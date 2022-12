NEVIĐEN SLUČAJ U VELIKOM GRADIŠTU: Deda i unuk uhapšeni zbog droge i oružja! Mladić izneo šokantnu odbranu 'POPUŠIM 30 DŽOINTA NA DAN'

U kući Z. A. (71) i N. V. (24) u Velikom Gradištu policija pronašla narkotike i metke, a nakon saslušanja u tužilaštvu mladić je osuđen, dok je deda pušten.

Policija je u Velikom Gradištu uhapsila dedu i unika, Z. A. (71) i N. V. (24), nakon što je u njihovoj kući u kojoj žive sami, pronađena droga, ali i oružje!

Kako Kurir saznaje, lisice su im stavljene u sredu, a nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu unuk je preuzeo krivicu za drogu na sebe, dok je za oružje to učinio deda. Naime, prilikom pretresa porodične kuće, u sobi u kojoj boravi mladić, policija je pronašla 390 grama sirove biljke, za koju se sumnja da je marihuana.

Tresao se

- Droga je zaplenjena i N. V. je uhapšen, a daljim pretresom kuće nađeno je i 48 patrona za lovačku pušku, kalibra 12, i jedan metak - kaže sagovornik iz istrage:

- Istragom je ustanovljeno da municija koja je nađena pripada dedi mladića, Z. A., pa je i on tom prilikom uhapšen.

Naš sagovornik dalje objašnjava da je sutradan saslušan N .V. koji se prilikom iznošenja odbrane "tresao i delovao neuračunljivo".

- Droga je moja i koristim je za ličnu upotrebu. Meni je potrebno 30 grama marihuane dnevno, bez toga ne mogu. U okolini Velikog Gradišta imam i plac na kome sadim indijsku konoplju i koristim je isključivo za sopstvene potrebe, ne prodajem je nikome - navodno je rekao osumnjičeni mladić na saslušanju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu.

Prema rečima našeg izvora, tokom saslušanja mladić je delovao kao da mu je potrebna lekarska pomoć.

- Jedva je govorio koliko se tresao i jasno se videlo da preživljava neku vrstu krize, jer je odavno, nažalost, zavisnik i policija o otme ima operativna saznanja. Na saslušanju su se svi začudili kada je rekao da mu je potrebno čak 30 grama marihuane dnevno, jer je to zaista velika količina. Otprilike od te količine mogu da se naprave 30 i više džointa - onjašnjava nam izvor.

Nakon što je priznao da je pronađena droga njegova, N. V. je sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice na osnovu kog je osuđen na šest meseci zatvora zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

Nije znao

- S druge strane, njegov deda je nakon saslušanja pušten i za sada protiv njega nije podneta krivična prijava. Deda je ranije bio lovac i pronađeni patroni za pušku su njegovi iz tog perioda. Naime, on je pre dve godine napravio prekršaj i tada mu je oduzeta lovačka puška, ali su mu ostali meci i njih nije vratio, a na saslušanju je tvrdio da nije ni znao da je u obavezi da vrati i munuciju pored oružja - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Kako nam dalje objašnjava, ako bude krivične prijave protiv Z. A., biće mu suđeno u redovnom postupku i staviće mu se na teret da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Komšije

Često pravi žurke i skuplja društvo

Meštani Velikog Gradišta kažu da se po kraju priča da je osuđeni N. V. sklon porocima.

- N .V. je dugo živeo u inostranstvu. Porodica mu tamo lepo živi, a on se, iako mu tamo živi porodica, vratio u Srbiju i stanuje kod dede. Čuli smo da se i u inostranstvu bavio sumnjivim poslovima i da je skrenuo sa pravog puta - kaže jedna komšinica, dok druga dodaje:

- Često se može čuti da pravi žurke, dolazi mu društvo. Deluje nekad dezorjentisano, ali prema nama je bio fin.

I deda problematičan

Žena ga napustila, napadao komšinicu

O dedi mladića komšije nemaju lepe reči i kažu da je sklon alkoholu.

- Z. A. je dobar čovek, ali često pravi probleme. Voli da popije, pa kao da mu neko tada ispije mozak pravi gluposti, viče po ulici, sapliće se i pada. I žena ga je napustila, nije mogla više da živi s njim takvim - kažu komšije i dodaju da ni oni nemaju mira od njega:

- Jednom je komšinicu napao u takvom stanju. Često nam traži pare na zajam, verovatno za piće. On inače obožava lov i ribolov i to oružje što su mu našli je verovatno za to, nema šanse da je za nešto drugo.