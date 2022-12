'BILA JE JAKA EKSPLOZIJA, BELI DIM JE PREKRIO SVE, ONDA SE ČULO...' Očevidac otkrio JEZIVE detalje prevrtanja vagona sa AMONIJAKOM!

U Pirotu je treći dan na snazi vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz vagon-cisterne koja je u nedelju iskliznula sa šina na pruzi Niš-Dimitrovgrad kod mesta Sopotski Han.

Tužilaštvo je zbog ovog incidenta pokrenulo istragu, a od 56 ljudi koji su zbog trovanja amonijakom zatražili lekarsku pomoć na bolničkom lečenju u Nišu ostalo je njih šestoro, a u Pirotu dvoje.

Analize vazduha juče su pokazale da u gradu nema amonijaka, ali gas iz cisterne i dalje curi, pa su koncentracije u tom delu višestruko povećane i opasne po život. Voda u Pirotu, Beloj Palanci i Nišu je ispravna za piće, saopštio je "Batut". Rade se redovne i vanredne kontrole, naročito lokalnih izvora u mestima u neposrednoj blizini nesreće.

Kuća najbliža mestu na kom se desila havarija je dom Nikolića u u Sopotskoj dolini. Kiril Nikolić, koji je bio na nekoliko stotina metara od havarije, opisuje za Kurir šta se dešavalo u prvim trenucima nakon iskliznuća vagona s opasnim teretom.

- Prvo se čula jaka eksplozija. Pošao sam malo ka tamo gde je to izbilo i vidim beo dim. Tu je teren takav da se ne vidi dobro da li je nešto bilo na glavnom auto-putu, da li na regionalnom, da li na pruzi. Bilo je jasno da je neka havarija bila. Popeo sam se na jedan proplanak i vidim da nešto huklja belo. Nije mi bilo jasno šta se dogodilo, da li su vagoni ili nešto drugo.

Prvo što sam pomislio jeste da je neka auto-cisterna. Onda se tamo u daljini gde se to dogodilo čula kuknjava i plač. Tek mi onda ništa nije bilo jasno, ali se osetio miris - priča Nikolić za Kurir.

Dodaje i da će se kasnije saznati da je beli dim prekrio auto-put, automobili su se našli u gustoj magli amonijaka, te je zbog nepreglednosti došlo i do udesa.

- Odatle sam čuo jauke i zapomaganje. Po auto-putu je počeo da se raznosi onaj beli dim i jasno je bilo da je neki hemijski element. Ne zna čovek u tom trenutku šta da radi. Da li da idem da pomažem ili da spasavam svoje? Tad vidim da dim ide ka mojoj kući i ostalim kućama.

Malo sam se uplašio, nije bilo prijatno uopšte jer ne znam šta se događa. Brzo sam išao ka selu i pošto je moja kuća prva od mesta havarije, zabarikadiramo se, sve zatvorimo i gledamo šta će da se dogodi - ističe naš sagovornik i dodaje:

- Hteo sam da izađem da spasavam stoku, ali nema, ne može, to štipa za oči čim se izađe ispred vrata. Osećaj je kao da ste ušli u vrlo gustu maglu. Odmah su nas zvali iz kriznog štaba i ja im kažem: "Ljudi, ja odavde ne idem." Bili smo na vezi, na pet minuta smo se čuli.

Inače, posle zatvaranja auto-puta Niš-Dimitrovgrad kod Pirota zbog curenja amonijaka kamionski saobraćaj preusmeren je na druge pravce.

- Kad se pretakanje završi, ili amonijak iz te jedne cisterne bude iscurio, tada će se krenuti sa stabilizovanjem same pruge, sa izvlačenjem tih vagona i njihovim vraćanjem na kolosek, rekonstrukcijom tog dela pruge i tada ćemo znati kada će železnički saobraćaj biti ponovo pušten - rekao je ministar infrastrukture Goran Vesić za TV Pink.

Izbegli smo katastrofu

Nakon saznanja da se u kompoziciji od 20 vagon-cisterni prevozilo 900 tona amonijaka, meštani Sopotske doline kažu da su dobro prošli jer gas curi samo iz jedne cisterne zapremine 45 tona. Da se još neka cisterna izbušila, ko zna šta bi bilo. Iz porodice M. A., koja živi blizu pruge, kažu za Kurir da često strahuju za svoju bezbednost jer je pruga stara:

- Ceo taj potez od Niša do Pirota treba da se izmesti. Obećavaju tu zaobilaznicu godinama, ali do sada se ništa nije učinilo. Ova pruga je postavljena još za vreme Tita i mora da doživi rekonstrukciju. Pragovi su propali na mnogim mestima i često vidimo vagone kako podrhtavaju jer ne idu ravnomerno po šinama. Ne klize nego se truckaju. Imali smo sreću što je od četiri vagona jedan procurio. Trebalo je da ova kompozicija prođe kroz centar Niša, zamislite da se tamo dogodila havarija, pa to bi bila katastrofa.

On je prethodno saopštio da se na deonici na kojoj se desio akcident vozi brzinom od svega 30 kilometara na sat, da rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad treba da počne najkasnije 1. juna, iako je novac bio obezbeđen 2018., ali tek prošle godine je raspisan tender.

