konvoji marica u kojima su optuženi koji borave u Centralnom zatvoru stigli su u Specijalni sud. Belivuk i Miljković inače borave u Specijalnom sudu.