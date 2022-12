DEDA UNUKU PREPISAO SVE! Komšije otkrile nove detalje horora kod Paraćina, ovo je mogući motiv ubistva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Paraćinu uhapsili su muškarca (55) iz okoline tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Kako se sumnja, on je danas u porodičnom domaćinstvu, nakon svađe, oštrim predmetom usmrtio dvadesetšestogodišnjeg sina, saopštila je Policijska uprava Jagodina.

Otac i sin su od ranije imali narušene međuljudske odnose, a danas je taj sukob eskalirao, kada je Ž. B. uzeo kuhinjski nož i istim u predelu grudi naneo više uboda svom sinu koji je podlegao povredama.

Do sada je bilo više prijave nasilja između oca i sina, jer su u sukobu godinama. Sin je već prijavljivao oca za nasilje, a otac sina za pretnje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kako su meštani ispričali otac ubica je imao čudnu narav i voleo je da popije.

"Cela njihova porodica je malo čudna. Ubijeni mladić ima sestru koja je u hraniteljskoj porodici, ona studira u Nišu. Majka se preudala, rodila dvoje dece i živi u Aleksincu. Otac je radio u pekari u Paraćinu, a nakon što se privatiziovala, prešao je da radi u fabrici cementa. Nastradali mladić nije imao kontakt sa majkom, pa je iz tog razloga ostao da živi u porodičnoj kući sa ocem i dedom. Deda je preminuo, a mladić nakon njegove smrti ostaje da živi sa ocem" kaže komšija i dodaje:

"Radio je u jednom hotelu kao pekar, bio je fin i kulturan mladić. Po selu se priča da mu je otac uzimao pare kada primi platu, pa je moguće da je uzrok svađe bila upravo zbog novca. Kažu da ga je zaklao", ispričao je komšija koji živi u neposrednoj blizini gde se dogodila nesreća.

Policija je telo mladića zatekla u dvorištu kuće, dok je otac sedeo u kući i mirno čekao patrolu. Takođe, pretpostavljaju i da je mladić pokušao da pobegne, ali ga je otac sustigao u dvorištu.

Kako je rekao komšija, dok je deda bio živ, problema u porodici nije bilo, a da su oni počeli kada je on preminuo.

"On je unuka mnogo voleo, pošto jedno vreme nije živeo sa njima molio ga je da se vrati, a da će mu on prepisati i kuću i imanje. Tako je i bilo. On se vratio, a deda je uradio ono što je i naumio. Nakon što je deda umro nastali su da se nižu problemi, a otac je počeo da se opija i da maltretira sina. Evo kako se završilo", kaže uznemireni komšija.