Filmska scena od ranog jutra! Nišlija (63) pretio da će se zapaliti ispred Centra za socijalni rad

Nišlija (63) pretio je jutros ispred niškog Centra za socijalni rad da će se spaliti, jer mu navodno nije obezbeđen nikakav smeštaj pošto je beskućnik.

Intervenisala je policija i niška Hitna pomoć, pa je on odvezen na pregled u Psihijatrijsku bolnicu.

- Čovek je stajao ispred zgrade Centra za socijalni rad u ulici Svetozara Markovića. Imao je u ruci neku flašu i tvrdio da će se politi i zapaliti benzinom. Došla je policija i Hitna pomoć, stavili su ga u vozilo i odvezli – svedoči jedan od očevidaca.

Centar za socijalni rad je u više navrata smeštao šezdesettrogodišnjaka u ustanove socijalne zaštite, ali je tamo ubrzo postajao nepoželjan zbog incidentnog ponašanja.

- Tačno je da je on trenutno bez stambenog smeštaja, ima srodnike koji ga nisu prihvatili pa se obratio Centru za socijalni rad koji ga je smestio u prihvatilište za stara i nezbrinuta lica. Međutim, on ispoljava nasilno ponašanje, napao je i vaspitača, ugrožava i druge korisnike pa su ga oni isključili iz daljeg boravka u toj ustanovi. Centar za socijalni rad je pokušao da ga zbrine u nekoj od drugih ustanova socijalne zaštite ali nijedna od njih nije htela da preuzme rizik s obzirom na to da se radi o incidentnoj osobi. – navodi sagovornik za "Telegraf" upoznat sa ovim slučajem.

Niko ne zna koliko je ovaj Nišlija zaista bio ozbiljan u nameri da izvrši samoubistvo na ovako stravičan način ali oni koji ga poznaju tvrde da mu to nije prvi put.

- On stalno dolazi u Centar, korisnik je njihovih usluga, prima i materijalnu pomoć, zbrinjavan je ali se nije snašao. Ima i neku uslovnu osudu koja bi mogla da bude i aktivirana zbog pretnji osoblju Centra. Čovek jeste u problemu ali teško ga je adekvatno zbrinut s obzirom na to da je socijalno neprilagođen – objašnjava njihov sagovornik.

Nakon pregleda u psihijatrijskoj ustanovi biće odlučeno šta će dalje biti sa ovim Nišlijom na osnovu procene da li je opasan po sebe ili druge ljude.