Misteriozni mladić koji se na mrežama oprostio od I.K. (26) koja je nađena mrtva u subotu u stanu koji je iznajmila na Zvezdari otkrio je u kakvom su njih dvoje bili odnosu.

Kako je ispričao, nema snage da živi a bol je jača od njega samog u ovim trenucima.

- Ona je volela zimu - jedva je izgovorio bliski prijatelj devojke I. K.

Otkrio je da su se upoznali na Prokletijama ali i kako su se slagali.

- Oboje volimo zimu, a odnos između mene i Ivane bio je kao između brata i sestre. Možete da zamislite kolika je moja bol. Mi smo bili planinski prijatelji - rekao je prijatelj nesrećne devojke.

Momak je na svom profilu na društvenim mrežama, kako smo već pisali, objavio snimak sa zajedničkim fotografijama uz dirljivu poruku.

- Anđele moj, znam da nije dobro da mračim, jer verovatno me gledaš sa neba, pa verovatno želiš da i meni bude lakše. Ja želim da tebi bude još lakše dok ti ideš u raj. Ali to sam ja, tvoj planinski čovek kog si sanjala već godinama, nije nam se dalo da se još jednom vidimo na lepim tvojim omiljenim Prokletijama. Neka ti je laka crna zemlja, Miko moj. Uvek sam te voleo i voleću te do kraja života. Zbogom - napisao je on.

On je kasnije i dodao da "ne može da veruje da se baš njoj ovo dogodilo".

- Anđele moj, čisto ne mogu da verujem da se tebi ovo desilo, bićeš u mom srcu zauvek. Neka ti je crna zemlja laka, dušo moja - napisao je on.

Vest o smrti devojke I.K. sve je mnogo pogodila. Njegova objava sa zajedničkim fotografijama ima mnogo komentara u kojima se ljudi opraštaju od I.K. i mole se da pronađe svoj mir.

Podsetimo, I.K. je pronađena mrtva u stanu na Zvezdari, a njena braća su je kroz prozor stana videla kako bleda leži na krevetu podignute majice i otkopčanih pantalona, a imala je podlive na vratu.

Rezultati obdukcije bi trebalo da pokažu da li je u pitanju ubistvo i potvrdi sumnje policije, ali i njene porodice. Misteriozno je i to što ključ Ivaninog stana nije pronađen na licu mesta, niti među stvarima nesrećne devojke, a vrata stana su bila zaključana.

Inače, prema najnovijim informacijama, I. K. je osim podliva po vratu imala i povrede usne, oka, ali i prstiju na šaci kao i povrede podlaktice. Sa vrata su joj pokidana dva lančića, koja su ostavljena na komodi, a pored je pronađen mobilni telefon sa maskom kao i kožni rokovnik. Povrede na prstima i rukama mogle bi da ukazuju da ona branila od nekoga, saznaje Telegraf.

