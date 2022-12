EVO ŠTA JE REKAO NA SASLUŠANJU UČENIK KOJI JE SNIMAO PONIŽENJE PROFESORKE U TRSTENIKU: Prvi susret posle 2 meseca od incidenta!

Učenik (18) Tehničke škole u Trsteniku koji je sa još dvojicom đaka učestvovao 9. novembra u maltretiranju profesorke i koji je snimao kad su joj izmakli stolicu i smejali joj se, saslušan je juče pred Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu. Branio se da mu nije bila namera da omalovaži profesorku.

- Profesorka je kao oštećena rekla šta je istina, a to je potvrdio i učenik. Nije sporno da je on nju snimao. Ipak, nije imao umišljaj da je degradira, niti snimi tu određenu situaciju. On je snimao lajv snimak koji je trajao oko 15 minuta i duži je od onoga što se moglo videti. Tokom trajanja tog snimka je uhvatio događaj koji je sad predmet optuženja. On se nastavnici izvinio, kaje se zbog svega što se desilo - kaže za Kurir njegov advokat Bojan Stojanović.

Saslušani učenik i nastavnica juče su se sreli na saslušanju, a kako je Kurir pisao u prethodnom broju, ona je rekla da joj je susret s bilo kojim od tih učenika evociranje ružnih uspomena, i da to za nju predstavlja stres.

Takođe je uložena žalba jednog od trojice nasilnika zbog proceduralne greške direktora škole Milana Glidžića, koji nije poštovao propisanu proceduru pre njegovog isključenja iz škole.

I juče smo probali da stupimo u kontakt s direktorom, ali ponovo nije odgovarao na pozive.

Sledeće saslušanje u ovom slučaju zakazano je za 20. januar. Očekuje se da će tužilaštvo tada doneti odluku o eventualnom podnošenju optužnog predloga nakon završenih dokaznih radnji. Krivično delo je zasad okvalifikovano kao zlostavljanje i mučenje.

