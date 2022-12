DEDA I UNUK ZAVRŠILI IZA REŠETAKA ZBOG TEŠKOG ZLOČINA - Poznati najnoviji detalji ubistva muškarca u šumi kod Lebana!

Policija u Lebanu uhapsila T. P. (77) zbog sumnje da je usmrtio N. S. (51), dok se njegov unuk M. P (33) tereti za podstrekivanje na ubistvo.

Muškarac T. P. (77) iz sela kod Lebana uhapšen je zbog sumnje da je hicima iz puške ubio N. S. (51), i to navodno po nagovoru svog unuka M. P. (33), koji je takođe uhapšen!

Zločin se dogodio u subotu, kad je navodno M. P. namamio žrtvu u šumu koja se nalazi kod Lebana, da bi ga u zasedi sakriven u žbunu čekao njegov deda T. P., koji mu je ispalio hitac u vrat s leđa.

Pošli da seku badnjak

- Sumnja se da je unuk nagovorio dedu da ubije N. S. jer je, navodno, bio zaljubljen u njegovu suprugu, iako je i sam oženjen. Deda je, navodno, pristao na unukov plan. M. P. je kobnog dana sa N. S., koga inače dobro poznaje i s kojim je poslovno sarađivao, otišao u šumu iznad sela da seku badnjake za predstojeći Božić, kako bi ih žrtvina žena prodavala. Ta šuma je zabačena, udaljena je od centra Lebana nekih pet kilometara - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Kako navodi naš sagovornik, deda se sakrio u žbunje i čekao da unuk dođe sa žrtvom. Kad je ugledao metu, deda je zapucao, a onda su on i unuk otišli i ostavili leš. Navodno, vratili su se kući i uobičajenim aktivnostima.

- Telo je pronađeno u subotu i odmah se posumnjalo na ubistvo. Međutim, radi se o nepristupačnom terenu, kamera nema, kao ni očevidaca. Kad su inspektori operativnim radom došli do određenih saznanja, uhapsili su dedu i unuka u utorak, a deda je navodno priznao šta se dogodilo - kaže naš izvor i dodaje:

- Na saslušanju je deda detaljno opisao zločin. Između ostalog, rekao je da ga je unuk nagovorio na ubistvo jer je bio zaljubljen u suprugu N. S. Da li mu je ljubav bila uzvraćena, nije poznato.

Meštani sela kod Lebana gde živi ubijeni N. S. kažu za Kurir da je bio izuzetan čovek, koji je svima pomagao.

- N. S. je bio dobar, porodični čovek koji je vredno radio kako bi sve stvorio svojoj porodici. Kad se oženio, došao je kod ženinih i lepo se uklopio sa svima. Imao je firmu za drva, prevozio je drva za ogrev i prodavao. Interesantno je da je uhapšeni unuk radio povremeno kod N. S. za dnevnicu, utovarivao je drva na kamion i radio slične fizičke poslove po potrebi, kad ima posla, kako bi zaradio koji dinar - kaže jedan komšija i dodaje:

- Šokirali smo se kad smo čuli šta se dogodilo i ne možemo da verujemo da ga više nećemo videti.

Kruže priče

Naš sagovornik kaže i da su do njih došle priče da je uhapšeni M. P. nagovorio dedu da ubije N. S.

- Čuli smo da je M. P. to uradio jer je navodno bio zaljubljen u ženu N. S. i hteo je da ga se reši. Sad da li je bio nesrećno zaljubljen ili su nešto i imali, znaju samo oni, to su neke priče koje kruže. Pričaju da je nagovorio dedu na to, jer je on već star i računao je da možda neće ići u zatvor zbog godina i bolesti ili da će možda ići na priču da je iz nehata, možda tokom lova, upucao čoveka misleći da je divljač - pričaju meštani. Nakon hapšenja dedi i unuku je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.