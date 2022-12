'BELIVUK I MILJKOVIĆ MALO PO MALO PRIZNAJU KRIVIČNA DELA' Srđan Lalić iznervirao Marka Mesara: Ko je TUPAV, ko je GLUP KAO...? (FOTO)

U Specijalnom sudu u Beogradu su se, u nastavku suđenja ponovo oči u oči našli dojučerašnji drugovi i saradnici, Marko Miljković i Srđan Lalić, koji je s tužilaštvom sklopio sporazum i postao svedok-saradnik u postupku protiv klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Atmosfera u sudnici juče je bila napeta, a Miljković i Lalić su jedan drugom upućivali uvrede i pogrdne reči, dok se Miljković Laliću, po oceni sudije, obraćao "zastrašujuće".

Pre samog početka suđenja, sudija je opomenula Miljkovića da se lepo ponaša prema svedoku-okrivljenom. Nakon što su se Miljković i Lalić dotakli ubistva Crnogorca Mileta Radulovića, zvanog Mile Kapetan, Miljković je iznerviran, oštro poručio nekadašnjem saradniku: "Ti si mali miš i tako ćeš i da se ponašaš!", a Lalić mu je odgovorio: "Tvoje mišljenje mi ništa ne znači!".

Strasti su se na kratko smirile, ali ubrzo je usledilo novo prozivanje između Miljkovića i Lalića, a Miljkovića je naročito iznerviralo kada je Lalić dobacio opasku "da Belivuk i Miljković polako priznaju svoja krivična dela".

Lalić: Belivuk i Miljković kroz ispitivanje malo po malo priznaju krivična dela.

Miljković: Držiš se ti o koncu!

Tada je udija opet opomenila Miljkovića da vodi računa kako se obraća svedoku-saradniku, jer se ophodi prema njemu "pomalo zastrašujuće". Miljković je tada na kratko spustio loptu i nastavio smirenim tonom da ispituje Lalića.

Dijalog su nastavili o insceniranoj pucnjavi na braću Marka i Miloša Budimira. Lalić je tada naveo da je Miljković nakon tog događaja uvredio i svoje najbliže saradnike, braću Budimir, kojima se takođe sudi u ovom postupku.

Lalić: Ti si rekao: "Braća Budimir su glupa kao k*rac!", da prosti ovo veće.

Miljković je nastavio sa ispitivanjem, skoro bez reakcije, a Lalić je onda optužio Miljkovića da mu je ostao dužan novac za ubistvo Zdravka Radojevića. Miljković je zatim pitao Lalića "zašto mu ne duguje za ostale likvidacije koje su izvršili", na šta mu je ovaj rekao "to sam možeš da zaključiš".

Miljković: A što ne možeš ti? Možda si malo tupav.

Lalić: Svi iza stakla znaju kakav si.

Miljković: Znaju i za tebe, juče su ti aplaudirali.

Usledila je i rasprava vezana za Veljka Banovića, zvanog Votka, koji važi za bliskog saradnika Luke i Bojovića i škljarskog klana. Svedok-saradnik je tokom Miljkovićevog ispitivanja otkrio da je Banović na Skaju ima nadimak Hajduk i da mu je naivno otkrio lokaciju na kojoj se nalazi, kao i da je planirao da ga ubije.

Miljković: Spominjao si da je Banović planirao tvoje ubistvo, kako znaš?

Lalić: Ti si mi pokazivao te poruke i rekao mi da se pazim.

Miljković: Što bi hteo baš tebe da ubije?

Lalić: Verovatno je saznao da sam pripadnik kavačkog klana.

Miljković: "Ode Mile, šteta"

Srđan Lalić na jučerašnjem suđenju dotakao se i ubistva Mileta Radulovića, zvanog Mile Kapetan, a između ostalog je naveo da je od Marka Miljkovića, nakon što je ovaj ubio Kapetana, kao potvrdu dobio i fotografiju žrtve. Takođe, bilo je reči i o cifri od 700.000 evra, koje je klan oteo od Kapetana.



- Ti si mi rekao i pokazao mi slike, ti ga držiš zadavljenog, rekao si mi: "Ode Mile, šteta" - rekao je Lalić, pa objasnio da su od Kapetana iznudili 700.000 evra, koje su im donete u rancu u apoenima od po 50 evra. Potom je objasnio i da jeu rancu bilo 600.000 evra, a da im je potom Radoje Živković kao objašnjenje za manjak para rekao, misleći na Kapetana, "ubij pseto, sve lažunja".

Tražio je da se sprži Skaj

Na jučerašnjem suđenju je spomenut i Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana, ubijen 8. septembra u Istanbulu. On je spomenut u kontekstu da je, dok je komunicirao preko Skaja sa nalogom koji je koristio Mile Kapetan, zapravo uočio da to nije on i tražio od svog čoveka za Skaj da sprži Kapetanov nalog.

- Prvi problem je nastao oko Kapetanovog telefona za koji je Jovan Vukotić tražio prženje - rekao je Lalić, i dodao da je Miljković tražio da se taj nalog vrati, ali samo je nekoliko kontakata ostalo, a Kapetan je već bio mrtav.

