EVO KAKO JE PALA DIREKTORKA KOJA JE RUDARILA U SVOJOJ ŠKOLI: Jedan papir je razotkrio

J. M. (50) direktorka Osnovne škole "Branko Radičević" u Staparu, jedna je od uhapšenih 35 osoba koje su pale u velikoj akciji pripadnika MUP-a, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal pri VJT Beograd i policijskim upravama u Novom Sadu i Somboru, a otkrivena je zbog velikih računa za struju koji su dolazili.

- Ona je stavila opremu koja vredi više desetina hiljada evra u napuštenu učionicu, što se vidi na priloženoj fotografiji. To su vredne kartice, kompijuteri... Zaposlila je osobu da prima platu samo za to. Pare je trošila iz budžeta škole, zakidala je od đaka bukvalno, pčiše Telegraf

Počeli su da stižu veliki računi za struju, jer ta oprema za rudarenje inače "sisa" i struju i te kartice, pa je to sve bilo sumnjivo. Daljom istragom će se utvrditi detalji. Ona je praćena neko vreme, kao i još 34 osobe koje su uhapšene u ovoj akciji - rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Podsetimo, uhapšeno je 35 lica, i to: B.E. (27) iz Odžaka, S.M. (32) iz Ratkova, A.E. (19) iz Ratkova, M.B. (29) iz Ratkova, Lj.B. (33) iz Ratkova, GB (32) iz Odžaka, M.B. (20) iz Ratkova, D.D. (33) iz Odžaka, N.I. (30) iz Apatina, T.I. (25) iz Ratkova, D.J. (22) iz Prigrevice – Apatin, S.M. (29) iz Ratkova, M.M. (22) iz Turije, N.K. (33) iz Ratkova,N.L. (33) iz Novog Sada, S.O. (23) iz Ratkova, L.P. (33) iz Srbobrana, VR (36) iz Ratkova, N.R. (27) iz Ratkova, AŠ (37) iz Bačke Palanke – Mladenovo, I.Š. (23) iz Bačke Palanke – Mladenovo,J.S. (29) iz Odžaka, D.S. (43) iz Odžaka, S.T. (29) iz Ratkova, S.T. (29) iz Ratkova, A.S. (67) iz Ratkova, V.J. (40) iz Ratkova, J.D. (42) iz Ratkova, S.G. (55) iz Odžaka, R.M. (32) iz Stapara – Bačka Palanka, NK (29) iz Odžaka, NK (30) iz Odžaka, BD (62) iz Ratkova, J.D. (36) iz Novog Sada, I.I. (39) iz Ratkova i J.M. (50) iz Stapara zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili sledeća krivična dela: Udruživanje radi vršenja krivičnih dela neovlašćenog pristupa zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka, prevaru,iznudu i ugrožavanje sigurnosti

Pomenuta dela su izvršena u nameri da se lažnim prikazivanjem oštećenima, tj. žrtvama prevare, da okrivljeni poseduju informacije o ishodima takozvanih „nameštenih utakmica“, tj. sportskih događaja, čijim korišćenjem bi oštećeni tokom klađenja navodno ostvarili značajnu novčanu dobit, od žrtava tražene uplate značajnih novčanih iznosa na ime naknade za takvu informaciju ili drugu uslugu u vezi sa njom, da bi se nakon navodne utakmice ispostavilo da nikakvih posebnih informacija i nameštenih utakmica nije bilo, već da su svi oštećeni dovedeni u zabludu i prevareni radi ostvarivanja protivpravne zarade od strane okrivljenih.

Konkretnije, višestruka krivična dela su izvršena na štetu više hiljada osoba tako što su navedena lica kreirala različite profilne stranice na društvenoj mreži „Facebook“, na kojima su nuđene razne pogodnosti licima iz Republike Srbije kao što su zaposlenje u inostranstvu, poklon vaučeri za boravak u hotelima i slično. Lica, tj. buduće žrtve krivičnog dela koja bi pokazala interesovanje za ponude, bi tehnički bila reusmerena na takozvanu „phishing“ Internet stranicu sa lažnim i prevarnim sadržajem, gde su okrivljeni tražili da oštećeni unesu svoje važeće korisničke podatke u vidu korisničkog imena i lozinke za pristup svojim nalozima na društvenim mrežama „Facebook“ ili "Instagram", nakon čega bi okrivljeni momentalno sami pristupali tim nalozima i protivpravno ih oduzimali od oštećenih radi daljeg vršenja krivičnih dela.

Tako preuzeti nalozi su dalje korišćeni za promovisanje i hvaljenje drugih naloga na društvenim mrežama koji su kreairani od strane okrivljenih samo radi vršenja prevarnih krivičnih dela u vidu lažnog obećanja ostvarivanja velikih novčanih dobitaka u kladionicima sportskih događaja. Time su svi drugi korisnici društvenih mreža koji su pratili objave na prevarno oduzetim originalnim nalozima dovođeni u zabludu da su pravi vlasnici, a ne kriminalci, ostvarili značajnu kladioničarski dobit i time stvarali dodatno uverenje da je tako nešto moguće i za njih.

Nakon takvog stvaranja ubeđenja okrivljeni su podsticali druge žrtve da i sami ostvare lažnu zaradu na isti način izdajući im uputstva kako da dođu u posed navodnih podataka o budućim ishodima sportskih događaja, za koju informaciju je bilo potrebno uplatiti značajne novčane iznose putem servisa za transfer novca „WesternUnion“-a, da bi se vrlo brzo pokazalo da ne samo da informacija o budućem ishodu ne postoji, već ni da sam sporstki događaj, tj. utakmica, uopšte nije organizovana.

Okrivljeni su pokazivali posebnu upornost u izvršenju krivičnih dela s obzirom da su tražili dalje uplate novca od strane žrtava na ime različitih navodnih troškova u nepostojećem procesu klađenja, čime su, pored prvobitno uzetog novca, nastavljali da finansijski dalje iscrpljuju svoje žrtve do momenta kada ista ne bi ostala bez novca ili shvatila da je prevarena. U tim momentima upornost se posebno iskazivala na taj način što su okrivljeni upućivali pretnje fizičkim i drugim zlom žrtvama a sve radi njihove uplate još novca na njihove račune.

Prema saznanjima policije i raspoloživim dokazima tužilaštva, takvim izvršenjem krivičnih dela za koja su zaprećene kazne i do petnaest godina zatvora, okrivljeni su kupovali skupocene automobile, stambene objekte, zemljište i druge izuetno vredne stvari, koje su im sve oduzete u skladu sa zakonom i trenutnom fazom krivičnog postupka.

S obzirom da policija sumnja da ima još oštećenih, iste poziva da podnesu krivične prijave u policijskim stanicama u mestu svog prebivališta ili elektronskim putem na mejl lazne.dojave@mup.gov.rs