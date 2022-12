PRETNJA KRIVIČNIM PRIJAVAMA PROTIV VEŠTAKA! Buran nastavak suđenja OSUMNJIČENIMA za ubistvo MMA borca Uroša Stefanovića!

U nastavku suđenja Daliboru Bogdanoviću Boći (45) i Danielu Janjošu (43), optuženima za ubistvo MMA borca Uroša Stefanovića (27) i ranjavanje Gorana Kovačevića Goranca (47) i nedozvoljeno držanje oružja, saslušan je sudski veštak balističke struke.

Kada su, posle gotovo tročasovnog ispitivanja sudskog veštaka balističke struke Dejana Belića, na red došli stručnjaci za DNK tragove sa Biološkog fakulteta u Beogradu, predloženo je da se oni najpre upoznaju sa sudskim spisima i da se posle toga izjasne ponovo na svoj nalaz i mišljenje u prisustvu stručnog savetnika.

Veštak mikrobiolog potvrdio je da je potrebno da imaju uvid u spise, posebno izjave svedoka i okrivljenih, a koje bi mogle da rezreše nedoumice.

Protiveći se tom predlogu, advokat Srđan Lješković, jedan od Bogdanovićevih branilaca, izjavio je da smatra da veštaci nemaju potrebe da se upoznaju sa spisima, i da je Više javno tužilaštvo imalo vremena da im ih dostavi.

- Postoji velika verovatnoća da posle završetka ovog postupka podnesemo krivične prijave protiv veštaka Keckarevića koji su radili DNK tragove - rekao je advokat Lješković. - Bogdanović je teški invalid, deset meseci se nalazi u pritvoru, i sporimo sve DNK nalaze na maskama, rukavicama...

Povodom njegove izjave, reagovao je sudija Vidoje Mitrić, ističući da tako nešto nikada nije čuo, i opomenuo ga da se više ne obraća veštaku.

I sam reagujući na izjavu advokata da postoji mogućnost, veštak prof. dr Keckarević kazao je da izjavu advokata smatra pretnjom i da je ovaj time pokušao da utiče na ishod eventualnog budućeg veštačenja.

BRANIO SAM SVOJ ŽIVOT

Janjoš je juče tvrdio da nijedan metak nije ispalio u Kovačevića, i da 2. septembra prošle godine u Cankarevu 8, gde se dogodila pucnjava, nije došao nikoga da ubije. Istakao je da je branio svoj život, i da on, kao iskusan strelac i reprezentativac u tom sportu, ne bi napravio grešku. Bogdanović je izjavio da je on levoruk i da mu ta ruka nije oduzeta, ali da nema funkcionalnost. Kako je izjavio, puca levom rukom i nije mogao da se okrene u kolima, s obzirom na to da ima protezu na nozi od kuka.

Autor: